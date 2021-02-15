Календарь стрижки волос на март 2021 года

Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома самостоятельно заниматься своей шевелюрой – стричься, краситься, наносить масочки, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2021 года. С подсказками Луны любые манипуляции с волосами станут проще, а главное – эффективнее.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.

Обращаем ваше внимание, что в марте Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 10:42), 10, 11 (до 17:45), 26 (после 6:27), 27 (до 17:00).

Лучшие дни для эпиляции: 7 (после 5:21), 8, 9 (до 10:42).

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 21:04), 2 (до 22:35), 6, 7 (до 4:28), 12 (после 7:22), 13, 21 (после 9:42), 22 (до 10:27), 27 (после 17:00), 28 (до 18:32), 31 (после 23:17).