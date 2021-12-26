5 культовых причесок и укладок из 60-х, которые вновь популярны в наше время

5 культовых причесок и укладок из 60-х, которые вновь популярны в наше времяМода имеет свойство возвращаться!
Мода 60-х годов отличается не только элегантностью, но и свободой самовыражения. Взглянув на ретрофотографии той эпохи, мы можем проследить эту особенность как в стиле одежды, так и в прическах молодых людей: короткие трапециевидные платья и узнаваемая укладка бабетта у девушек, однобортные пиджаки, узкий галстук и аккуратно зачесанные волосы у мужчин. Мода циклична, поэтому сегодня дизайнеры и стилисты активно адаптируют тренды прошлого под современность. Проследим, как легкий ретроналет отражается на женских стрижках.
Юлия Чухланцева
Стилист Mod’s Hair Paris
Челки и локоны а-ля 60-е
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Геометрия моды 60-х распространяется на сами формы причесок. В этом сезоне актуальны так популярные в то время челки во всех проявлениях: прямая, короткая, рваная. На длинные волосы актуальны слои и подвижная текстура, а также классические или не очень, но, главное, крупные локоны. Средние волосы снова приветствуют любые разновидности боба и каре, на которых актуальны небрежные или мелкие кудри. Короткие стрижки переплетаются с 60-ми объемом, так как актуальная укладка на этой длине — небрежные и взъерошенные волосы.
От пикси до сессона
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Именно в 60-е годы появляются боб, пикси, сессон, отличающиеся гладкими укладками «волосок к волоску». А в современное время эти стрижки уже приобретают французский флер. Дамы просят повторить не точные стрижки, а нечто что может развеваться на ветру и не менять формы, а только раскрывать саму стрижку.
В начале 60-х также зарождается движение «Тедди бойз» — стиль, ставший основой модернизма. Великолепные ретрообразы и сейчас продолжают пользоваться невероятной популярностью. 60-е годы двадцатого века подарили множество идей современным модницам. Стрижки, созданные по канонам того времени, и сейчас находятся в тренде, ведь эта историческая эпоха культивировала в моде природную женственность.
Объемные укладки а-ля Брижит Бардо
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Прически 60-х годов собрали лучшие элементы эпохи античности, барокко, блистательных 20-х. Яркая мода тех лет, позволяющая свободным, талантливым молодым людям подчеркивать свою индивидуальность, и сегодня вдохновляет многих на создание индивидуального образа.
Тогда главными составляющими хорошей и стильной стрижки считались объем и волны. Широкий спрос на высокие укладки возник благодаря знаменитой картине «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Яркий акцент на глаза и прическа «улей» — характерные признаки 60-х годов. Особенно модным штрихом считались кончики волос, направленные наружу. А ленты, ободки и бантики вообще были настоящим писком моды.
Все виды пучков
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Тогда женщины очень часто делали всевозможные пучки на голове. Подобные решения нередко используются и современными стилистами. Эта прическа может быть прекрасным дополнением к торжественному, деловому или элегантному образу.
Небрежное каре
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Стильные прически 60-х годов просты в укладке. Если у вас длинные волосы, в торжественном случае попробуйте именно их. Но прически 60-х годов не ограничиваются длинными локонами. Именно в те годы в моду прочно вошли короткие стрижки.
Забытые, как могло показаться еще недавно, 60-е снова входят в моду. Не стоит думать, что прическам тех лет не место в современном мире. Их женственность и сексуальность продолжают привлекать.
Фото: DPA, GettyImages