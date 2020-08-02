Грамотный домашний уход, мезотерапия и другие способы, которые помогут вам отрастить длинные волосы

Прием витаминов

Как и при любом лечении, для решения проблем, связанных с волосами, используются витамины. Их в аптеках – множество, поэтому, прежде чем сделать выбор, лучше проконсультируйтесь с специалистом и сдайте анализы. Дефицит белка в пище, гиповитаминоз, хронический стресс – это возможные причины появления неприятностей. Чтобы грамотно подобрать комплекс витаминов, необходимо понять источник дефицита. Самые полезные для волос витамины:

Витамины группы В – отвечают за рост волос, их нехватка приводит к замедлению этого процесса.

Витамины группы А – отвечают за эластичность волос, защищает их от излишнего воздействия солнечных лучей.

Витамины групп Е, С – помогают избежать сечения кончиков, сделать волосы более густыми и не такими ломкими.

Витамин Е – усиливает приток крови к волосяному покрову, стимулируя более активный рост.

Витамин D – вырабатывается на солнце, отвечает за силу и структуру волос. Но нельзя ориентироваться только на этот список, не выясняя индивидуальную ситуацию с анализами.

Нанесение масел на волосы

Многие девушки предпочитают вместо приема витаминов местную терапию косметическими маслами. Они представляют из себя сыворотки на основе смеси различных масел с добавлением полезных элементов. Важно обратить внимание на состав таких средств. Если он включает масла арганы, жожоба и миндаля, то сыворотка отлично поможет улучшить структуру волос и сделать их более гладкими. Однако не все знают, как использовать данное средство, чтобы волосы не становились жирными. Схема действий проста: после мытья головы выжмите волосы полотенцем и нанесите масло на всю длину, не заходя на кожу головы. Так волосы получат необходимые микроэлементы и при этом не будут быстрее пачкаться. Если после сушки волос феном ощущается их сухость, можно также нанести небольшое количество масла на длину, контролируя этот процесс, чтобы не сделать прическу слишком жирной.

Делать домашние маски

Если правильно изготовить маску в домашних условиях, используя качественные ингредиенты, она способна стать вспомогательным элементом по достижению результата. Для этого она должна стимулировать кровообращение, улучшать приток питательных веществ к фолликулу и очищать кожу от омертвевших клеток эпидермиса. Но гораздо эффективнее – обращение к профессиональным средствам, в которые входят компоненты в нужной пропорции и концентрации, а главное гипоаллергенны и не навредят.