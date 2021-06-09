5 стильных укладок по-голливудски для разной длины волос: учимся у звезд

На первый взгляд это совсем простая прическа, но насколько она элегантна! Чтобы повторить ее, нанесите на чистые подсушенные полотенцем волосы по всей длине концентрат для сушки феном — он поможет легко вытянуть волосы и придаст им лоска. На прикорневую зону также добавьте мусс для объема. Просушите корни волос в нужном нам направлении (в данном случае от лица) и вытяните длину.

Завершить укладку можно лаком эластичной фиксации, а можно добавить эффект «мокрых» волос на прикорневой зоне и до середины длины. Для этого нанесите на уже уложенные волосы немного лосьона и зачешите волосы назад. Для максимальной стойкости лучше заколоть волосы клеммами и хорошо просушить.

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