Календарь стрижки волос на март 2021 года
Ну и, разумеется, перед тем, как отправляться в салон и дома самостоятельно заниматься своей шевелюрой – стричься, краситься, наносить масочки, не забываем заглядывать в наш лунный календарь стрижек на март 2021 года. С подсказками Луны любые манипуляции с волосами станут проще, а главное – эффективнее.
По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.
Бывает и так, что лунный день по своей энергетике вроде и не препятствует походу в парикмахерскую, однако Луна находится в знаке, при котором стричься не рекомендуется. Или наоборот – знак благоприятствует визиту в салон, а лунный день – нет. И это всё тоже отражено в нашем календаре.
Обращаем ваше внимание, что в марте Луна достаточно часто переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.
В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:
Лучшие дни для маникюра и педикюра: 9 (после 10:42), 10, 11 (до 17:45), 26 (после 6:27), 27 (до 17:00).
Лучшие дни для эпиляции: 7 (после 5:21), 8, 9 (до 10:42).
Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 1 (после 21:04), 2 (до 22:35), 6, 7 (до 4:28), 12 (после 7:22), 13, 21 (после 9:42), 22 (до 10:27), 27 (после 17:00), 28 (до 18:32), 31 (после 23:17).
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Первая декада марта
1 марта, понедельник, 18-й лунный день (до 21:04, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Весах.
Сегодня прекрасный день для симметричной стрижки и неконтрастного окрашивания – все это поможет наладить контакт с важными для вас людьми, подарит вам душевное равновесие, сделает вас спокойнее и доброжелательнее. Дома или в салоне рекомендуется ионизация, другие процедуры пользы не принесут.
2 марта, вторник, 19-й лунный день (до 22:35, позже ориентируйтесь на 20-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Крайне неблагоприятный день для стрижки – она чревата затяжной нервотрепкой, неуверенностью в себе и в своей привлекательности, неправильным выбором, последствия которого будут долго негативно влиять на все ваше существование. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
3 марта, среда, 20-й лунный день, Луна в Скорпионе.
Сегодня стоит стричься только при условии, что у вас все в порядке с нервной системой, тогда новая стрижка на метафизическом уровне обострит вашу интуицию, а на физическом – сделает вас еще более привлекательной и притягательной в чувственном плане. Если же нервы шалят, то проблема усугубится. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном лучше воздержаться от мрачных оттенков, особенно если мысль выкраситься, например, в тотально-черный придет к вам внезапно. Домашние процедуры в любом случае будут бесполезными.
4 марта, четверг, 20-й лунный день продолжается (до 0:07, позже ориентируйтесь на 21-й лунный день), Луна в Скорпионе.
От 20-го лунного дня осталось всего 7 минут, а потому сразу переходите к рекомендациям для следующей даты.
5 марта, пятница, 21-й лунный день (до 1:39, позже ориентируйтесь на 22-й лунный день), Луна в Стрельце.
И снова стоит стричься, только если у вас здорова нервная система, тогда стрижка сделает вас смелее, подтолкнет ко вполне оправданному риску, поможет избавиться от какого-то негативного фактора. Окрашивание не возбраняется, а домашние процедуры пользы не принесут.
Фото: Depositphotos
6 марта, суббота, 22-й лунный день (до 3:08, позже ориентируйтесь на 23-й лунный день), 4-я четверть, Луна в Стрельце.
В 22-й лунный день, приходящийся на 5 марта, можно сделать креативную стрижку и фантазийное окрашивание, полностью поменять прическу/имидж, но лучше, если сей процесс будет заранее и полностью продуманным; к тому же при необходимости хороший результат даст салонная каутеризация, а дома рекомендуется питательная маска на основе жировых компонентов. Непосредственно же в субботу от любых манипуляций с волосами рекомендуется воздержаться.
7 марта, воскресенье, 23-й лунный день (до 4:28, позже ориентируйтесь на 24-й лунный день), Луна в Козероге.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата проблемами со здоровьем, травмами, крупными ссорами с единомышленниками, ошибками в принятии важных решений. От окрашивания, салонных и домашних процедур тоже стоит воздержаться – они только навредят волосам.
8 марта, понедельник, 24-й лунный день (до 5:31, позже ориентируйтесь на 25-й лунный день), Луна в Козероге.
Неподходящий день для стрижки, зато вполне благоприятный для первичного и вторичного окрашивания, для лечебных, восстанавливающих и укрепляющих масок – в том числе и на основе белой глины, для массажа головы и ее мытья хлебом или яичным желтком, для ополаскивания отваром горных трав.
9 марта, вторник, 25-й лунный день (до 6:16, позже ориентируйтесь на 26-й лунный день), Луна в Водолее.
И снова стричься не стоит, зато отличный результат дадут питательная маска и стоун-массаж головы, а окрашивание получится просто замечательно.
10 марта, среда, 26-й лунный день (до 6:46, позже ориентируйтесь на 27-й лунный день), Луна в Водолее.
В 26-й лунный день, приходящийся на 9 марта, до 10:42 рекомендуется только окрашивание и укрепление подручными средствами. После же 10:42 во вторник и до 6:46 в среду стрижка будет весьма удачной, можно поэкспериментировать с формой и цветом, воплотить в реальность сложившийся в ваших фантазиях образ; к тому же вы можете попробовать инновационные салонные процедуры, но исключительно те, о которых сами много читали или слышали и которые, как вам кажется, будут вам полезны, а не те, которые станет навязывать вам мастер; дома же хороший результат даст сеанс длительного и тщательного, но крайне бережного расчесывания с приподниманием и проветриванием прядей.
Фото: Depositphotos
Вторая декада марта
11 марта, четверг, 27-й лунный день (до 7:07, позже ориентируйтесь на 28-й лунный день), Луна в Рыбах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам какие-то новые и вполне осуществимые планы, подтолкнет к занимательному эксперименту, который окажется весьма удачным, притянет к вам интересных людей. Окрашивание не возбраняется, а вот от домашних процедур стоит воздержаться.
12 марта, пятница, 28-й лунный день (до 7:22, позже ориентируйтесь на 29-й лунный день), Луна в Рыбах.
В 28-й лунный день, приходящийся на 11 марта, с 7:07 до 17:45 стрижка не только получится очень удачной, но и избавит вас от негативных мыслей, поможет освободиться от чего-то такого, что вам мешает, притянет к вам какие-то весьма созидательные идеи. Окрашивание не возбраняется, однако при первичном в темные мрачные цвета лучше не краситься. В салоне рекомендуется ионизация, а дома – очередной сеанс длительного расчесывания. После же 17:45 в четверг и до 7:22 в пятницу стричься и делать окрашивание не стоит, зато отличный результат даст лечебная маска.
13 марта, суббота, 29-й лунный день до 7:34, 30-й лунный день (до 13:22, позже ориентируйтесь на 1-й лунный день), Новолуние, Луна в Рыбах.
Крайне неблагоприятный день для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур. Оставьте волосы в покое и по возможности не пользуйтесь укладочными средствами. К тому же очень важно сохранять спокойствие – нервотрепка плохо скажется на шевелюре.
14 марта, воскресенье, 1-й лунный день (до 7:45, позже ориентируйтесь на 2-й лунный день), Луна в Овне.
Неподходящий день для стрижки, окрашивания, салонных процедур. Дома при необходимости можно полечить секущиеся кончики волос.
15 марта, понедельник, 2-й лунный день (до 7:54, позже ориентируйтесь на 3-й лунный день), Луна в Овне.
И снова неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и дополнительных процедур. Зато можно полистать парикмахерские журналы или побродить по тематическим сайтам, ознакомиться с модными тенденциями, определиться с будущей прической и цветом, подобрать удобное вам и подходящее по лунному календарю время для визита в салон, позвонить туда и записаться на прием к мастеру.
Фото: Depositphotos
16 марта, вторник, 3-й лунный день (до 8:04, позже ориентируйтесь на 4-й лунный день), Луна в Тельце.
Этот день тоже не подходит для стрижки, окрашивания, домашних и салонных процедур, к тому же не стоит пользоваться феном, стайлером, укладочными средствами чрезмерно жесткой фиксации и расческами с очень острыми зубьями.
17 марта, среда, 4-й лунный день (до 8:16, позже ориентируйтесь на 5-й лунный день), Луна в Тельце.
В 4-й лунный день, приходящийся на 16 марта, с 8:04 до 13:57 что-либо делать с волосами не стоит. После же 13:57 во вторник и до 8:16 в среду стрижка не только получится очень удачной, но и оздоровит волосы, а на метафизическом уровне поможет улучшить отношения с родственниками и притянет к вам новые финансовые потоки от чего-то такого, к чему вы когда-то приложили много усилий; окрашивание не возбраняется, можно сделать легкое осветление; любые домашние процедуры дадут великолепный результат.
18 марта, четверг, 5-й лунный день (до 8:29, позже ориентируйтесь на 6-й лунный день), Луна в Тельце.
Вполне подходящий день для стрижки и окрашивания, однако не стоит изменять привычной прическе – подкорректируйте форму и подкрасьте корни, а если решили что-то сделать с длинными волосами, отдайте предпочтение классике. Все домашние процедуры будут очень эффективными.
19 марта, пятница, 6-й лунный день (до 8:46, позже ориентируйтесь на 7-й лунный день), Луна в Близнецах.
Прекрасный день для стрижки – она подарит вам какие-то заведомо успешные коммерческие идеи, поможет решить сложную финансовую задачку и найти общий язык с теми родственниками, с которыми есть разногласия из-за хозяйственных, имущественных или денежных вопросов. Окрашивание тоже будет удачным, однако при первичном лучше воспользоваться щадящими красителями и отдать предпочтение натуральным оттенкам. Любые домашние процедуры, проведенные до 2:48 пятницы, дадут отличный результат.
20 марта, суббота, 7-й лунный день (до 9:09, позже ориентируйтесь на 8-й лунный день), Луна в Близнецах.
Сегодня может возникнуть желание по максимуму выделиться с помощью прически и даже эпатировать окружающих. Если уверены, что это не навредит карьере и работе – действуйте. Приветствуются смелые эксперименты, можно сделать креативную стрижку и фантазийное многоцветное яркое окрашивание. Из дополнительных процедур рекомендуется салонная или домашняя ионизация.
Фото: Depositphotos
Третья декада марта
21 марта, воскресенье, 8-й лунный день (до 9:42, позже ориентируйтесь на 9-й лунный день), 1-я четверть, Луна в Раке.
В 8-й лунный день, приходящийся на 20 марта, стрижка избавит вас от накопившегося негатива и от каких-то неприятных мыслей, подарит легкость и заряд оптимизма, поможет вам почувствовать себя обновленной; можно сделать оригинальное окрашивание, завивку, ионизацию. Непосредственно же в воскресенье в течение всего дня от каких-либо манипуляций с волосами лучше воздержаться.
22 марта, понедельник, 9-й лунный день (до 10:27, позже ориентируйтесь на 10-й лунный день), Луна в Раке.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата многими неприятностями, в том числе и нервными состояниями, потерей доверия, грубым чужим вторжением на вашу личностную или даже фактическую территорию. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
23 марта, вторник, 10-й лунный день (до 11:26, позже ориентируйтесь на 11-й лунный день), Луна в Раке.
Сегодня стоит стричься исключительно в том случае, если вы долго носили длинные волосы, а теперь решились на ультракороткий «ежик» – тогда вы внесете свежую струю не только в свой облик, но и во всю свою жизнь, активизируете скрытые в вас резервы и сможете по максимуму реализовать свой потенциал. Окрашивание не возбраняется, правда, при первичном оттенки лучше выбирать с помощью интуиции, тогда вам в новом цвете будет по-настоящему комфортно. Из домашних процедур оптимальный результат дадут укрепляющие, лечебные и восстанавливающие маски на основе голубой глины или даров моря.
24 марта, среда, 11-й лунный день (до 12:39, позже ориентируйтесь на 12-й лунный день), Луна во Льве.
В 11-й лунный день, приходящийся на 23 марта, и 24-го до 0:57 снова стричься можно исключительно если это – избавление от длинных волос; окрашивание будет удачным; из дополнительных процедур наиболее эффективными окажутся лечебные. Непосредственно же в среду (после 0:57 и до 12:39) стрижка не только очень украсит вас, но и подарит вам мощный прилив вдохновения и смелость для какого-то чрезвычайно важного для вас поступка, а также притянет к вам позитивное внимание окружающих; при первичном окрашивании стоит отдать предпочтение рыжеватым, пшеничным или золотистым тонам; хорошо получится карвинг; дома рекомендуется витаминная маска.
Фото: Depositphotos
25 марта, четверг, 12-й лунный день (до 14:02, позже ориентируйтесь на 13-й лунный день), Луна во Льве.
Прекрасный день для стрижки – она сделает вас еще ярче и привлекательнее, притянет к вам какие-то духовные или материальные богатства, поможет максимально полно раскрыть ваш творческий потенциал и даже, возможно, посодействует в поисках настоящей любви. Окрашивание тоже будет удачным, особенно – в медовые оттенки в технике «сомбре» или «балаяж». Дома рекомендуется питательная маска.
26 марта, пятница, 13-й лунный день (до 15:29, позже ориентируйтесь на 14-й лунный день), Луна в Деве.
В 13-й лунный день, приходящийся на 25 марта, и 26-го до 6:27 смена прически поможет вырваться из какого-то замкнутого круга, в лучшую сторону изменить не устраивающую вас ситуацию; окрашивание тоже поспособствует позитивным переменам – хотите ярких впечатлений, добрых событий и встречи с прекрасными людьми, отдайте предпочтение тем оттенкам, которые лично у вас ассоциируются с положительными эмоциями, например, янтарному, золотистому и т.п.; дома стоит сделать маску с добавлением меда. Непосредственно в пятницу (после 6:27 и до 15:29) хорошо получатся классическая стрижка и окрашивание в нейтральные, спокойные тона, кроме того, оптимальный результат дадут радикальные меры по борьбе с какой-то проблемой с волосами.
27 марта, суббота, 14-й лунный день (до 17:00, позже ориентируйтесь на 15-й лунный день), Луна в Деве.
Прекрасный день для стрижки – она позитивно повлияет на структуру волос, притянет к вам какие-то дополнительные блага, «вкусные» перемены в профессиональных делах и/или карьере, очень нужный вам сейчас и при этом приятный опыт. Окрашивание не возбраняется, однако если вы зависимы от общественного мнения, от чрезмерно эпатажных креативных экспериментов лучше воздержаться. Любые домашние процедуры дадут превосходный результат.
28 марта, воскресенье, 15-й лунный день (до 18:32, позже ориентируйтесь на 16-й лунный день), Полнолуние, Луна в Весах.
Категорически неподходящий день для стрижки – она чревата зависимостью от людей и обстоятельств, долгами, как моральными, так и материальными и даже кармическими, застоем в карьере и конфликтами с теми, кто обычно оказывает вам всяческое содействие. От окрашивания, домашних и салонных процедур тоже настоятельно рекомендуется воздержаться.
29 марта, понедельник, 16-й лунный день (до 20:05, позже ориентируйтесь на 17-й лунный день), Луна в Весах.
В 16-й лунный день, приходящийся на 28 марта, от каких-либо манипуляций с волосами лучше воздержаться. Непосредственно же понедельник – отличный момент для симметричной стрижки – она подарит вам позитивные мысли, восстановит душевное равновесие, поможет наладить несколько новых дружеских и деловых контактов, избавит от каких-то сомнений; окрашивание не возбраняется, однако без экспериментов – не факт, что вам будет психологически комфортно в новом для вас цвете; дома рекомендуется сеанс длительного, тщательного, но бережного расчесывания.
30 марта, вторник, 17-й лунный день (до 21:41, позже ориентируйтесь на 18-й лунный день), Луна в Скорпионе.
В 17-й лунный день, приходящийся на 29 марта, и 30-го до 8:34 можно сделать ретро-стрижку, окрашивание в светлые тона, ионизацию. Непосредственно же во вторник (после 8:34) стричься стоит только в том случае, если у вас все нормально с нервами – тогда стрижка поможет вам завоевать какие-то материальные блага, улучшит ваше финансовое и социальное положение; окрашивание не возбраняется, но от осветления и многочасового процесса (сложных техник) лучше воздержаться; домашние процедуры пользы не принесут.
31 марта, среда, 18-й лунный день (до 23:17, позже ориентируйтесь на 19-й лунный день), Луна в Скорпионе.
Не очень подходящий день для стрижки и окрашивания – нервозность и недовольство окружающими помешают получить оптимальный результат и по достоинству оценить работу мастера. Да и домашние процедуры положительного эффекта не дадут.
Фото: Depositphotos
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