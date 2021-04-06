Как правильно готовить в духовке: раскрываем секреты идеально запеченных блюд

Суп с мясом

Мясо предварительно режется на порционные куски и обжаривается. Затем закладывается в горшочки или иную посуду вместе с остальными подготовленными ингредиентами, заливается водой или бульоном, накрывается крышкой.

Горшки ставят в холодную духовку (есть горшки, которые можно ставить и в горячую), остальную посуду - в разогретую до 180-200 градусов. Время приготовления занимает примерно 1,5 часа. Можно оставить суп после выключения духовки еще на некоторое время для томления.

Можно закладывать сразу сырую рыбу вместе с остальными ингредиентами, предварительно разрезав на куски и удалив по возможности кости. Готовить такой суп нужно примерно 1 час.

Каши

Каши в духовке варить очень просто. Подготовленную крупу следует залить необходимым количеством воды или молока, добавить специй и поставить в духовой шкаф на час-полтора при 160-180 градусах.

Можно также сначала сварить кашу до полуготовности на плите, затем поставить в горячую духовку и довести её уже в ней до готовности, на это уйдет примерно минут 20 -30.

Тушение в духовке

Тушение в духовке похоже на варку, но с меньшим количеством воды. Тушение позволяет сделать продукт более мягким и нежным. Тушат птицу, мясо, овощи. Можно предварительно отварить или обжарить мясо или птицу. Затем в огнеупорной посуде объединяются все ингредиенты для тушения. Добавляют жидкости, примерно 2/3 или 1/3 от общего объема. Посуда закрывается крышкой и ставится в хорошо разогретую духовку. Время приготовления составляет примерно 1-1,5 часа.