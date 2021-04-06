Самая сериальная прическа: героини, которые носили модную стрижку боб

Боб — это разновидность каре, которое выполнялось послойно с градуировкой. На экранах можно часто увидеть звезд с этой прической, потому что она подходит практически всем женщинам. Исключением будут только девушки с очень вьющимися волосами. Но саму стрижку возможно корректировать под любую форму лица.

Раньше считали, что боб противопоказан женщинам с круглым лицом. На самом же деле обладательницам такой формы нужно знать один секрет: каре стоит стричь с удлинением вперед, чтобы гармонично выстроить пропорции. А треугольному типу лица с массивным подбородком, наоборот, визуально увеличивают зону макушки. Девушки с вытянутым лицом могут позволить себе носить челку во французском стиле, как популярно последние два года. Вариаций этой прически много, поэтому разные типажи могут создать свой неповторимый стиль — этим пользуются звезды сериала и кино, чтобы запомниться своим зрителям.

Какие 6 культовых героинь носили стрижку боб