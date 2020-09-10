Нечувствительность к инсулину: симптомы, причины и чем это чревато

Итак, инсулин – это гормон, который управляет обменом углеводов в организме. Он выделяется поджелудочной железой во время еды. В этот момент клетки забирают необходимые питательные вещества из крови. Именно благодаря инсулину глюкоза попадает в ткани, давая нам энергию. Но при инсулиновой резистентности клетки остаются нечувствительными к инсулину. В результате чего они недополучают полезные вещества, а уровень сахара в крови при этом стремительно растет. Человек же чувствует лишь кратковременное насыщение: через некоторое время он вновь испытывает голод и, как правило, еще и апатию, упадок сил.

Чем больше человек ест сладкого и мучного, тем больше он провоцирует выброс инсулина в кровь. Уровень глюкозы в крови резко повышается. Однако ошибочно думать, что именно злоупотребление сладким чревато резистентностью и диабетом. В норме спустя два-три часа после того как вы съели углеводный завтрак (например, кашу с выпечкой) уровень сахара в крови естественным образом понизится. Вот почему кровь всегда следует сдавать натощак. Если же показатель не снижается, есть повод заподозрить инсулинорезистентность.

По каким признакам в домашних условиях можно распознать у себя данную патологию?