Ранняя седина – причины возникновения, диагностика и способы маскировки

Причины появления седины в молодом возрасте

В корне волоса расположены волосяные фолликулы, в которых вырабатывается пигмент меланин двух типов: эумеланин придает волосам каштановый или черный цвет, феомеланин — желтый или серый. Содержание пузырьков воздуха в корковом и сердцевидном слоях волоса также определяет его цвет и оттенки. Светлые волосы содержат больше пузырьков воздуха, чем темные, а седые — полностью заполнены ими.

Седина – это смесь нормально пигментированных и непигментированных волос. На сегодняшний день доказано, что процесс ее появления генетически запрограммирован, однако определенные внешние факторы могут способствовать ее более раннему возникновению. Спровоцировать это могут различные диеты, исключающие продукты, богатые белком: во многих его видах содержится тирозин, нехватка которого и вызывает появление седых волос. Заболевания щитовидной железы, анемия, хроническое переутомление, длительное пребывание на солнце, нехватка определенных витаминов, а также дефицит меди, которая в большом количестве содержится в орехах, печени, пророщенной чечевице, фасоли и петрушке, также могут стать причинами возникновения седины.

По мнению ученых, поседеть за одну минуту при испуге или стрессе нельзя, поскольку волосы не могут потерять пигмент одномоментно. Это возможно только в том случае, когда волосы были подвергнуты воздействию какого-то химического вещества, разрушающего меланин.