Куриная грудка со шпинатом
Попробуйте приготовить изумительно вкусную куриную грудку со шпинатом по рецепту бренд-шефа TGI Fridays Михаила Коломацкого.
Вам понадобится:
- Куриная грудка — 2 шт
- Соль морская крупная — 2 г
- Перец черный грубого помола — 1 г
- Масло растительное — 1 ст.л.
- Шпинат — 50 гр
- Сыр моцарелла — 50 г
- Сливки 20% — 50 мл
- Красный лук — ½ луковицы
- Помидор — 1 шт.
- Сыр пармезан — 5 г
- Крем бальзамический — 5 г
- Петрушка — 1 веточка
- Базилик — 1 веточка
- Оливковое масло — 1 ст.л.
- Тростниковый сахар — 1 ст.л.
- Картофельное пюре — 200 г
Приготовление:
- Две куриные грудки смазать маслом, приправить солью и перцем с обеих сторон. Поместить грудки на гриль-сковороду и обжарить ≈3 минуты, затем филе перевернуть на другую сторону и продолжать обжаривать ≈3 минуты до готовности.
- Разрезать помидор на две половины, смазать оливковым маслом, солью и перцем. Запечь помидор в духовке, переложить на поднос для запекания. Натереть сыр пармезан на мелкой терке и равномерно посыпать половинки помидора. Поместить запекать в духовку повторно, пока сыр не расплавится, до появления золотистой корочки.
- Шпинат припустить и потушить со сливками до загустения. Добавить предварительно натертый сыр моцарелла.
- Красный лук порезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Добавить тростниковый сахар и карамелизировать лук.
- На тарелке разместить запеченный помидор, положить одну куриную грудку на тарелку, рядом выложить картофельное пюре (предварительно приготовленное).
- Разместить начинку из шпината на одну половинку куриной грудки, сверху на шпинат разместить вторую куриную грудку.
- Выложить по всей поверхности лук карамелизированный.
- Украсить куриные грудки бальзамическим кремом.
- Все блюдо украсить мелкорубленой петрушкой и листиками базилика.
Фото: архив ресторана