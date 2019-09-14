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Ранняя седина – причины возникновения, диагностика и способы маскировки

Один седой волосок… Еще один. Вам еще не исполнилось и тридцати, а вы и не заметили, как и когда они у вас появились. А ведь вы еще так молоды и прекрасны! «Это потому что ты много нервничаешь», «это у нас семейное», «причина – беременность, произошел гормональный сдвиг», «сейчас седина у молодых почти что эпидемия» – эти обычные утешения и предположения, которые вы слышите от близких и друзей, совершенно не помогают разобраться в ситуации. Так кому и чему верить?

Редакция Passion.ru решила расставить все точки над i в данном вопросе и узнала у экспертов, каковы причины появления ранней седины, а также узнала об особенностях ухода за волосами, лишенными пигмента (спойлер: ничего сложного в этом нет!).

Юлия Родина
Косметолог, трихолог Института пластической хирургии и косметологии на Ольховской улице, кандидат медицинских наук

Причины появления седины в молодом возрасте

В корне волоса расположены волосяные фолликулы, в которых вырабатывается пигмент меланин двух типов: эумеланин придает волосам каштановый или черный цвет, феомеланин — желтый или серый. Содержание пузырьков воздуха в корковом и сердцевидном слоях волоса также определяет его цвет и оттенки. Светлые волосы содержат больше пузырьков воздуха, чем темные, а седые — полностью заполнены ими.

Седина – это смесь нормально пигментированных и непигментированных волос. На сегодняшний день доказано, что процесс ее появления генетически запрограммирован, однако определенные внешние факторы могут способствовать ее более раннему возникновению. Спровоцировать это могут различные диеты, исключающие продукты, богатые белком: во многих его видах содержится тирозин, нехватка которого и вызывает появление седых волос. Заболевания щитовидной железы, анемия, хроническое переутомление, длительное пребывание на солнце, нехватка определенных витаминов, а также дефицит меди, которая в большом количестве содержится в орехах, печени, пророщенной чечевице, фасоли и петрушке, также могут стать причинами возникновения седины.

По мнению ученых, поседеть за одну минуту при испуге или стрессе нельзя, поскольку волосы не могут потерять пигмент одномоментно. Это возможно только в том случае, когда волосы были подвергнуты воздействию какого-то химического вещества, разрушающего меланин.

Фото: архив пресс-службы

Реально ли восстановить цвет волос?

Все зависит от причины возникновения ранней седины: если ее появление обусловлено генетически, это практически невозможно, во всех остальных случаях (особенно это касается следования различным диетам) цвет волос может восстановиться, но это будет происходить постепенно по мере их роста.

Чтобы ускорить процесс, необходимо принимать витамины группы В, а именно В1, В2 и В6, а также парааминобензойную кислоту в сочетании с фолиевой. Кроме того, неоднократно подтверждена эффективность применения различных косметологических процедур, особенно мезотерапии волосистой части головы. Она позволяет доставить витамины, микроэлементы и аминокислоты непосредственно к волосяному фолликулу.

Однако стоит помнить, что загадка седины до сих пор полностью не раскрыта, поэтому научно обоснованных методов борьбы с ней до сих пор не существует.

Анатолий Михеев
Менеджер по обучению L'Oréal Professionnel

Каковы основные особенности ухода за седыми волосами

Седые волосы – «пустые», не заполненные пигментом. Они не защищены от ультрафиолетового излучения и неблагоприятного воздействия внешней среды, поэтому им требуется особый уход, позволяющий сохранить их эластичность и сделать цвет благородным.

- Если вы закрашиваете седину

Помните, что краситель все равно не защищает ваши волосы от воздействия внешней среды, поэтому вам подойдут уходы с антиоксидантами, которые предотвращают реакцию окисления и продлевают жизнь цвета.

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Праймер для увлажнения и распутывания волос Priming Lotion, Oribe мгновенно распутывает волосы, облегчает процесс расчесывания, предотвращает появление ломкости. Гарантирует увлажнение и гладкость, придает волосам здоровый и красивый вид. Цена: 2750 рублей.

Кстати! Седину не обязательно закрашивать на 100% с помощью перманентного красителя. Можно затонировать волосы, и тогда цвет будет полупрозрачным, сохранится рельефность.
Наталья Ситдикова
Технолог Redken

- Если вас устраивает седина и вы не хотите ее закрашивать

Как правило, седые волосы становятся более сухими и жесткими, нежели пигментированные. Для того, чтобы они оставались эластичными и мягкими, необходимо использовать средства по уходу, которые направлены на увлажнение и питание.

Кроме того, седые волосы имеют свойство впитывать и накапливать в себе различные соединения, входящие в состав проточной воды или воды в бассейне, такие как минералы, хлор, железо, вследствие чего вместо платинового белого цвета они принимают грязно-желтый или даже зеленый оттенок. Чтобы избежать или избавиться от этого, стоит использовать уход, направленный на поддержание холодного благородного оттенка седых волос. Лучшим выбором в этом случае может стать шампунь или кондиционер с фиолетовым и серебряным пигментами в составе для сохранения цвета седых волос и ультрахолодных и пепельных оттенков блонд.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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