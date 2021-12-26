5 культовых причесок и укладок из 60-х, которые вновь популярны в наше время

Именно в 60-е годы появляются боб, пикси, сессон, отличающиеся гладкими укладками «волосок к волоску». А в современное время эти стрижки уже приобретают французский флер. Дамы просят повторить не точные стрижки, а нечто что может развеваться на ветру и не менять формы, а только раскрывать саму стрижку.

В начале 60-х также зарождается движение «Тедди бойз» — стиль, ставший основой модернизма. Великолепные ретрообразы и сейчас продолжают пользоваться невероятной популярностью. 60-е годы двадцатого века подарили множество идей современным модницам. Стрижки, созданные по канонам того времени, и сейчас находятся в тренде, ведь эта историческая эпоха культивировала в моде природную женственность.

Объемные укладки а-ля Брижит Бардо