Королевская осанка, «диета невест» и еще 8 бьюти-секретов великолепной Грейс Келли

Большие фиалково-синие глаза, изящные черты лица, золотистые локоны и безупречное чувство стиля… Альфред Хичкок как-то сказал о Грейс, которая была его главной музой, что она идеальная женщина-загадка, утонченная, нордического типа, при этом не демонстрирующая беззастенчиво свои достоинства. И действительно, на экране и в жизни актриса воплощала элегантность, сдержанность и королевский шик.

Умеренность во всем

Пожалуй, это главный секрет красоты и стройной фигуры Грейс. Актриса всегда была склонна к минимализму и никогда не позволяла себе злоупотреблять вредной едой, косметикой или диетами. Вместо того, чтобы бросаться в крайности, она предпочитала следить за здоровьем тела и духа.