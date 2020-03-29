Женственная прическа, акцент на глаза и еще 8 бьюти-секретов сексуальной кинолегенды Брижит Бардо

Французская актриса и певица Брижит Анн-Мари Бардо и сегодня остается эталоном стиля, сексуальности и истинно французского шарма. Ее манера поведения и умение держать себя сводили с ума всех: режиссеры бились за возможность снять ее в своих фильмах, поклонники одаривали бриллиантами, а женщины восхищались ею и даже немного завидовали. Актриса умела и любила ухаживать за собой и щедро делилась своими бьюти-секретами с журналистами и поклонниками.

Уверенность в себе

Брижит Бардо никогда не сомневалась в собственных женских чарах и считала именно уверенность в себе залогом своего успеха в кинематографе и у мужчин. И ее мужья неоднократно подтверждали ее правоту. Ее первый муж, режиссер Роже Вадим вспоминал в своих мемуарах: «Больше всего меня поразила в Брижит ее стать. Тонкая талия. Царственная посадка головы. И манера смотреть».