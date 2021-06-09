5 стильных укладок по-голливудски для разной длины волос: учимся у звезд
В преддверии неумолимо приближающихся выпускных редакция Passion.ru обратилась к экспертам, чтобы узнать, как самостоятельно повторить укладки голливудских звезд, если нет желания или возможности пойти к стилисту.
Укладки для длинных и средней длины волос
Голливудская волна — самый популярный вечерний образ
Нанесите на влажные волосы мусс для объема. Высушите их, приподнимая у корней, и уже на сухие нанесите спрей для термозащиты и приступайте к накручиванию прядей на плойку крупного диаметра. Весь секрет в том, что все волосы нужно крутить в одном направлении! Когда все будет готово, дайте локонам немного остыть, после чего расчешите волосы расческой-лопаткой и обработайте лаком эластичной фиксации. Для завершения по-настоящему голливудского образа добавьте блеска при помощи мерцающего блеска для волос.
Гладкие убранные назад волосы всегда актуальны
На первый взгляд это совсем простая прическа, но насколько она элегантна! Чтобы повторить ее, нанесите на чистые подсушенные полотенцем волосы по всей длине концентрат для сушки феном — он поможет легко вытянуть волосы и придаст им лоска. На прикорневую зону также добавьте мусс для объема. Просушите корни волос в нужном нам направлении (в данном случае от лица) и вытяните длину.
Завершить укладку можно лаком эластичной фиксации, а можно добавить эффект «мокрых» волос на прикорневой зоне и до середины длины. Для этого нанесите на уже уложенные волосы немного лосьона и зачешите волосы назад. Для максимальной стойкости лучше заколоть волосы клеммами и хорошо просушить.
Низкие гладкие хвосты и косы — тренд сезона, который подчеркнет любой наряд
На влажные волосы перед сушкой нанесите разглаживающий лосьон, высушите их, вытягивая брашингом. Затем зачешите их в гладкий низкий хвост и закрепите при помощи резинки. Для хорошей фиксации и максимальной гладкости нанесите на волосы моделирующий крем либо используйте лак сильной фиксации.
Если после этого хотите заплести из хвоста косу, то дополнительно обработайте хвост разглаживающим лосьоном и приступайте к плетению. Не забудьте добавить аксессуары, например, сейчас в тренде цепи или шляпная резинка. Загляните за ними в швейный магазин.
Укладки для каре
Текстурные локоны хороши не только для повседневного образа, но и на выход
Создать их достаточно просто: обработайте волосы спреем для термозащиты и накручивайте прядь за прядью при помощи плойки или утюжка. Пусть локоны будут не одинаковыми, берите пряди разной толщины — это добавит образу естественности. Завершите укладку сухим текстурирующим спреем — нанесите его на корни и по всей длине волос, добиваясь эффекта небрежности.
Укладки для коротких волос (стрижка пикси)
Добавьте небрежности
Добавьте текстуры руками при помощи моделирующего крема. Разотрите его в ладонях и взбейте волосы изнутри, добавляя объем и текстуру и задавая нужное направление. Обязательно добавьте голливудского сияния при помощи мерцающего блеска.
При помощи плойки маленького диаметра можно, например, подкрутить пряди в разном направлении. Не старайтесь сделать идеальный завиток — лучше, если он будет с полупрямыми концами. Расчешите волосы руками и зафиксируйте прическу при помощи того же моделирующего крема или сухого текстурирующего спрея.
Тренд 1. Укладки с заколками с надписями брендов в стиле Chanel и Dior. Можно экспериментировать и прикрепить к волосам сразу несколько заколок. Да, в это сложно поверить, но любимый аксессуар из детства — заколки для волос — с легкой руки ведущих стилистов возвращаются! На проходящих сейчас неделях моды их было особенно много во всех вариациях. Самая актуальная тенденция — носить несколько заколок одновременно, причем чем больше, тем лучше. Как когда-то в 90-е, звезды street style покрывают голову заколками почти полностью либо же убирают волосы у виска двумя-тремя заколками.
Тренд 2. Легкие волны в стиле «серф» — эффектные кудри овальной формы на распущенных волосах. Отличает эту уникальную укладку простота и привлекательная форма. Она смотрится привлекательно на дамах с любым строением лица. Кроме того, длина шевелюры здесь тоже не играет особо важной роли — прядки могут быть не только длинными или средними, но и короткими. С помощью такой укладки можно подчеркнуть легкость характера дамы. Однако стоит отметить, что подобная прическа лучше всего смотрится на светлых или рыжих шевелюрах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Тренд 3. Укладки «coiffer sans coiffer». В буквальном переводе «укладка без укладки». Такой эффект позволит вам не тратить время для ежедневной укладки и создаст безмятежное настроение с самого утра. Даже если ваша цель — не выход в свет с эффектом бунтарских волос на голове а-ля «только что с постели», у вас тем не менее есть полное право расслабиться и забыть хотя бы на день, что такое классическая укладка.
Тренд 4. Косы. Всегда смотрятся стильно и современно. Важным акцентом в этом году остается простота плетения, но модные косы сезона весна-лето 2021 дополнительно украшены интересным элементом, аксессуаром. Экстравагантно и привлекательно выглядит плетение, создающее эффект «аккуратного хаоса». Коса может быть тугой с несколькими торчащими прядками по всей длине, на волосы редкие желательно сделать свободную косичку и создать дополнительный объем за счет начеса.
Тренд 5. Ободки и платки. Например, если сделать низкий пучок, его можно украсить шелковой лентой. В тренде сейчас массивные ободки, которые имитируют повязку на голове. Особенно актуальны широкие аксессуары с бархатным и атласным финишем. Ободок может быть гладким и однотонным, украшенным трендовым жемчугом, шипами или стильным принтом (особенно в тренде сейчас анималистичный принт).
Фото: gettyimages
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