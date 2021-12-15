Какие стрижки будут модны в 2022 году, а какие безнадежно устарели еще в 2021-м

Какие стрижки будут модны в 2022 году, а какие безнадежно устарели еще в 2021-мТоповый стилист рассказал о главных трендах и антитрендах в мире причесок и укладок
Стилист Mod’s Hair Paris
Руслан Акзамов
Какие прически уже вышли из моды
Асимметрия
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Пожалуй, самый очевидный пример неактуальной стрижки — прическа с четко выраженной асимметрией: косая челка, боб с разной длиной волос — это уже вышло из моды. Единственный вариант актуальной асимметрии может быть только в укладке. Создайте прикорневой объем и небрежно перекиньте основную часть волос набок. Это простая и актуальная прическа, сделать которую просто, а смотрится она очень эффектно. Для того чтобы объем сохранился надолго, обязательно возьмите в свой арсенал стайлинговые средства. Например, лак обеспечит объем волосам даже после снятия головного убора. Для этого достаточно просто взбить их руками.
Рваный боб
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Не спорим, что боб — одна из самых актуальных причесок любого сезона, но даже ее можно испортить неправильным подходом. Верный способ «состарить» боб — сделать рваный или градуированный срез прядей, а также оставить слишком много объема на затылке. Чтобы не ошибиться, лучше остановиться на ровном срезе и скругленном силуэте, который красиво подчеркнет форму лица.
Длинные челки
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Помните моду на густые прямые челки? Раньше это было невероятно современно, а фирменная челка Нелли Фуртадо разбивала сердца модниц наповал. Но сегодня выбор такой прически точно не оправдает себя. Во-первых, такие челки сильно утяжеляют силуэт. Во-вторых, скрывая лоб, вы делаете акцент на других частях лица, что далеко не всегда смотрится удачно. Советуем обратить внимание на легкие, аккуратные, ниспадающие челки, которые не делают лицо грузным, а, наоборот, освежают его.
Экстремально короткие стрижки
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Конечно, каждый имеет право на креативную прическу, но, перед тем как сделать выбор в пользу ультракороткой стрижки, подумайте, какая именно вариация вам подойдет.
Женские стрижки «под мальчика» (или бритые головы до миллиметра) идут далеко не всем, ведь, чтобы удачно носить ее, черты лица должны быть достаточно выраженными. Поэтому массовым трендом такую прическу точно не назовешь. Если же поэкспериментировать с короткими прическами все-таки хочется, лучше сделать выбор в пользу аккуратного каре. Бесспорный плюс такой прически — простая укладка, на которую утром уйдет не более 5 минут и минимальное количество стайлинговых средств.
Каре на ножке
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Как же популярна эта прическа была всего несколько лет назад! Но, увы, большим минусом каре на ножке является сложность его исполнения. Непростую форму этой прически необходимо постоянно поддерживать, так как в неухоженном виде она смотрится совсем непривлекательно.
Ультрамодные варианты стрижек 2022 года
Короткий гаврош с удлиненной челкой
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Локоны-перья, удлиненная челка, рваные пряди у виска — идеальный вариант для французской классики гавроша. Главное — стараться сохранять максимально короткую длину, иначе можно скатиться во взлохмаченные патлы начала двухтысячных.
В качестве ежедневной укладки специалисты советуют наносить на еще влажные волосы мусс, а затем укладывать каждый локон отдельно при помощи брашинга и теплого фена.
Укороченный маллет с челкой
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Благодаря зарубежным звездам маллет снова вернулся в тренды в этом году. Но и в следующем он нисколько не потеряет свою популярность. В 2022 году стоит выбирать варианты с короткой длиной сзади, чтобы переход между висками и затылком не был контрастным. Под эту стрижку отлично подойдут прямая филированная челка или изящные «шторки» по бокам.
Лучше всего маллет сочетается с волнистыми густыми волосами, но и для прямых волос есть вариант — рокерский, с прямыми пестрыми прядями.
Кудрявый андеркат
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Да, еще одна женская стрижка, которая пришла к нам из мужского стиля. Если природа наградила вас кудрями, то андеркат спасет от ежедневной укладки. Попросите мастера выбрить виски и боковую часть волос, а от затылка до челки подстричь нарастающий каскад — вуаля! — вы суперстильная красотка! Этот вариант подойдет и для прямых волос, которые будут отлично смотреться, если их завить крупными локонами.
Экстрадлинные ухоженные волосы
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Да, все так просто. Судя по прогнозам экспертов, длинные шелковистые волосы с ровным срезом и естественным блеском — это тренд, который не пройдет ближайшие два года. Все-таки мода на здоровые густые волосы с ровным пробором — это неизменная классика. Главное — подобрать правильный уход, состоящий из масок, термозащиты и шампуня, соответствующего вашему типу кожи головы.
Градуированный каскад
В отличие от приевшегося каскада, эта стрижка на длинные волосы создается путем многослойных уровней, которые могут начинаться как от самой макушки, так и от плеч. В 2022 году в моде будет незаметный голливудский каскад, поэтому лучше оформлять его, начиная с уровня ключиц, плавно переходя к кончикам. Плюс стрижки в том, что после похода к хорошему парикмахеру вам не нужно будет даже задумываться об укладке. Достаточно только раз в два месяца подравнивать форму.
Выбирайте вариант, который подойдет именно вам, но не забывайте о сохранении индивидуальности!
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