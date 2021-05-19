Шик, лоск, гламур: 7 причесок из Instagram, которые легко повторить дома
Образ 1. «Воздух в волосах»
Фото: Instagram
Натуральность и легкая небрежность – главные тренды уже который год, и эта прическа – яркое тому подтверждение. Чтобы повторить ее, накрутите волосы круглыми щипцами. Для удобства отделите верхнюю зону волос и заколите их зажимом. Начинайте накрутку с нижней зоны.
После этого выделите в теменной зоне 2 пряди и с помощью прозрачной резинки для волос сделайте хвосты, при последнем обороте резинки вокруг хвоста выпустите часть пряди. Резинку скройте волосами, выделив тонкую прядь волос из хвоста и провернув ее вокруг резинки, и зафиксируйте ее невидимкой.
Образ 2. Высокий хвост
Фото: Instagram
Эта прическа еще долго не выйдет из моды, так как уже стала классикой. С ней даже голливудские звезды не стесняются появляться на красных дорожках. Чтобы сделать высокий хвост, обязательно нанесите на влажные волосы мусс-объем для создания формы и высушите их феном. В лобно-теменной зоне сделайте начес, соберите волосы в высокий хвост. Резинку в основании хвоста спрячьте отдельной прядью, кончик которой заколите невидимкой.
Образ 3. Лента в волосах
Фото: Instagram
Нанесите на чистые влажные волосы мусс-объем для создания формы и высушите их феном. Накрутите волосы на круглые щипцы. Сделайте небрежный хвост с помощью резинки для волос, хаотично выпустите пряди по всей поверхности головы. Оберните основание хвоста лентой и сделайте красивый бант.
Образ 4. Цветы в волосах
Фото: Instagram
Этот тренд вы наверняка уже видели у модных девушек в социальных сетях. Речь идет об элегантных и лаконичных прическах, которые инкрустируются живыми цветами – эффектно, не правда ли? Чаще всего цветами обрамляют романтичные косы, пучки, высокие хвосты, но и распущенным локонам такой декор подойдет. Цветы добавляют образу легкости, игривости, поэтому прекрасно подойдут для особого случая: свидания, Дня Рождения, похода в кино.
Чаще всего в прическах используют орхидеи, розы, ландыши, лилии – главное подобрать такой цветок, который будет гармонично смотреться с образом и дополнять его. И, конечно, не стоит забывать про правила для поддержания его свежести, если вы не хотите, чтобы вся красота завяла за пару часов. Перед тем, как интегрировать цветок в прическу, подержите его несколько часов в воде, разведенной с аспирином или сахаром. Такой прием значительно увеличит продолжительность жизни цветка. Также советуем закрепить прическу лаком для фиксации, распылив его на цветок в том числе – это не только спасет от увядания, но и закрепит его на прическе на весь вечер. Для этого отлично подойдет лак с эффектом памяти.
Образ 5. Тонкие косички у лица
Фото: Instagram
Горячий тренд последних месяцев, который можно увидеть на каждой второй блогерше, – это прическа с тонкими косичками у лица. Легкая в исполнении, но максимально эффектная и подходящая под любой случай. Ее можно делать как для офиса, так и для мероприятия, главное – подобрать подходящий образ и макияж.
Косички создаются самым простым способом, главное – сделать их максимально тонкими и прямо у лица. Остальная масса волос может остаться либо не тронутой, либо также дополниться интересной укладкой: например, можно сделать высокий и очень объемный хвост или голливудские локоны. Также помните об аксессуарах: прическу можно дополнить платком или интересными акцентными заколками.
Образ 6. Мягкие крупные волны
Фото: Instagram
Не надо выдумывать что-то сложное, чтобы сделать образ интересным, достаточно чего-то очень простого, но максимально элегантного. Мягкие крупные волны как раз являются такой прической, которую многие инфлюенсеры выбирают для светских выходов. Также это идеальная прическа для тех, кто любит распущенные волосы и не привык собирать их в хвост или пучки.
Сделать прическу в домашних условиях максимально просто. Помните, что укладка всегда делается на чистые волосы! Вооружиться для ее создания надо термозащитой, плойкой и фиксирующим средством. Нанесите термозащиту и начинайте закручивать волосы на насадку крупного размера с прядей у лица. Подержав несколько секунд, отпустите локон, подержите его немного в закрученном состоянии и отпустите после остывания. Таким образом надо проработать всю голову. В самом конце немного расчешите прическу и зафиксируйте лаком для волос. Финальным штрихом станут украшения, например, массивные заколки по обеим сторонам лица.
Образ 7. Эффектный боб
Фото: Instagram
Короткие стрижки могут дать фору любым идеально длинным волосам, поэтому, если вы являетесь обладательницей стрижки боб или каре, то ваше поле для экспериментов велико! Одной из самых эффектных инстаграмных причесок на короткие волосы является объемная укладка с пробором на одну сторону. Дополнительного эффекта добавят легкие волны и яркий макияж – прикованное внимание к вам будет обеспечено.
Не менее эффектно будет смотреться каре на прямых волосах с прямым пробором. Это максимально простая прическа, которая точно соберет сотни лайков в вашем аккаунте! Ну и, конечно, не забываем, что аксессуары – наше все. Платки, ободки, заколки всегда должна находится в вашем арсенале для быстрого придания новой изюминки образу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
«Листая бесконечные фотографии в Instagram, я задался вопросом из старого советского фильма: «Словом, что сейчас носят?» Парики, слава богу, до сих пор не в моде, ведь куда лучше, когда все выглядит живенько. Однако, изучив соцсети, я с удивлением обнаружил, что прически наши перестали быть живенькими. То ли залежались мы на диванах в пандемийный период, то ли обленились бессовестно... но даже на красной дорожке только что прошедшего ММКФ отчетливо было видно, что укладки либо простые, либо никакие. Мастера бездарные? Нет. Денег нет на салоны? Есть! Времени не хватает? Да сколько угодно. Просто лениво! Ну раз лениво, давайте лениться вместе. Как сделать так, чтобы было красиво и почти ничего не делать? В основной массе у всех стрижки средней длины. Ок. Тогда есть три варианта совершенных укладок для вас. Помойте волосы, хорошенько промокните полотенцем почти досуха, намажьте по всей длине гелем или пенкой, попрядно накрутите на пальцах и закрепите зажимами на боках и на затылочной зоне. Волосы в теменной зоне поднимать не нужно. Дождитесь полного высыхания, проберите пальцами для эффекта крупных завитков либо расчешите полностью для эффекта мягких волн. Готово! Вариант второй. После небрежной сушки феном разотрите в руках смесь пасты и геля для волос. Беспощадно «пожамкайте» волосы, пусть себе торчат как попало. Подождите пару минут, пусть подсохнет. Теперь быстро покрутите несколько раз головой влево-вправо. Вуаля! Гламурный бардак готов. Третий вариант. Залижите все волосы гелем. Обязательно дождитесь полного высыхания. Расчешите расческой по направлению укладки. Выложите как нравится. Сбрызните Водой. Готово! Для коротких волос подойдут второй и третий варианты. А обладательницам длинных придется стараться. Тут халтурить не получится. Если реально лень, то пучок и хвост – ваше спасение. Но тогда зачем сохранять длину?»
Фото: GettyImages, Instagram
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