Новый бьюти-тренд: странные челки-«занавески» становятся все более популярными
Как сообщают эксперты онлайн-издания The Cut, в частности, новый бьюти-тренд во всей красе проявился на показе модного дома Prada весна 2021, прошедшего в рамках Недели моды в Милане. Манекенщицы дефилировали по подиуму с прическами, отличительной особенностью которых стали густые челки-занавески, полностью закрывавшие глаза. У одних моделей эти «шторки» из волос спускались до середины лица и были «раздвинуты» – разделены по центральному пробору, у других заплетены в мелкие косы, у третьих полностью закрывали глаза. Создал подобные прически звездный парикмахер Гвидо Палау, который и задал этот тренд. У тех манекенщиц, которые остались без челки, волосы были уложены в легкомысленные прически с естественной текстурой.
Эксперты сходятся во мнении, что в сочетании с водолазками и топами с дырками подобный образ получается очень апокалиптическим. Связывают они данную тенденцию на возвращение челок-«занавесок» с пандемией коронавируса, которая охватила весь мир. Модные дизайнеры думают, что в постапокалиптическом будущем, которое, вероятно, нас ждет, у женщин не будет возможности сделать себе пляжные волны или воспользоваться инструментами для укладки, потому отросшие, слегка небрежные пряди, закрывающие лоб, будут более актуальны, а заодно и помогут спрятаться от того ужаса, который окружает всех нас.
Фото: depositphotos
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