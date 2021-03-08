6 самых экстравагантных диет звезд, от которых лучше держаться подальше

Утяшева в 2020 году открыла для себя преимущественно растительное питание с длительными промежутками между ужином и завтраком по типу интервального голодания по методу диетолога Ваерланда и заявляет, что она наполнила ее энергией.

Безусловно, Ляйсан Утяшева — профессиональная спортсменка, которая на своем личном опыте консультирования с врачами-диетологами могла найти идеальный вариант питания именно для себя. Но очень важно понимать свою физиологию и отслеживать результат выбранного питания — это хороший вариант осознанного отношения. И ее желание поделиться с подписчиками своим положительным опытом — понятно. Однако нет общей схемы, которая подошла бы всем. Я всегда рекомендую сдать анализы, пройти чек-ап у разных специалистов, чтобы понимать отложенные перспективы того или иного решения.

Почему у диетолога Ваерланда идет ориентация на растительную пищу? Потому что она полезна, содержит клетчатку и улучшает пищеварение. Наша эволюция не очень поспевает за техническим прогрессом. Ранее люди всегда потребляли много необработанной растительной пищи и прочих продуктов с микробами, полезными для пищеварения. Однако питаться нужно сбалансированно. Перерывы в приеме пищи более 8 часов нужно обсудить со специалистом, этот вариант подходит не всем. Аутофагия — сложный процесс, не связанный с голоданием напрямую, как поверхностно это транслируют «диванные эксперты». Даже сам создатель этой теории отрицает, что его гипотеза направляет людей голодать, о чем он сообщил во время своего визита в Москву 2 года назад.