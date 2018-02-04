Молоко, вода, кофе — пожалуй, эти напитки мы пьем или используем в приготовлении пищи чаще всего. Знакомьтесь с новинками февраля, возможно, что-то из них станет вашим спасением или просто любовью.

Супергерои в бутылочках

Ограниченная серия с одним из самых популярных персонажей современности пополнила коллекцию бутылочек в виде игрушек с супергероями MARVEL, которая рассчитана на мальчиков всех возрастов. Человек-паук — один из самых популярных героев в России среди мальчиков и подростков. В линейке бутылочек «Святой Источник» также есть Железный Человек, Халк и Тор. Человек-паук обладает невероятной силой, спасает мир и позволяет каждому ребенку найти героя внутри себя. Коллекция для девочек «Принцессы Disney», «Холодное сердце» тоже есть. Благодаря инновационному дизайну продукт интересен детям: они воспринимают его как игрушку, а не как полезный напиток. А2 — вся правда о молоке

Совсем скоро те, кто не может пить молоко и есть молочную продукцию, смогут насладиться любимым с детства вкусом без неприятных последствий. Бренд «А2 Молоко» появится в магазинах уже в феврале. В конце 2017 года было проведено международное исследоване, в нем приняли участие 600 человек. 72 % из них испытывали симптомы непереносимости молока и считали, что причина в непереносимости лактозы. Результаты оказались ошеломляющими. Большинство участников испытания легко пили молоко А2, потому что оказалось, что дискомфорт был вызван преимущественно белком А1. Даже те, кто нормально воспринимал обычное молоко, чувствовали себя лучше после молока А2. За этим исследованием стоит новозеландский профессор экономики и управления фермерским хозяйством и агробизнесом Кит Вудфорт. Он одним из первых стал анализировать полезные свойства продуктов категории А2. Доверимся и попробуем? А вдруг правда можно будет есть все молочное — от сметаны до мороженого. Кофе нежнее, чем капучино