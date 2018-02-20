Поговорка «Яблоко на ужин — и врач не нужен» хорошо прижилась среди любителей этих фруктов. Однако надо признать, что польза яблок в ней явно преувеличена. Безусловно, яблоки богаты пищевыми волокнами, витамином C и помогают поддерживать иммунитет, но от всех болезней они не спасают. Кстати, этот фрукт не является и рекордсменом по содержанию железа: в красном мясе или абрикосах его куда больше. Тем более сомнителен совет есть яблоки на ночь, ведь перед сном в принципе лучше не перекусывать. К тому же яблоки повышают кислотность, и для страдающих болезнями желудка это может быть проблемой.

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