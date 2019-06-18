Отказ от утюжка и еще 8 советов экспертов, которые помогут вам отрастить волосы

Используйте несмываемый уход дома

Многие девушки, желающие отрастить красивые и здоровые волосы, допускают всего одну, но очень большую ошибку – они не уделяют должного внимания уходу за волосами. А ведь даже натуральные, никогда не окрашиваемые локоны, нуждаются в правильной заботе. Регулярное использование несмываемых средств не займет много вашего времени, но даст видимый эффект по сравнению с полным отсутствием ухода.

Защищайте волосы

Существует много факторов, негативно влияющих на наши волосы, о которых мы даже не задумываемся. Например, им может навредить погода – ветер, холод, а также дневной свет и даже вода. Как ни парадоксально, но в воде могут содержаться вещества, из-за которых наши волосы теряют влагу. Поэтому на отдыхе, когда наносите на лицо крем от загара, не забывайте и о защите ваших волос (хотя бы при помощи головных уборов).

Старайтесь меньше пользоваться утюжками

Если вы мечтаете о длинных красивых волосах, лучше откажитесь и от частого использования утюжков – они сушат волосы и делают их секущимися.

Регулярно стригитесь

Многие ошибочно считают, что волосы не следует подрезать, пока они не отрастут до нужной длины. Но на самом деле необходимо регулярно избавляться от секущихся концов, чтобы локоны не портились по остальной длине.