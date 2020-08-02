Грамотный домашний уход, мезотерапия и другие способы, которые помогут вам отрастить длинные волосы
Почему портятся или не растут волосы
В среднем на голове человека насчитывается примерно 100 тысяч волосяных фолликулов. В течение жизни из одного фолликула может вырасти около 30 волос. Каждый из них проходит три стадии: роста — на этом этапе находится более 85% волос, покоя — 1% и выпадения — до 10%. Ребенок при рождении имеет тонкие и бесцветные пушковые волосы одинаковой длины. Со временем они становятся более жесткими и пигментированными. Как правило, длина волос за месяц меняется на 0,8-1 см. У женщин они растут в среднем 5-7 лет, у мужчин — 3-5 лет и за это время достигают максимальной длины.
Длительность роста волос обусловлена генетически. У каждого человека они способны достичь определенной длины, максимум которой отмечается в период полового созревания. Длина зависит от скорости, длительности роста волос и также генетических факторов. Стоит отметить, что с возрастом фаза роста сокращается: чем мы старше, тем короче у нас волосы. Человек рождается с пушковыми волосами и заканчивает свой жизненный путь с ними же.
Что поможет отрастить волосы
Поход к врачу
Может показаться, что повода для посещения трихолога нет и масло репейника решит все проблемы. Но, если проблема выпадения волос или их медленного роста хоть чуть-чуть беспокоит, есть два варианта: подождать чуда пару лет, пробуя самые разные средства, или узнать реальные причины и способы их решения у специалиста. Именно при персональном подходе врач выведет индивидуальный алгоритм действий, подберет правильный уход и комплекс процедур, а главное – проанализирует и общее состояние волос. Такие проблемы, как сухость, ломкость, посеченность и даже перхоть порой можно заметить только профессиональным взглядом.
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Прием витаминов
Как и при любом лечении, для решения проблем, связанных с волосами, используются витамины. Их в аптеках – множество, поэтому, прежде чем сделать выбор, лучше проконсультируйтесь с специалистом и сдайте анализы. Дефицит белка в пище, гиповитаминоз, хронический стресс – это возможные причины появления неприятностей. Чтобы грамотно подобрать комплекс витаминов, необходимо понять источник дефицита. Самые полезные для волос витамины:
Витамины группы В – отвечают за рост волос, их нехватка приводит к замедлению этого процесса.
Витамины группы А – отвечают за эластичность волос, защищает их от излишнего воздействия солнечных лучей.
Витамины групп Е, С – помогают избежать сечения кончиков, сделать волосы более густыми и не такими ломкими.
Витамин Е – усиливает приток крови к волосяному покрову, стимулируя более активный рост.
Витамин D – вырабатывается на солнце, отвечает за силу и структуру волос. Но нельзя ориентироваться только на этот список, не выясняя индивидуальную ситуацию с анализами.
Нанесение масел на волосы
Многие девушки предпочитают вместо приема витаминов местную терапию косметическими маслами. Они представляют из себя сыворотки на основе смеси различных масел с добавлением полезных элементов. Важно обратить внимание на состав таких средств. Если он включает масла арганы, жожоба и миндаля, то сыворотка отлично поможет улучшить структуру волос и сделать их более гладкими. Однако не все знают, как использовать данное средство, чтобы волосы не становились жирными. Схема действий проста: после мытья головы выжмите волосы полотенцем и нанесите масло на всю длину, не заходя на кожу головы. Так волосы получат необходимые микроэлементы и при этом не будут быстрее пачкаться. Если после сушки волос феном ощущается их сухость, можно также нанести небольшое количество масла на длину, контролируя этот процесс, чтобы не сделать прическу слишком жирной.
Делать домашние маски
Если правильно изготовить маску в домашних условиях, используя качественные ингредиенты, она способна стать вспомогательным элементом по достижению результата. Для этого она должна стимулировать кровообращение, улучшать приток питательных веществ к фолликулу и очищать кожу от омертвевших клеток эпидермиса. Но гораздо эффективнее – обращение к профессиональным средствам, в которые входят компоненты в нужной пропорции и концентрации, а главное гипоаллергенны и не навредят.
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Пройти курс косметологических процедур
Инъекционные методики
В таком случае все активные вещества оказываются в зоне развития и формирования нового волоса.
Плазмолифтинг
Он представляет из себя равномерное введение инъекций по всей длине роста волос аутологичной плазмы пациента, которую до этого специально подготовили. Процедура абсолютно безопасна. Проведение плазмолифтинга переводит волосяные луковицы, находящиеся в стадии покоя, в фазу роста, за счет чего повышается густота прядей и улучшается их рост.
Мезотерапия
Это инъекционная процедура, во время которой в кожу головы вводятся специальные лечебные препараты или их сочетания (коктейли). Входящие в состав питательные вещества, микроэлементы, витамины, полезные аминокислоты являются неким «строительным материалом» для формирования будущих волос и нормализации метаболических процессов волос, находящихся в активной фазе роста.
«Вообще стричь волосы надо каждые 3 месяца, даже если вы их отращиваете. В крайнем случае допускается делать интервал до полугода, но не больше. Часто девушки просто просят срезать концы под одну длину. Это неправильно: голова у нас круглая, одни пряди могут быть длиннее, другие короче. Небольшая градуировка нужна, чтобы стрижка была легкой, подвижной и свободной. Еще хуже, если стригут волосы машинкой: срез получается не мягкий, при движении выходят «углы» в разные стороны. Вторая ваша задача – сохранить качество волос. Базовые принципы ухода просты: выбираем шампунь по типу волос и кондиционер, раз в неделю делаем питательную маску. Есть специальные линии для отращивания волос. Они воздействуют не на луковицу, а на длину: делают так, чтобы волос не ломался, не отслаивался по длине».
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Не мыть голову каждый день
Не забывайте, что при помощи шампуня мы смываем не только грязь и укладочные средства, но и кожное сало, которое защищает кожу головы и волосы. Поэтому из-за частого мытья, особенно неадаптированными и неправильно подобранными средствами, волосы могут потерять натуральный блеск, становятся слабее и более чувствительными к воздействию внешних агрессивных факторов. Лучше использовать безсульфатные шампуни. Они не содержат таких компонентов, как SLS (Sodium Lauryl Sulfate) и SLES (Sodium Laureth Sulfate) и плохо пенятся. Зато деликатно ухаживают за кожей головы и волосами. Шампунь необходимо наносить на корни волос, для остальной длины будет достаточно средства, которое стечет и распределится по длине с водой. Если вы все-таки привыкли мыть голову каждый день, выбирайте шампуни, на которых четко указано: «для ежедневного применения». Обязательно используйте кондиционеры для волос. Они придадут гладкость и эластичность, блеск и сияние.
Использовать скраб
Не чаще раза в месяц вы можете промывать кожу головы специальными скрабами или пилингами, которые тщательно очистят ваши волосы и особенно кожу от скопившихся укладочных, уходовых средств, которые невольно могут закупоривать кожу.
Не злоупотреблять феном, утюжком, плойкой и укладочными средствами
Если предстоит серьезная укладка, обязательно используйте термозащитный спрей и несмываемый кондиционер.
Правильно выбирать заколки
При выборе заколок и резинок отдавайте предпочтение вещам из натуральных материалов, это касается и выбора расчесок. Сейчас наращивают популярность резинки из шелка – они не травмируют и не обламывают ваши волосы по длине. Эффективно будет заменить наволочку на шелковую, поскольку трение о хлопковую поверхность- довольно травматично для волос, особенно если они ослаблены.
Есть рыбу и фрукты и овощи
В рационе питания обязательно добавьте рыбу (скумбрия, лосось, форель), ешьте побольше фруктов и овощей и, конечно, пейте побольше воды, чтобы обезвоживание не привело к сухости и ломкости волос.
«Если на протяжении 4-5 лет при росте ваши волосы остаются такими же плотными на концах, тогда вы сможете отрастить длинные волосы, но вам понадобится целый арсенал правил по ухожу за ними: бережно расчесывайте их, чтобы они не ломались. Подбирайте профессиональный уход, подходящий для вашего типа волос. Обязательно используйте в домашних условиях увлажняющие и питательные уходы, хотя бы раз в неделю. Никогда не забывайте про термозащиту перед укладкой. Это очень важно! Регулярно делайте салонные уходы, которые направленны на глубокое увлажнение и питание волос. Восстанавливающие уходы подойдут только тем, у кого есть видимые повреждения после осветления, окрашивания, химических завивок и т.п.».
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