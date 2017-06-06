Летом, в особо жаркие дни, так хочется срезать сразу пять лишних сантиметров волос, а оставшиеся собрать так, чтобы и не чувствовать вовсе. Мы нашли выход и попросили стилиста придумать три идеи укладок, с которыми вы будете выглядеть модно и при этом комфортно.

Светлана Аксенова стилист Профиль Professional Club

Растрепанный хвост с подкрученными волосами

Нет ничего проще, чем собрать волосы в обыкновенный хвост. Однако с точки зрения стилистики тут есть сразу несколько моментов. Во-первых, не рекомендуется делать прямой и очень заметный пробор. Да, с такой прической действительно ходят по подиумам, но практика показывает, что в реальной жизни мужчинам не нравится видеть кожу головы. Более того, они неосознанно будут тянуться к вам, трогать ваши волосы, если на голове не будет очевидного пробора.

Во-вторых, даже если вы правильно собрали волосы, а пробор не так очевиден, стоит обратить внимание на разницу текстур волос. Часто бывает, что у лица волосы более потрепанные и даже волнистые, когда как основная масса, собранная в хвост, остается прямой. Совет: подкрутите щипцами хвост, чтобы образ смотрелся гармоничнее.

Большой пучок с центральным начесом

Нет ничего приятнее, чем собрать абсолютно все волосы в большой пучок, особенно на второй день после мытья головы. Тут тоже есть своя тонкость: пучок должен быть действительно густым и объемным. Сделайте сначала хвост на затылке, а затем зачешите центральную часть волос. Затем спрячьте начес прядками по кругу. Визуально будет казаться, что у вас в три раза больше волос! А если вдруг вы так зачесали волосы, что практически превратили их в дреды, не спешите плакать и бежать за ножницами. Нанесите большое количество увлажняющего кондиционера, начиная от кончиков и постепенно двигаясь к корням. Вы не заметите, как волосы распутаются сами собой.

Растрепанная коса

Классическая прическа второго или даже третьего дня после укладки. Бум на нее создал Alexander Wang, чьи модели в 2010 году поголовно носили растрепанные косы. Самое главное: не так важно, делаете ли вы французскую косичку или колосок — хорошенько вытащите прядки, как бы растягивая косичку вширь. Это тоже поможет визуально увеличить количество волос у вас на голове. К тому же с такой универсальной прической можно пойти как на свидание, так и на деловой обед!

Фото: Vogue.com

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