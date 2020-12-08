Какие стрижки и окрашивания будут модны в 2021 году, а какие лучше оставить в 2020-м
Важный критерий выбора стрижки в 2021-м − простота в укладке. Если на мытье головы и придание формы нужно более 15 минут, значит, нужно что-то поменять. Универсального решения для всех быть не может, но есть рекомендации, которые подойдут для обладательниц определенных типов волос.
Какие стрижки будут модны в 2021 году
Одна длина
Если волосы прямые, то лучше их подстричь в одну длину, они сами будут ложиться в гладкое и блестящее полотно. Можно сделать акцент с помощью актуальной в этом сезоне удлиненной челки. Ее можно быстро уложить, и она сделает образ женственным и интересным.
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«Кудрявый» метод стрижки и укладки для обладательниц локонов
Сейчас все больше обладательниц такой текстуры волос осознанно подходят к укладке, оставляя волосы естественно завитыми. Большой резонанс вызвал «кудрявый» метод мытья и укладки. Мастера о нем знают давно, но именно в этом году эта информация глубоко проникла в домашний уход. Этот метод позволяет не только красиво уложить свои кудряшки, но и сохранить здоровье волос без пересушивания и секущихся концов. Что касается стрижки кудрявых волос, то важно сделать форму с разными слоями. Проще говоря: сверху покороче, снизу подлиннее.
«Филировка, многослойность и акцент на челке – три главных тренда в стрижках 2021 года. Небрежные локоны, не имеющие четких границ, которые можно просто уложить руками – вот что нужно модницам будущего».
Тренд на 70-е
Многослойные, текстурные стрижки с удлиненной челкой чуть ли не до ресниц, подчеркивающие вашу длину волос, становятся актуальными в 2021-м. Такие прически выглядят объемно создают акцент на скулы, просты в укладке, даже если у вас от природы не слишком послушные волосы.
Тренд Row Beauty
«Необработанная» красота теперь переходит и в мир стайлинга. Необработанные края срезов на таких полюбившихся формах, как боб или лонг боб. Рваные челки, небрежные формы кудрей. Теперь каждая девушка подчеркивает свою индивидуальность. Не нужно прятать свои кудри, можно подчеркивать собственный стиль и индивидуальность с помощью коротких челок.
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Непрямые проборы
Идеально гладкие волосы, зачесанные с помощью стайлинговых средств для подчеркивания нарочитой идеальности, лоска и создания невероятного эффекта прямых и благородных волос. Прямые проборы тоже остаются актуальными, но на пик моды выходят проборы, зачесанные на разные стороны.
Какие окрашивания будут модны в 2021 году
Цветные волосы
Еще один тренд, который прорывается на вершину модного Олимпа в 2021 году. Цветные яркие волосы бренды внедряют на подиумы в коллекциях 2021 года: эклектичные, независимые, акцентные, обращающие на себя внимание. Можно создавать как временные решения с помощью спреев, смывающихся уже после первого мытья головы, так и попросить своего стилиста о стойком окрашивании.
Балаяж
Балаяж уже который год не теряет позиций. Остается он в тренде и грядущем 2021-м, но меняется его интенсивность. Теперь контрастные пряди больше не создают тебе нужного настроения – забудьте о них, актуальными будут слегка заметные переходы, которые помогут обратить на себя внимание окружающих модниц.
Естественность
Тренд, который взял начало в конце 2020 года, продолжит быть актуальным в 2021-м. Ровные, естественные, сияющие цвета, которые создают новый виток в направлении цветовых решений в окрашиваниях.
Тренд на ровный цвет от корней до кончиков
Тренд на сложные техники окрашивания остается в 2020-м. На первый план вышел ровный ухоженный цвет, который обеспечивается хорошим качеством волос, которое всегда будет в тренде.
Перламутр в волосах
Еще один яркий тренд, который особенно выигрышно будет смотреться на темных – сливовых или баклажанных – оттенках.
Окрашивание «Иллюминаж» и «Бразильский иллюминаж»
Это новый уровень блонда, который создается благодаря мастерски расставленным акцентам и плавным переходам между светлыми и темными тонами. Такое окрашивание дорого смотрится и долго носится. Новый мир диктует свои правила. Клиенты стали ходить в салон реже, и поэтому им требуется вариант, который можно носить 4-5 месяцев.
Светлые пряди и лица
Будут актуальны светлые пряди у лица, которые можно тонировать в яркие контрастные оттенки. Этот тренд, остромодный в 90-х, вновь стал популярен – это уже продемонстрировали на себе знаменитости, среди которых и законодательница многих бьюти-тенденций Кайли Дженнер.
Блонд по-прежнему актуален
Блонд всегда в моде. Был, есть и будет. Он должен быть тотально чистым, почти перламутровым. На пике моды осень-зима 2021 будет ледяной блонд с оттенком серебра, с голубым холодным сиянием.
«2021 год не за горами, мы все ждем что он нам принесет. Тренды постоянно меняются, как и наш образ жизни, предпочтения и интересы. Давайте обсудим, как будет выглядеть девушка 2021 года. Окрашивание: конечно, это песочные, теплые, золотистые оттенки. Тенденция остается той же, что и в 2020-м: естественные эффекты выгоревших волос на солнце, без излишнего контраста и холодных нюансов. В мир стрижек возвращаются каскады, объем и короткие стрижки. В 90-е мы наблюдали похожую тенденцию. Челки и дерзкий образ через текстуру, а цвет мягкий и струящийся».
В новом сезоне каждый найдёт для себя образ, который в полной мере будет отражать внутреннее состояние нового человека 21-го века. Статья тренды 2021
Фото: depositphotos
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