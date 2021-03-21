Подражая plus-size моделям: лучшие прически для женщин с формами

Что влияет на успех стрижки

Создать гармоничный имидж для девушки с округлыми формами поможет основное правило: все аксессуары, включая прическу, должны соответствовать объемам фигуры. Это означает, что необходимо использовать либо соразмерно крупные детали, либо яркие акценты. К примеру, интенсивный блонд на короткой стрижке может сделать фигуру менее тяжелой за счет того, что внимание акцентируется на заметном цвете. Но та же укладка с темным окрашиванием способна создать противоположный эффект.

Как правило, дамы с пышными формами желают зрительно «вытянуть» лицо. Это можно сделать при помощи объема в теменной зоне. Необязательно иметь длинные волосы: короткая стрижка зачастую успешно справляется с задачей. Она создает акцент в верхней части головы и визуально удлиняет лицо, несколько сужая его.

Подбор нового образа — ответственное дело

Смена имиджа — достаточно серьезный шаг, и прежде чем радикально отрезать волосы, необходимо представить, как стрижка будет сочетаться с лицом. Окончательное решение клиентки чаще всего принимают после консультации с парикмахером, поэтому мастеру крайне важно подойти к каждому случаю индивидуально. Выбирая идеальный вариант, мастер принимает во внимание текстуру, толщину и объем волос. Прямые, вьющиеся или волнистые, жесткие или мягкие локоны выглядят в укладках совершенно по-разному.