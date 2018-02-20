5 мифов о еде, в которые не стоит верить
Сладкое полезно для мозга
Наверняка вам приходилось слышать совет «съесть немного шоколада, чтобы лучше думалось». Считается, что сахар повышает мозговую активность, однако это правда лишь отчасти. Мозгу действительно нужна глюкоза, но быстрый сахар здесь плохой помощник. Съев кусок торта, мы чувствуем сиюминутный прилив энергии, а потом наступает спад. Все потому, что сахар понижает количество в крови орексина — нейропептида, который отвечает за энергичность и активность. В результате мы становимся более сонливыми, а настроение и внимание ухудшаются. «Кормить» мозг лучше медленными углеводами: они перерабатываются постепенно и не приводят к снижению бодрости.
Морковь улучшает зрение
Многим известно, что морковь помогает улучшить зрение, но так ли это на самом деле? Да, но только при одном условии — нехватке в организме витамина A. Именно в него превращается бета-каротин, которым богата морковь. При нехватке витамина A возникает никталопия: больные не видят в сумерках и темноте. Поэтому им рекомендуют принимать витамин A в любом виде, в том числе в продуктах. А вот близорукость и дальнозоркость морковь не вылечит.
Обезжиренный йогурт лучше обычного
Считается, что желающим похудеть стоит выбирать обезжиренные молочные продукты, ведь жир приводит к лишнему весу. На самом деле жир — в умеренных количествах — необходим для организма. Более того, витамины E, D, K и A усваиваются только вместе с жиром. Их наличие особенно важно для женщин, чтобы избежать сухости кожи и ломкости волос. Но это не единственная проблема: «безжировая» диета может привести к проблемам с памятью, сердечным заболеваниям и гормональному сбою. Что касается обезжиренного йогурта, то в нем к тому же зачастую содержится много сахара, который сказывается на лишнем весе.
Куриный бульон лечит от простуды
Многие мамы кормят детей куриным супом, чтобы те быстрее выздоравливали. Тарелка бульона воспринимается как лекарство, хотя на самом деле им не является. Впрочем, определенная польза в порции наваристого супа и правда есть. Любой бульон — не обязательно куриный — это прежде всего жидкость. А все мы помним рекомендацию врачей «пить больше жидкости» при простуде. В данном случае не пить, а есть. Если в суп добавлены овощи и зелень, еще лучше: витамины при простуде точно не помешают. К тому же аромат специй прочищает верхние дыхательные пути, облегчая насморк и першение в горле.
Яблоки помогают от всех болезней
Поговорка «Яблоко на ужин — и врач не нужен» хорошо прижилась среди любителей этих фруктов. Однако надо признать, что польза яблок в ней явно преувеличена. Безусловно, яблоки богаты пищевыми волокнами, витамином C и помогают поддерживать иммунитет, но от всех болезней они не спасают. Кстати, этот фрукт не является и рекордсменом по содержанию железа: в красном мясе или абрикосах его куда больше. Тем более сомнителен совет есть яблоки на ночь, ведь перед сном в принципе лучше не перекусывать. К тому же яблоки повышают кислотность, и для страдающих болезнями желудка это может быть проблемой.
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