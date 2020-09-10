Нечувствительность к инсулину: симптомы, причины и чем это чревато
Оглавление
Что такое инсулинорезистентность
Как определить в домашних условиях
Причины возникновения нечувствительности и чем чревато
Как формируется инсулинорезистентность
Итак, инсулин – это гормон, который управляет обменом углеводов в организме. Он выделяется поджелудочной железой во время еды. В этот момент клетки забирают необходимые питательные вещества из крови. Именно благодаря инсулину глюкоза попадает в ткани, давая нам энергию. Но при инсулиновой резистентности клетки остаются нечувствительными к инсулину. В результате чего они недополучают полезные вещества, а уровень сахара в крови при этом стремительно растет. Человек же чувствует лишь кратковременное насыщение: через некоторое время он вновь испытывает голод и, как правило, еще и апатию, упадок сил.
Чем больше человек ест сладкого и мучного, тем больше он провоцирует выброс инсулина в кровь. Уровень глюкозы в крови резко повышается. Однако ошибочно думать, что именно злоупотребление сладким чревато резистентностью и диабетом. В норме спустя два-три часа после того как вы съели углеводный завтрак (например, кашу с выпечкой) уровень сахара в крови естественным образом понизится. Вот почему кровь всегда следует сдавать натощак. Если же показатель не снижается, есть повод заподозрить инсулинорезистентность.
По каким признакам в домашних условиях можно распознать у себя данную патологию?
жировые отложения в области живота, обхват талии больше 80 см у женщин, для мужчин показатель – 100 см;
красные точки на теле;
черный акантоз (потемневшие участки кожи, например, на шее сзади);
папилломы;
вы не чувствуете насыщения, постоянно хочется перекусить углеводами;
упадок сил;
повышенное давление.
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Инсулинорезистентность у беременных
Вот как описывает свое состояние одна из пользовательниц с подобным диагнозом:
«За время беременности много набрала, но после родов все-таки все сбросила. При этом врач предупредила о нечувствительности к инсулину. Я пересмотрела меню: полностью исключила рис, картофель, белую муку, соусы, сахар. Ем редко, через 4-5 часов после еды становится резко плохо: слабость, руки трясутся, дикий голод, потливость. Проходит в течение 2-3х минут, если выпить сладкий чай, сок, съесть что-нибудь сладкое. Анализ показал повышенный сахар в крови».
Стоит помнить, что инсулиновая резистенция может физиологически формироваться у беременных - по причине изменения гормонального фона и повышенной потребности в энергии. Например, можно встретить стройных женщин, которые за время беременности прибавляют 20-25 килограммов (в норме должно быть не больше 14 кг). Стремительный набор веса вызван именно инсулиновой резистенцией. После родов молодая мама должна вернуться к привычному весу, в противном случае она может приобрести сахарный диабет второго типа. Неслучайно в течение девяти месяцев гинеколог наблюдает за прибавками в весе своей пациентки, женщины регулярно сдают анализ крови на уровень глюкозы. Будущим мамам настоятельно советуют не увлекаться продуктами с высоким гликемическим индексом ( дозировать сладкое, выпечку, фрукты - бананы, виноград) и включить в распорядок дня двухчасовые прогулки, плавание.
Фото: Pexels.com
Какие привычки в питании могут способствовать инсулинорезистентности?
С виду самые что ни на есть правильные. Например, частые перекусы, дробное питание. Уровень инсулина в крови снижается через три часа, но если перекусывать через эти промежутки времени, вы не даете гормону шанса вернуться к нормальному показателю. Другими словами, поддерживаете высокий уровень инсулина, что чревато. Поэтому все больше специалистов рекомендуют придерживаться трехразового питания, когда между приемами пищи проходит не менее четырех часов. В целом рекомендации следующие:
выбирать на завтрак белок в сочетании с небольшим количеством сложных углеводов, например, яйца с хлебцами, авокадо и салатом;
дозировать количество сладкого: вместо мюслей, сладких каш и йогуртов стоит предпочесть ягоды или фрукт, перестать пить чай, кофе с сахаром и сиропами;
отказаться от перекусов (особенно чая с чем-нибудь сладеньким);
заниматься физическими нагрузками – они повышают чувствительность клеток к инсулину; Подойдут кардио, силовые тренировки пару раз в неделю. Главное - не сидеть весь день на стуле в офисе: обязательны хотя бы активные прогулки;
следить за цифрами на весах. При наборе веса чувствительность к инсулину снижается;
контролировать прием мочегонных средств для понижения артериального давления, так как они тоже повышают уровень сахара в крови;
нормализовать сон: постоянный недосып чреват перееданием;
отказаться от курения, дозировать употребление спиртного;
получать в достаточном количестве магний. Он необходим для правильного усвоения глюкозы. Люди с нечувствительностью к инсулину теряют большое количество этого минерала с мочой. Содержащих магний добавок на рынке довольно много, но далеко не все они содержат подходящую форму, имеют низкий уровень всасывания. Лучший препарат и дозировку должен назначить врач.
Медикаментозная терапия при инсулинорезистентности всегда сопровождается коррекцией избыточного веса. В ряде случаев может потребоваться липосакция.
Фото: Pexels.com
Причины возникновения нечувствительности и чем чревато
Чтобы удостовериться в наличии инсулинорезистенции, стоит сдать анализы на:
- инсулин;
- глюкозу
- индекс НОМА-IR (расчетное значение инсулинорезистентности).
Причин инсулиновой резистенции может быть довольно много, не только лишний вес. Например, инсулинорезистентность фиксируется у примерно четверти процента людей, не имеющих ожирения. Факторы риска:
генетическая предрасположенность (если у родственников первой линии диабет);
повышенное давление;
инфекционные заболевания;
беременность;
отсутствие физических нагрузок;
регулярные стрессовые ситуации;
преклонный возраст.
Опасность наличия инсулинорезистенции не только в том, что диагноз может перерасти в диабет. Патология чревата риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркта, инсульта), инфекционных заболеваний, синдрома поликистозных яичников, панкреатита, бесплодия, болезни желчного пузыря, рака груди, матки, шейки матки, риска болезни Альцгеймера, так как инсулин может воздействовать на сосуды, способствуя отложению бляшек.
Еще раз подчеркнем: важно не допустить, чтобы нечувствительность к инсулину переросла в диабет второго типа. При подозрениях на патологию не откладывайте визит к терапевту и эндокринологу.
Фото: Pexels.com
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