Женственная прическа, акцент на глаза и еще 8 бьюти-секретов сексуальной кинолегенды Брижит Бардо

Концентрат для шеи и декольте The Neck and The Decollette Concentrate, La Mer, глубоко увлажняет и делает кожу более упругой и эластичной, стимулирует естественную выработку фибронектина и коллагена, помогает защитить кожу вредных воздействий окружающей среды. Цена: 19 500 рублей.