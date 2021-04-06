Самая сериальная прическа: героини, которые носили модную стрижку боб
Боб — это разновидность каре, которое выполнялось послойно с градуировкой. На экранах можно часто увидеть звезд с этой прической, потому что она подходит практически всем женщинам. Исключением будут только девушки с очень вьющимися волосами. Но саму стрижку возможно корректировать под любую форму лица.
Раньше считали, что боб противопоказан женщинам с круглым лицом. На самом же деле обладательницам такой формы нужно знать один секрет: каре стоит стричь с удлинением вперед, чтобы гармонично выстроить пропорции. А треугольному типу лица с массивным подбородком, наоборот, визуально увеличивают зону макушки. Девушки с вытянутым лицом могут позволить себе носить челку во французском стиле, как популярно последние два года. Вариаций этой прически много, поэтому разные типажи могут создать свой неповторимый стиль — этим пользуются звезды сериала и кино, чтобы запомниться своим зрителям.
Какие 6 культовых героинь носили стрижку боб
Кэрри Брэдшоу
Фото: globallook
Главная героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри трансформировала свой стиль постоянно. Отпускала длину, обрезала, завивала и выпрямляла волосы. Девушка не прошла мимо и градуированного удлиненного каре в последнем сезоне. «Изюминкой» прически были подкрученные концы, которые придавали дополнительный объем. Если хотите повторить образ Кэрри Брэдшоу, вам понадобятся круглая расческа для укладки и фен.
Миранда Хоббс
Фото: кадр из шоу "Секс в большом городе"
Миранда, еще одна героиня сериала «Секс в большом городе», запомнилась зрителям своим рыжим каре, хотя первые пять сезонов носила стрижку «пикси». И только в шестом сменила ее на удлиненный боб. Огненные волосы Миранды Хоббс отражают сильный характер и темперамент героини. Актрису видели на экране с разными вариациями укладки: с легкими волнами и мягкими локонами, с начесом, просто с изысканной небрежностью. Или с прямыми волосами, которые идеально вписывались в деловые аутфиты.
Амели Пулен
Фото: кадр из фильма "Амели"
Амели Пулен из романтического фильма «Амели» носила стрижку боб на французский манер. Нежный и нетривиальный образ дополнили короткой челкой и завитыми кончиками наружу. Прическа больше подходит для кино, чем для реальной жизни, так как на большинстве девушек она смотрится комично и без всяких отсылок к французскому шарму. Такая укладка противопоказана женщинам с узким лбом и круглой формой лица. Еще один минус короткой челки в стиле «Амели» — то, что с ней трудно делать разнообразные укладки.
Элизабет Хармон
Фото: кадр из шоу "Ход королевы"
Героиня Ани Тейлор-Джой из нашумевшего сериала «Ход королевы» в 2020 году тоже носила стрижку боб и не расставалась с ней на протяжении всего сериала. Шахматистка выбирала боб-каре с самого детства и до подростковых лет. Старомодная по тем временам короткая челка придавала ей угловатости и безразличия к жизни. Но после первых чемпионатов Элизабет превращается в леди с рыжими волнистыми волосами. Стрижка боб в этом сериале подавалась в разных интерпретациях: в стиле Джин Сиберг, Грейс Келли и Мэрилин Монро. И даже в стиле Твигги, когда Бет находилась в упадническом настроении.
Рэйчел Грин
Фото: globallook
Рэйчел из сериала «Друзья», как и Кэрри Брэдшоу, тоже часто меняла свою прическу. В седьмом сезоне девушку коротко подстригли под каре. Тогда героиня стала боссом и начала встречаться со своим ассистентом, что было довольно дерзким поведением. А стрижка боб еще больше подчеркнула трансформацию героини из инфантильной девочки в успешную бизнес-леди.
Матильда
Фото: кадр из фильма "Леон"
Маленькая двенадцатилетняя девочка с коротким каре и челкой из фильма «Леон» стала одним из самых знаменитых образов Натали Портман. Стилисты подобрали такую стрижку юной актрисе не случайно. Она отражала ту энергичность, воинственность и силу героини, которая горела желанием отомстить людям за свою семью. После выхода фильма в 1994 году боб-каре стало настоящим трендом. Например, в этом же году вышел фильм «Криминальное чтиво», где Ума Турман появилась с такой же прической, как у Матильды.
«Боб — это прическа со множеством вариантов, выбрать который можно ориентируясь на свой типаж. Так, многослойный боб привлечет внимание, сделает лицо более фактурным. А если подкрутить локоны, как это делали стилисты для актрисы Ани Тейлор-Джой в последних сериях "Ход королевы", можно смягчить крупные черты лица. Также специалисты советуют поиграть с челкой или обойтись вовсе без нее. Боб бывает короткий, средний, удлиненный. Мода сейчас позволяет экспериментировать с длиной и формой. Тот же боб может быть очень разный, в зависимости от желания клиента и того, что ему конкретно подходит».
Что же представляет из себя стрижка боб
Особенность стрижки — затылочные пряди стригут коротко, а передние делают более длинными, что визуально придает пышность волосам. При этом волосы не обязательно должны быть коротко стрижены. Кроме того, боб — тренд этого сезона, невероятно стильный и притягивающий своей необычной формой.
Какие разновидности прически боб существуют
У такой стрижки есть множество разных вариаций исполнения:
- Классический боб
- Ассиметричный боб
- Боб с выбритым затылком
- Боб с челкой на бок
- Укороченный боб
- Боб на прямые волосы
- Боб на вьющиеся локоны
- Боб на кудрявые волосы
- Боб с короткой челкой
- Боб-каскад
- Боб-каре
Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб
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