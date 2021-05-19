Шик, лоск, гламур: 7 причесок из Instagram, которые легко повторить дома

«Листая бесконечные фотографии в Instagram, я задался вопросом из старого советского фильма: «Словом, что сейчас носят?» Парики, слава богу, до сих пор не в моде, ведь куда лучше, когда все выглядит живенько. Однако, изучив соцсети, я с удивлением обнаружил, что прически наши перестали быть живенькими. То ли залежались мы на диванах в пандемийный период, то ли обленились бессовестно... но даже на красной дорожке только что прошедшего ММКФ отчетливо было видно, что укладки либо простые, либо никакие. Мастера бездарные? Нет. Денег нет на салоны? Есть! Времени не хватает? Да сколько угодно. Просто лениво! Ну раз лениво, давайте лениться вместе. Как сделать так, чтобы было красиво и почти ничего не делать? В основной массе у всех стрижки средней длины. Ок. Тогда есть три варианта совершенных укладок для вас. Помойте волосы, хорошенько промокните полотенцем почти досуха, намажьте по всей длине гелем или пенкой, попрядно накрутите на пальцах и закрепите зажимами на боках и на затылочной зоне. Волосы в теменной зоне поднимать не нужно. Дождитесь полного высыхания, проберите пальцами для эффекта крупных завитков либо расчешите полностью для эффекта мягких волн. Готово! Вариант второй. После небрежной сушки феном разотрите в руках смесь пасты и геля для волос. Беспощадно «пожамкайте» волосы, пусть себе торчат как попало. Подождите пару минут, пусть подсохнет. Теперь быстро покрутите несколько раз головой влево-вправо. Вуаля! Гламурный бардак готов. Третий вариант. Залижите все волосы гелем. Обязательно дождитесь полного высыхания. Расчешите расческой по направлению укладки. Выложите как нравится. Сбрызните Водой. Готово! Для коротких волос подойдут второй и третий варианты. А обладательницам длинных придется стараться. Тут халтурить не получится. Если реально лень, то пучок и хвост – ваше спасение. Но тогда зачем сохранять длину?»