Новый бьюти-тренд: странные челки-«занавески» становятся все более популярными

Эксперты сходятся во мнении, что в сочетании с водолазками и топами с дырками подобный образ получается очень апокалиптическим. Связывают они данную тенденцию на возвращение челок-«занавесок» с пандемией коронавируса, которая охватила весь мир. Модные дизайнеры думают, что в постапокалиптическом будущем, которое, вероятно, нас ждет, у женщин не будет возможности сделать себе пляжные волны или воспользоваться инструментами для укладки, потому отросшие, слегка небрежные пряди, закрывающие лоб, будут более актуальны, а заодно и помогут спрятаться от того ужаса, который окружает всех нас.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!