Тест: узнайте, кто вы есть в сериале «Секс в большом городе»

Съемки продолжения культового сериала «Секс в большом городе» стартуют уже весной. Проект выстрелил 20 лет назад в том числе потому, что продюсеры точно угадали с женскими характерами — в героинях каждая из нас может узнать себя. Романтичная Кэрри, наивно-правильная Шарлотта, уверенная в себе Саманта и рассудительная Миранда. Пройдите наш тест и поймите, кем из героинь являетесь на данный момент!