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Правильная стрижка, актуальное окрашивание и другие бьюти-приемы, которые визуально сделают вас моложе

Поход к стилисту и новая стрижка – отличная возможность скинуть пару лет. Редакция Passion.ru собрала несколько полезных советов и примеров anti-age стрижки: от челки до многослойных причесок. Подробности – в нашем материале!

Длина

Стрижка по плечо или средней длины – лучший выбор, если вы хотите выглядеть моложе. К сожаление, с возрастом волосы истончаются, а волосяные луковицы ослабевают и не могут удерживать слишком длинные волосы. В итоге длинные стрижки выглядят неопрятно, а густота шевелюры оставляет желать лучшего. Ультракороткая длинна – не лучшая идея для антивозрастной стрижки, ведь стрижка пикси обнажает такие недостатки, как были или поплывшие овалы лица. Все же, выбирать длиннущему стоит, исходя из пропорций лица.

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Дженнифер Лоуренс

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Стрижка

Правильно подобранная антивозрастная стрижка способна скорректировать овал лица, скрыть первые возрастные изменения. Например, челка поможет замаскировать морщинки на лбу. Чтобы не утяжелять образ, лучше отказаться от плотных челок, отдать предпочтение рваным или косым челкам. Еще один беспроигрышный вариант – это текстурированные и асимметричные стрижки: они помогут освежить look.

Все-таки подбирать идеальную стрижку лучше по форме лица. Ведь та же челка может как скрыть морщины и омолодить лицо, так и исказить его пропорции. Редакция Passion.ru предлагает пройти небольшой тест и узнать, какая прическа подчеркнет вашу природную красоту.

Укладка

С антивозрастной укладкой все к счастью много проще, чем со стрижкой. Беспроигрышные варианты – это локоны и идеально гладкие волосы. Приятный бонус при укладке термоинстоументами чешуйки волоса сглаживаются и волосы становятся гладкими, словно шелк, главное – не забывайте использовать термозащиту. Лучшие средства ищи в нашей галерее!

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Помада-мусс для укладки «Летучий голландец», R + Co, 1310 руб.

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Если вы предпочитаете собирать волосы, то главное в укладке – это опрятность., а значит, никаких петухов, неаккуратных хвостов быть недолжно. Чтобы зафиксировать прическу так, чтобы она держалась до последнего, воспользуйтесь специальными стайлингами. Впрочем, пара выбившихся у висков и накрученных на манер Моники Беллуччи прядей поможет создать нежный и романтичный бьюти-образ.

Окрашивание

Окрашивание лучше всего выбирать, исходя из своего цветотипа. Тем не менее, считается, что на фоне темных волос морщины и возрастная пигментация становятся заметнее, а значит, блондинки выглядят моложе как раз таки из-за менее контрастной внешности. Чтобы помолодеть с помощью изменения цвета волос, выбирайте трендовые окрашивания с плавными переходами цвета: от мелирования до фламбояжа. Сделайте пряди у лица короче и светлее, чтобы сгладить переход цвета.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, пресс-служба

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