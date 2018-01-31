Попробуйте приготовить изумительно вкусную куриную грудку со шпинатом по рецепту бренд-шефа TGI Fridays Михаила Коломацкого.

Вам понадобится:

  • Куриная грудка — 2 шт
  • Соль морская крупная — 2 г
  • Перец черный грубого помола — 1 г
  • Масло растительное — 1 ст.л.
  • Шпинат — 50 гр
  • Сыр моцарелла — 50 г
  • Сливки 20% — 50 мл
  • Красный лук — ½ луковицы
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр пармезан — 5 г
  • Крем бальзамический — 5 г
  • Петрушка — 1 веточка
  • Базилик — 1 веточка
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Тростниковый сахар — 1 ст.л.
  • Картофельное пюре — 200 г

Приготовление:

  1. Две куриные грудки смазать маслом, приправить солью и перцем с обеих сторон. Поместить грудки на гриль-сковороду и обжарить ≈3 минуты, затем филе перевернуть на другую сторону и продолжать обжаривать ≈3 минуты до готовности.
  2. Разрезать помидор на две половины, смазать оливковым маслом, солью и перцем. Запечь помидор в духовке, переложить на поднос для запекания. Натереть сыр пармезан на мелкой терке и равномерно посыпать половинки помидора. Поместить запекать в духовку повторно, пока сыр не расплавится, до появления золотистой корочки.
  3. Шпинат припустить и потушить со сливками до загустения. Добавить предварительно натертый сыр моцарелла.
  4. Красный лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Добавить тростниковый сахар и карамелизировать лук.
  5. На тарелке разместить запеченный помидор, положить одну куриную грудку на тарелку, рядом выложить картофельное пюре (предварительно приготовленное).
  6. Разместить начинку из шпината на одну половинку куриной грудки, сверху на шпинат разместить вторую куриную грудку.
  7. Выложить по всей поверхности лук карамелизированный.
  8. Украсить куриные грудки бальзамическим кремом.
  9. Все блюдо украсить мелкорубленой петрушкой и листиками базилика.

Фото: архив ресторана