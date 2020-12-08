Какие стрижки и окрашивания будут модны в 2021 году, а какие лучше оставить в 2020-м

Непрямые проборы

Идеально гладкие волосы, зачесанные с помощью стайлинговых средств для подчеркивания нарочитой идеальности, лоска и создания невероятного эффекта прямых и благородных волос. Прямые проборы тоже остаются актуальными, но на пик моды выходят проборы, зачесанные на разные стороны.

Какие окрашивания будут модны в 2021 году

Цветные волосы

Еще один тренд, который прорывается на вершину модного Олимпа в 2021 году. Цветные яркие волосы бренды внедряют на подиумы в коллекциях 2021 года: эклектичные, независимые, акцентные, обращающие на себя внимание. Можно создавать как временные решения с помощью спреев, смывающихся уже после первого мытья головы, так и попросить своего стилиста о стойком окрашивании.

Балаяж

Балаяж уже который год не теряет позиций. Остается он в тренде и грядущем 2021-м, но меняется его интенсивность. Теперь контрастные пряди больше не создают тебе нужного настроения – забудьте о них, актуальными будут слегка заметные переходы, которые помогут обратить на себя внимание окружающих модниц.