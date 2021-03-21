Подражая plus-size моделям: лучшие прически для женщин с формами
Что влияет на успех стрижки
Создать гармоничный имидж для девушки с округлыми формами поможет основное правило: все аксессуары, включая прическу, должны соответствовать объемам фигуры. Это означает, что необходимо использовать либо соразмерно крупные детали, либо яркие акценты. К примеру, интенсивный блонд на короткой стрижке может сделать фигуру менее тяжелой за счет того, что внимание акцентируется на заметном цвете. Но та же укладка с темным окрашиванием способна создать противоположный эффект.
Как правило, дамы с пышными формами желают зрительно «вытянуть» лицо. Это можно сделать при помощи объема в теменной зоне. Необязательно иметь длинные волосы: короткая стрижка зачастую успешно справляется с задачей. Она создает акцент в верхней части головы и визуально удлиняет лицо, несколько сужая его.
Подбор нового образа — ответственное дело
Смена имиджа — достаточно серьезный шаг, и прежде чем радикально отрезать волосы, необходимо представить, как стрижка будет сочетаться с лицом. Окончательное решение клиентки чаще всего принимают после консультации с парикмахером, поэтому мастеру крайне важно подойти к каждому случаю индивидуально. Выбирая идеальный вариант, мастер принимает во внимание текстуру, толщину и объем волос. Прямые, вьющиеся или волнистые, жесткие или мягкие локоны выглядят в укладках совершенно по-разному.
Фото: globallook
Перед тем, как решиться на серьезные изменения внешности, можно воспользоваться виртуальным подбором прически. Еще 10-15 лет назад подобные услуги были эксклюзивом именитых салонов, а сегодня стали доступны каждой владелице смартфона. Специальные программы и Instagram-фильтры позволяют «примерить» на себя множество экспериментов в реальном времени. Еще до похода к парикмахеру женщина получит представление о новом имидже и увидит, как метаморфозы с цветом, формой, длиной локонов визуально изменят овал лица.
Общие рекомендации дамам с формами
Есть несколько важных моментов, которые следует учесть обладательницам пышных форм при выборе подходящей прически: - если объем волос изначально небольшой, стоит с осторожностью отнестись к удлиненным стрижкам. Есть риск, что концы прядей покажутся «прозрачными» из-за недостатка густоты, что ухудшит общее впечатление от образа. Лучше всего подойдет такая длина, при которой край среза остается плотным. Другое решение — коррекция недостающего объема различными методами наращивания;
Фото: globallook
неправильно подобранная длина легко может подчеркнуть недостатки. Если имеется «второй подбородок», не следует обрезать пряди до его уровня. Иначе их кончики, упираясь непосредственно в край лица, создадут визуальную «рамку» и привлекут ненужное внимание к проблемной области;
текстура и жесткость волос должны сочетаться с запланированной прической. Для вьющихся прядей не рекомендуются варианты, которые предполагают плоскую, гладкую форму. Скорее всего, постоянное выпрямление завитков окажется трудоемким. Лучше предпочесть вариант, укладка которого не вызовет сложностей;
обладательницам крупного лица необходимо учитывать, как выглядит его нижняя треть — форма этой области визуально меняется в зависимости от стрижки. Чтобы оценить эффект заранее, нужно поднять волосы в высокий хвост, открыв плечи;
на успех влияют размер и очертания ушей. Полностью открыв их, легко испортить впечатление или, наоборот, создать ультрамодный и яркий стиль. Если уши выглядят большими, лучше прикрыть эту часть, чтобы не усилить ощущение «тяжеловесности».
Выбор стрижки по типу лица — дело непростое, но важное. Однако универсальным решением может стать стрижка каре. На самом деле эта прическа имеет столько вариантов, что хватит на каждый тип и форму лица.
- Например, короткое прямое каре прекрасно подчеркнет овальную форму лица, которая считается идеальной, а, значит, стрижкой можно ее всячески подчеркивать. Другие варианты: овальным лицам подходят многие стрижки, начиная от самых ультракоротких: пикси, мужские брутальные стрижки по типу ежика и даже длина «под ноль».
Фото: globallook
Для удлиненного лица станет отличным выбором короткое каре, позволяющее создать объем по бокам. Другие варианты: лицо с высоким лбом корректируется челкой. Например, можно выбрать короткую прямую челку или обычную густую челку до бровей. Для удлиненного лица подойдут также пышные укладки и завивка. Но помните, что объем должен быть не сверху, а по бокам.
Удлиненное каре подойдет девушкам с круглой формой лица. Объем на макушке и удлиненные ниспадающие пряди у лица визуально вытянут его овал. Другие варианты: круглолицым девушкам, как правило, не подходят очень длинные волосы. Вот почему остается подбирать короткие и средней длины стрижки. Вместо удлиненного каре можно выбрать стрижку еще короче без объемных прядей по бокам, дополнительно расширяющих лицо. Также можно остановиться на коротких стрижках с косой челкой либо легкой асимметрией. Например, укладка стрижки пикси набок в стиле ретро.
Каре помогает скорректировать и широкоскулое квадратное лицо. В этом поможет боковой пробор, легкая лесенка и ниспадающие пряди у лица. Другие варианты: квадратное широкоскулое лицо отлично маскируется ниспадающими по бокам прядями. Для этой формы лица лучше выбрать косую челку и боковой пробор — легкая асимметрия ему только «к лицу». А еще плавные линии укладки помогут нивелировать резкость черт. Когда лицо широкое, не стоит отпускать слишком длинные волосы. Зрительно удлинить широкое квадратное лицо можно с помощью прикорневого объема. Если у вас длинные волосы, попробуйте высокие прически.
Треугольным по форме лицам нужно создавать А-образную прическу. Например, вам подойдут длинные волосы со стрижкой лесенкой. Пробор сбоку и объем на концах волос позволят сформировать нужный образ. Широкий лоб «треугольника» можно прикрыть длинной челкой. Безусловно, уравновесить узкий подбородок помогут и кудри, только старайтесь не делать завитки прямо от корней. Если хочется коротко постричься, подойдет стрижка шегги с косой челкой и текстурными прядями. Хоть прямой пробор и модный, на самом деле он идет не всем.
Фото: globallook
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