6 самых экстравагантных диет звезд, от которых лучше держаться подальше
Ума Турман
Актриса доказала собственным примером, что можно похудеть, употребляя сладкое. В течение полутора месяцев она ела черный шоколад, нежирные сладкие пудинги, фруктовый лед. За этот период Ума сбросила 10 кг.
Это очень опасная диета, поскольку организм испытывает постоянные резкие колебания глюкозы в крови. В результате вы получите головные боли, расстройство пищеварения, утратите либидо, получите нарушения цикла менструаций и очень низкую работоспособность.
Мэрилин Монро
Фото: globallook
На завтрак звезда употребляла смесь из цельного молока, взбитого с двумя сырыми яйцами. Обед часто пропускала из-за графика, а на ужин ела сырые овощи и белки. Несмотря на такой жесткий рацион, она позволяла себе вечером мороженое — это была ее слабость. Диета Монро низкоуглеводная, с большим количеством белка.
Несмотря на то, что таким образом можно похудеть, этот режим питания опасен. Сырые яйца могут быть заражены сальмонеллой. А длительное исключение углеводов вредно для организма и способно вызвать кетоацидоз, который опасен не только тошнотой и рвотой, но и может привести к летальному исходу.
Дженнифер Лопес
Фото: globallook
Для быстрого похудения звезда просто перестает есть. Пережить дни без пищи ей помогает масло грейпфрута, которое Дженнифер наносит на запястье и нюхает, когда особенно мучает голод. Она уверена, что аромат грейпфрута стимулирует жиросжигание.
Голодание само по себе может быть полезным, если подходить к процессу правильно. Однако слишком длинные интервалы могут привести к обратному эффекту — замедлить метаболизм.
Анджелина Джоли
Фото: globallook
Актриса неоднократно избавлялась от лишних килограммов и использовала для этого различные способы. Но есть одна экспресс-диета, которая помогала ей за месяц похудеть на 12 кило. Это система питания, при которой нельзя употреблять твердую пищу. Разрешается минеральная вода без ограничений, бульоны (нежирные мясные и овощные), травяные отвары, обезжиренные молочные напитки, компоты и морсы без сахара.
Опасность данной диеты заключается в полном отсутствии твердой пищи — это негативно сказывается на состоянии зубов и десен. Если же вы ведете активный образ жизни, то такой рацион приводит к чувству постоянной усталости, тошноте и недостатку энергии.
Меган Фокс
Фото: globallook
Перед каждым приемом пищи звезда пьет яблочный уксус, смешанный с водой. Она считает, что такой режим позволяет ей не только похудеть, но и улучшить метаболизм и очистить организм.
Уксус облегчает переваривание пищи и снижает всасывание углеводов. Однако злоупотребление такой «диетой» может привести и к неприятным последствиям. Возможно появление тошноты и даже рвоты, снижается самочувствие и работоспособность. А если употреблять неправильно разведенный уксус, есть вероятность получить ожоги слизистой.
Ляйсан Утяшева
Фото: Instagram
Утяшева в 2020 году открыла для себя преимущественно растительное питание с длительными промежутками между ужином и завтраком по типу интервального голодания по методу диетолога Ваерланда и заявляет, что она наполнила ее энергией.
Безусловно, Ляйсан Утяшева — профессиональная спортсменка, которая на своем личном опыте консультирования с врачами-диетологами могла найти идеальный вариант питания именно для себя. Но очень важно понимать свою физиологию и отслеживать результат выбранного питания — это хороший вариант осознанного отношения. И ее желание поделиться с подписчиками своим положительным опытом — понятно. Однако нет общей схемы, которая подошла бы всем. Я всегда рекомендую сдать анализы, пройти чек-ап у разных специалистов, чтобы понимать отложенные перспективы того или иного решения.
Почему у диетолога Ваерланда идет ориентация на растительную пищу? Потому что она полезна, содержит клетчатку и улучшает пищеварение. Наша эволюция не очень поспевает за техническим прогрессом. Ранее люди всегда потребляли много необработанной растительной пищи и прочих продуктов с микробами, полезными для пищеварения. Однако питаться нужно сбалансированно. Перерывы в приеме пищи более 8 часов нужно обсудить со специалистом, этот вариант подходит не всем. Аутофагия — сложный процесс, не связанный с голоданием напрямую, как поверхностно это транслируют «диванные эксперты». Даже сам создатель этой теории отрицает, что его гипотеза направляет людей голодать, о чем он сообщил во время своего визита в Москву 2 года назад.
Рене Зеллвегер
Этот вариант снижения веса уже ближе к адекватному способу похудения. Рене придерживалась диеты Аткинсона. Суть диеты — отказ от углеводов в пользу продуктов, содержащих большое количество белков и жиров. Ограничиваем алкоголь, мучное, сахар, вводим в рацион — рыбу, индейку, термически обработанные овощи и свежие фрукты (грейпфрут, апельсины, яблоки). Помимо этого, актриса каждый прием пищи запивала грейпфрутовым соком.
Такой диеты можно придерживаться неделю для быстрого снижения веса. Однако для избавления от лишних килограммов на долгосрочный период нужно отдавать предпочтение сбалансированному питанию, в том числе не исключать из своего рациона правильные углеводы. Они помогают обеспечить длительное ощущение сытости, стимулируют перистальтику кишечника, выступают основным источник энергии и участвуют в регуляции обмена жиров, белков и холестерина.
Фото: globallook
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