Почему коронавирус снижает сексуальное желание и как снова разжечь страсть

С точки зрения биологии секс необходим для продолжения рода, а в современных условиях трудно предположить, что ждет человечество в будущем. В связи с этим для многих пар оказывается нецелесообразным рожать детей в период пандемии, а значит, и желание близости угасает. «Еще одна из возможных причин — секс становится супружеским долгом. Особенно когда пара вынуждена много времени проводить вместе дома. Секс — это уже не способ побыть вместе, испытать чувство близости или единения. Это становится какой-то обязанностью», — говорит Закурова.

Чтобы решить проблемы с сексом, важно избавиться от негативных чувств. По мнению Закуровой, можно заняться хобби: танцами, рисованием или просто физической активностью, что даст выход всем страхам и тревоге. «Для пар можно придумать совместный сексуальный календарь. Это сейчас модная тема. Это вполне могут быть эротические задания. Определите то, что вам нравятся. Игрушки в таком случае можно использовать в качестве временной заплатки, но стоит помнить, что это не панацея», — уверяет сексолог.