Какие стрижки будут модны в 2022 году, а какие безнадежно устарели еще в 2021-м

Конечно, каждый имеет право на креативную прическу, но, перед тем как сделать выбор в пользу ультракороткой стрижки, подумайте, какая именно вариация вам подойдет.

Женские стрижки «под мальчика» (или бритые головы до миллиметра) идут далеко не всем, ведь, чтобы удачно носить ее, черты лица должны быть достаточно выраженными. Поэтому массовым трендом такую прическу точно не назовешь. Если же поэкспериментировать с короткими прическами все-таки хочется, лучше сделать выбор в пользу аккуратного каре. Бесспорный плюс такой прически — простая укладка, на которую утром уйдет не более 5 минут и минимальное количество стайлинговых средств.

Каре на ножке