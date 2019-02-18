Правильная стрижка, актуальное окрашивание и другие бьюти-приемы, которые визуально сделают вас моложе

Если вы предпочитаете собирать волосы, то главное в укладке – это опрятность., а значит, никаких петухов, неаккуратных хвостов быть недолжно. Чтобы зафиксировать прическу так, чтобы она держалась до последнего, воспользуйтесь специальными стайлингами. Впрочем, пара выбившихся у висков и накрученных на манер Моники Беллуччи прядей поможет создать нежный и романтичный бьюти-образ.

Окрашивание

Окрашивание лучше всего выбирать, исходя из своего цветотипа. Тем не менее, считается, что на фоне темных волос морщины и возрастная пигментация становятся заметнее, а значит, блондинки выглядят моложе как раз таки из-за менее контрастной внешности. Чтобы помолодеть с помощью изменения цвета волос, выбирайте трендовые окрашивания с плавными переходами цвета: от мелирования до фламбояжа. Сделайте пряди у лица короче и светлее, чтобы сгладить переход цвета.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, пресс-служба

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