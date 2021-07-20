Повторяем за Терон, Стоун не только: 5 самых актуальных стрижек этого лета

Если волосы тонкие и хочется увидеть больше плотности на концах волос, классическое каре одной длины станет идеальным решением. Изначально это был самый первый и самый популярный вид, который покорил сердца многих женщин.

Классическое каре создает некий ретро-шарм, помогая женщине выглядеть еще более женственно. Например, Эмма Стоун — яркий пример идеального каре. Невозможно даже представить девушку в другом облике, настолько ей идет эта стрижка.

Удлиненное каре