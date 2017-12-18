Чтобы справиться с домашними делами, успевать все на работе и не пропустить чего-то важного, мы целыми днями куда-то спешим. Постоянными спутниками современного человека стали усталость и плохое настроение. Не пора ли что-то менять?

Новый год уже не за горами, а вы еще не приступили и к половине намеченных дел, не успели купить подарки и решить, как отмечать. Правда, сил на это уже совсем нет, а мысли о предновогодней суете вызывают скорее панику, чем радость. Как исправить ситуацию? Начать нужно с простого и не самого очевидного — со сна. Наше психологическое и физическое здоровье напрямую связано с тем, как мы высыпаемся. Именно во сне организм человека восстанавливается после всех дневных нагрузок . Эти процессы не происходят или они неэффективны, когда человек не высыпается. Однако чаще всего мы об этом не задумываемся. Существует даже термин «добровольная депривация сна», когда человек по собственному желанию отказывается от сна в пользу работы или развлечений.

Сон человека состоит из повторяющихся циклов. Один цикл — это две фазы: фаза медленного и фаза быстрого сна. Если говорить упрощенно, то в ходе фазы медленного сна организм восстанавливается физически, а в ходе фазы быстрого сна происходит психологическое восстановление. К примеру, при быстром сне из кратковременной памяти в долговременную перемещается информация, которая важна.

Нехватка сна приводит к снижению концентрации, повышенной утомляемости, плохому самочувствию и даже депрессии. Особенно это актуально зимой и осенью, когда световой день короткий и организм нуждается в «гормоне радости» серотонине. Летом он вырабатывается под влиянием солнечного света, а в осенне-зимний период солнечные лучи в дефиците. Победить хандру и справиться со всеми делами помогут несколько правил.

Ночью — темно, днем — светло

Для активной части дня лучше подойдет яркий солнечный свет. Свет способствует синтезу необходимого организму серотонина, который помогает оставаться в хорошем настроении. А спать лучше всего в полной темноте. Для этого можно повесить плотные шторы, которые не будут пропускать свет. Пробуждение утром станет приятнее, если вы воспользуетесь «умными» гаджетами. Например, с современным световым будильником Wake-up Light организм будет просыпаться без стресса. Помещение, в котором вы спите, будет постепенно наполняться светом, как в летний день, и пробуждение станет более естественным. Использовать такое устройство можно и для того, чтобы заснуть: в некоторых моделях гаджета есть функция имитации заката. Свет в комнате будет приглушаться, а засыпать вы сможете под успокаивающую природную мелодию.

Следите за своим рационом

Прежде всего это касается любителей десертов. Старайтесь не есть ничего сладкого поздно вечером, чтобы организм не тратил энергию на переработку углеводов, а находился в расслабленном состоянии. Стоит избегать очень жирной пищи перед сном: лучше отдать предпочтение легким блюдам, например салату. Кофе, как и алкоголь, нарушает сон и делает его беспокойным. Гораздо лучше насладиться вечером кружкой ромашкового чая или другого напитка, который поможет вам успокоиться перед сном.

Найдите свой собственный способ расслабиться

Повысить качество сна можно, если вы научитесь отдыхать. Кому-то для этого нужны психологические тренинги, кто-то успокаивается благодаря занятиям спортом. Улучшить ночной сон можно и при помощи простых привычек «на каждый день». Не используйте телефон сразу после того, как проснулись или перед отходом ко сну. Яркий свет экрана перевозбуждает мозг и мешает быстро заснуть. Первые утренние минуты можно и нужно потратить на себя: подумайте о том, что вы планируете сделать в течение дня, уделите несколько минут любимым бьюти-ритуалам.

Фото: Shutterstock/vostock