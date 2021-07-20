Повторяем за Терон, Стоун не только: 5 самых актуальных стрижек этого лета
2021 год — для смелых, а точнее, для тех, кто готов лишиться длины на пути к составлению идеального образа, не расстраивается, если нужно выбрить виски или затылок, готов подстричь челку или сделать дерзкую асимметрию. Этим летом в тренде — максимально открытое лицо, минимум объема, а значит, использовать в своем образе необходимо челку (короткую, длинную, ассиметричную, челку-«шторку»). Поддерживать модную тенденцию этого года можно со стрижкой каре в разных вариантах ее исполнения. Она удобна в быту и, если правильно найти форму, которая подойдет к разному типу волос и форме лица, вы сможете преобразиться.
Руслан Акзамов
ТОП-стилист Mod’s Hair Paris
Классическое каре
Фото: globallook
Если волосы тонкие и хочется увидеть больше плотности на концах волос, классическое каре одной длины станет идеальным решением. Изначально это был самый первый и самый популярный вид, который покорил сердца многих женщин.
Классическое каре создает некий ретро-шарм, помогая женщине выглядеть еще более женственно. Например, Эмма Стоун — яркий пример идеального каре. Невозможно даже представить девушку в другом облике, настолько ей идет эта стрижка.
Удлиненное каре
Фото: globallook
Удлиненное каре подойдет тем, кто хочет в перспективе отрастить среднюю длину. Такая форма стрижки подходит всем, кто пока не решился на существенную смену образа и экстремально убирать длину, но освежить прическу хочет. Она поможет подчеркнуть лучшие черты лица и отлично подойдет для любого возраста. Невероятно привлекательно смотрится удлиненное каре на потрясающей Шарлиз Терон, яркая блондинка выглядит с такой стрижкой просто шикарно.
Стрижка боб
Фото: globallook
Стрижка боб идеально подойдет для того, чтобы подчеркнуть свою яркую индивидуальность и красивую шею. Она невероятно стильная и притягивает своей необычной формой.
Особенность стрижки — затылочные пряди стригут коротко, а передние делают более длинными, что визуально придает пышность волосам. Посмотрите, как круто смотрится боб на талантливой Дженнифер Лоуренс! Если вы хотите блистать как на ковровой дорожке, вам определенно подойдет такая стрижка.
Каскадная градуировка
Фото: globallook
Если стричь челку и убирать полностью длину вы совсем не готовы, рекомендуется стрижка на длинных волосах с минимальными каскадными градуировками. Прическа состоит из плавно переходящих ступеней, между которыми выполняется градуирование — волосы срезаются под определенным углом. Плюсы градуированного каскада: молодит, частично скрывает недостатки кожи, подчеркивает скулы, идеально подходит для окрашивания, имеет невероятное множество вариантов исполнения. Дженнифер Энистон всегда выглядит потрясающе, какую бы стрижку она ни выбрала, но нам кажется, что каскад придает ее образу совершенно особенный шарм.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Стрижка пикси
Фото: globallook
Если вы смелая девушка, готовая к кардинальным переменам, вам подойдет стрижка пикси. Она находится в топе лучших и эффектных образов этого сезона. Отдавая предпочтение такому экстравагантному образу, вам придется пожертвовать длиной волос, оставляя удлиненной лишь челку. Но несмотря на это, данный вариант хорош возможностью экспериментировать с укладками. Например, Скарлетт Йоханссон обожает подобные эксперименты и всегда следует трендам.
Фото: gettyimages, globallook, архив пресс-служб
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