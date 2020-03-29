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Женственная прическа, акцент на глаза и еще 8 бьюти-секретов сексуальной кинолегенды Брижит Бардо

Брижит Бардо сложно назвать канонической красавицей, но, между тем, в 50-е годы ХХ века она сводила с ума миллионы мужчин, а ее стиль, знаменитую прическу бабетта и макияж копировало не меньшее количество женщин. Каковы же главные секреты красоты одной из самых очаровательных французских актрис всех времен? Ответы – в новом материале на Passion.ru.

Французская актриса и певица Брижит Анн-Мари Бардо и сегодня остается эталоном стиля, сексуальности и истинно французского шарма. Ее манера поведения и умение держать себя сводили с ума всех: режиссеры бились за возможность снять ее в своих фильмах, поклонники одаривали бриллиантами, а женщины восхищались ею и даже немного завидовали. Актриса умела и любила ухаживать за собой и щедро делилась своими бьюти-секретами с журналистами и поклонниками.

Уверенность в себе

Брижит Бардо никогда не сомневалась в собственных женских чарах и считала именно уверенность в себе залогом своего успеха в кинематографе и у мужчин. И ее мужья неоднократно подтверждали ее правоту. Ее первый муж, режиссер Роже Вадим вспоминал в своих мемуарах: «Больше всего меня поразила в Брижит ее стать. Тонкая талия. Царственная посадка головы. И манера смотреть».

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Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Постоянная работа над собой

Сегодня в это сложно поверить, но в детстве будущую бьюти-икону считали гадким утенком. У Брижит всегда были милые черты лица и хрупкое телосложение, но в школе она носила брекеты и очки от косоглазия, что не добавляло ей популярности у одноклассников. Ее мать даже боялась, что с такими данными дочку никогда не возьмут замуж и потому активно работала над тем, чтобы исправить свою дурнушку. Для начала мадам Жеваль отдала дочь в балетный класс, а затем разработала систему домашних упражнений, целью которых было исправление осанки юной Брижит. В частности, ей приходилось часами дефилировать по дому со стаканом воды на голове.

Пышная прическа и длинные волосы

Прическа, пожалуй, одна из главных визитных карточек актрисы. Знаменитая француженка с юных лет не любила использовать большое количество стайлинговых средств, чтобы не перегружать волосы, поэтому они у нее всегда находились в легком беспорядке. А укладывала их Брижит чаще всего при помощи… собственной слюны. Да-да, вы не ослышались! Стилист актрисы Адам Либермон рассказывал, что Бардо просто смачивала пряди слюной, собирала их назад и позволяла им высохнуть в таком положении.

Фото: DPA portal.picture-alliance.com

Акцент на глаза в макияже

Макияж – изюминка образа Брижит Бардо. Он был идеально подобран и подчеркивал красоту ее глаз. Актриса подводила их темной подводкой, затем густо накладывала темные тени на веки, которые затем тщательно растушевывала и обязательно рисовала стрелки. Это визуально вытягивало ее глаза, делая взгляд кошачьим. А свои чувственные губы Бардо предпочитала красить матовой помадой неброских персиковых, розовых или бежевых тонов. Поверх помады обязательно наносилась капелька блеска, который придавал образу сексапильность и свежесть.

Пышные ресницы

Именно Брижит Бардо ввела в моду пушистые, выразительные ресницы. Свой макияж она всегда завершала нанесением двух-трех слоев черной туши. А в особо важных случаях наклеивала накладные ресницы, но делала это нечасто.

Естественные брови

Брижит всю жизнь сторонницей натуральности, поэтому считала, что выщипывать брови в нитку по моде не стоит. Естественная форма, пусть и слегка подкорректированная, лучше всего подчеркнет достоинства лица. Для этого не надо делать брови слишком узкими или рисовать более широкими – природе виднее.

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Фото: Globallookpress.com

Регулярный домашний уход за кожей

Брижит – известная противница пластических операций и принципиально предпочитает домашний уход салонному. Чтобы поддержать кожу в отличном состоянии и сохранять свежий цвет лица, она регулярно – 1-2 раза в неделю – распаривала ее, чтобы как следует затем очистить. А с сухостью кожи она боролась при помощи домашних масок из натурального йогурта и авокадо.

Не путать сексуальность с вульгарностью

Женщина должна быть всегда ухоженной и подчеркивать все достоинства своей фигурой, но при этом всего должно быть в меру, потому что вульгарность – убийца сексуальности. Всегда в прекрасной даме должна оставаться некая загадка, «ведь прочитанная книга никому не интересна, а недосказанность вызывает влечение». Еще один совет от Брижит – чаще улыбаться, ведь зачастую одна простая улыбка может изменить чью-то жизнь и влюбить в себя мужчину.

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Кокетливый взгляд

Бардо в совершенстве владела искусством флирта и рекомендовала всем научиться виртуозно стрелять глазами. «В угол – на нос – на предмет» – идеальная техника, проверенная многими поколениями женщин, еще никого не подводила, так что тренируйтесь.

Принимать свой возраст

Стареть надо красиво и с достоинством – это жизненное кредо Брижит Бардо. Она с уважением относится к собственному возрасту и никогда не пыталась быть той, кем уже не является. По ее мнению, все попытки остановить течение времени выглядят немного смешно и даже нелепо.

Фото: globallook, dpa, предоставлены брендами

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