Как придать объем волосам: 13 простых и быстрых способов от топовых стилистов
Способ 1. Мытье головы
Для того чтобы волосы были более объемными, порой достаточно просто правильно мыть голову. Для начала нужно подобрать подходящий вам шампунь для объема или плотности волос. Важно обращать внимание не только на запах или флакон, но и на состав средства. В процессе мытья головы обязательно используйте кондиционер для блеска и красоты волос. Но для более длительного объема лучше не наносить бальзам-ополаскиватель на корни, так он утяжеляет волосы и эффект может получиться прямо противоположным желаемому.
Способ 2. Сушить волосы, опустив голову вниз
Это один из самых простых способов получить вожделенный объем. Просто высушите волосы с помощью фена, опустив голову вниз. После того как вы это сделали, вернулись в вертикальное положение, вы будете приятно удивлены от того, что шевелюра будет объемной и пышной. Доработать прическу можно феном и щеткой для укладки или утюжком.
Фото: depositphotos
Способ 3. Сделать пробор
Если волосам не хватает объема, иногда достаточно только сместить пробор. Сделайте его не по середине (так называемый прямой пробор), а сбоку или зигзагом.
Способ 4. Сделать начес
Этот способ был актуален и в 80-е, и в наше время. Для придания прикорневого объема волосам любой длины с помощью начеса можно использовать тонкую плоскую расческу или небольшую щетку с плотной щетиной. Разделите волосы пробором, отделив верхний слой прядей, и начешите каждую из них только у самых корней. Затем сдвиньте пробор на пару сантиметров вбок, повторите процедуру — и так несколько раз. Для надежности прическу можно зафиксировать лаком.
Способ 5. Использовать средства для объема
Никакой прикорневой объем не продержится достаточно длительное время без дополнительных стайлинговых средств. Они позволяют сохранить форму прически в течение дня, а то и дольше. Но важно помнить, что во всем нужна мера, так как при нанесении слишком большого количества средств для укладки на волосы вы можете получить обратный эффект: объем пропадет, а локоны будут выглядеть грязными.
Способ 6. Накрутить бигуди
Еще один достаточно популярный способ придать объем волосам — это бигуди. Есть разные варианты: горячие (термобигуди) и холодные, электробигуди, спиральные, папильотки, бигуди-липучки, резиновые и т.д. Все они дают разный эффект при укладке, но неизменно добавляют объем волосам.
Фото: depositphotos
Способ 7. Применить сухой шампунь
Не нужно ждать, пока волосы станут не первой свежести, чтобы взять в руки сухой шампунь. Как известно, у многих и за полдня из-за жирной кожи головы шевелюра может стать грязной у корней. Тут и приходит на помощь сухой шампунь. Он уберет излишек кожного сала, приподнимет волосы у корней и уплотнит их. Кстати, ради подобного эффекта можно нанести средство и на чистые волосы сразу после сушки феном. Это послужит хорошей преградой для образования излишков себума и сохранит объем на более длительное время.
Способ 8. Сделать гофре у корней
Экспресс-средство для любителей необычных укладок. Достаточно пройтись щипцами-гофре или специальным роликовым утюжком у корней, предварительно отделив верхний слой волос. Этот способ занимает мало времени и не требует специальных навыков.
Способ 9. Постричься
Если волосы тонкие, лучше не пытаться их отрастить и потом думать, как сделать на длинных локонах объем. Гораздо практичнее выбрать короткие или средней длины стрижки. Волосы такой длины легко укладывать, и они дольше держат форму и объем. Тем же, кто не готов расстаться с длиной, но любит объем, лучше сделать многослойную стрижку с градуировкой. Визуально она будет выглядеть более объемно.
Фото: depositphotos
Способ 10. Окрасить волосы
Да-да, окрашиванием можно добиться визуального эффекта более объемных волос. Для этого лишь надо выбирать не однотонное окрашивание, а такие техники, как шатуш, мелирование, омбре, балаяж. Добавив светлых прядей, вы получите визуально более объемную прическу.
Способ 11. Правильно подобрать укладочные средства
После того как вы помыли и отжали волосы, не забудьте нанести специальные средства для волос перед сушкой, которые предназначены для придания им объема. Для густых подойдет пенка средней или сильной фиксации, для тонких и нормальных — пенки, подходящие данному типу волос, или специальный прикорневой мусс. Во время сушки средство будет фиксироваться, и вы получите вожделенный объем. Очень важно, чтобы теплый поток воздуха распределялся по всем волосам, а не по одной точке.
Способ 12. Прибегнуть к народным средствам
Прикорневой объем можно создать при помощи народных средств, но к ним обычно прибегают от безысходности. Из натуральных продуктов раньше использовали пиво, растворенный в воде сахар и рисовую муку. Эти средства нужно было втирать аккуратно в корни и затем просушивать.
Способ 13. Обязательно использовать лак для фиксации прически
Объем создать не так сложно, надо всего лишь приспособиться к этому. Красота будет держаться достаточно долго, если выполнить все грамотно и профессионально — и зафиксировать ее лаком.
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Фото: depositphotos, GettyImages
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