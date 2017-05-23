Существует множество техник и элементов макияжа: smoky eyes, стробинг, контуринг, классические стрелки. Но как правильно адаптировать все эти способы, если вы носите очки? Об этом нам рассказал эксперт.

Марина Колосова Преподаватель Chilly Dash

Вариант макияжа зависит от оправы и от того, к чему хочется привлечь внимание. Оправы бывают двух типов. Во-первых, массивные — цветные, металлические, с крупными линзами. При таком аксессуаре делать насыщенный макияж надо аккуратно, потому что может получиться очень ярко, не все к этому готовы.

Второй тип — оправа отсутствует или очень тонкая и почти незаметная. С такими очками выбирать макияж намного проще, можно позволить себе практически что угодно.

При макияже с массивной оправой надо обращать внимание на то, какие у вас линзы. Если они уменьшают глаза, то идеальным решением будут smoky eyes. Они сделают ваши глаза зрительно больше. Вовсе не обязательно делать их черными, драматичными, размером с опахало. Это может быть нейтральный коричневый или серый оттенок, просто хорошо растушеванный. Смоки — это не только драма, просто растушеванный макияж всегда зрительно увеличивает глаза.

Если линза увеличивает глаза, то лучший вариант — обвести обе слизистые. Такой же эффект получается, когда надеваешь черные колготки средней плотности. Они как будто обрисовывают ногу и визуально ее стройнят. То же самое происходит при таком макияже. Главное, чтобы контур был замкнутый. Лучше исключить перламутровые тени, они привлекают внимание, подсвечивают глаза и тоже могут визуально увеличивать. Нам такой эффект в данном случае не нужен. Отлично подойдут нейтральные оттенки, матовые, пепельные тени. А обводка по контуру как раз даст аккуратный эффект. Карандаш необязательно должен быть черным, он может быть и коричневым, и серым. А если у вас карие глаза, то можно экспериментировать с цветом. Например, синяя подводка будет удачно сочетаться с радужкой и будет перетягивать внимание на себя.

Когда носишь очки, достаточно сложно сделать графичный макияж, который хорошо с ними уживется. Поэтому какие-то драматичные стрелки могут пересекаться с рисунком оправы или же линза может исказить макияж. Прежде чем носить стрелки с очками, лучше, конечно, потренироваться.

Если у вас близко посаженные глаза, то вам нужно оптически раздвинуть их, чтобы они не смотрелись тяжелым. Если вы делаете смоки, то их надо протянуть к вискам. А если вы просто обводите глаза по контуру, то надо добавить светлый, золотистый, жемчужный или серебристый блик в уголок глаза.

Макияж бровей

Если глаза хочется зрительно уменьшить, то брови можно сделать интенсивнее и темнее, то есть внимание переводится на другую часть лица.

Если же вы хотите увеличить глаза, то брови должны быть светлыми, прочесанными, хаотичными, пушистыми. Бывают случаи, когда линза словно уменьшает глаза, а интенсивная бровь привлекает внимание именно ко взгляду. Например, если вообще не хочется красить глаза, то можно просто выделить брови.

Сейчас вообще есть тренд на еле прочесанные брови, у которых кожа между волосками не закрашена наглухо. Там может быть легкая тень или вообще ничего не быть, но волоски бровей должны быть плотными, длинными. Такие хаотичные брови подходят для любого макияжа, очков и линз. Бывают оправы настолько крупные, что они перекрывают бровь. В таком случае имеет смысл их просто прочесать. Потому что с массивной оправой рисовать графичные брови — не лучший вариант. Это может утяжелить лицо.

Консилер

Консилеры для зоны под глазами надо брать более легкие. Они должны быть кремовыми и неплотными, наносить их лучше тонким слоем. И это относится не только к тем, кто носит очки. Чем меньше средства вы наносите, тем меньше вероятность, что консилер скатается, а очки это подчеркнут. Как проверить, много средства или мало? Через минуту после того, как вы его нанесли, кисточкой или салфеткой промокните кожу и посмотрите, остался ли излишек.

Текстуры

И кремовые, и пудровые тени могут быть разной степени сияния. Для тех, у кого в очках большие глаза, лучше не брать перламутровые переливающиеся тени. А если глаза хочется увеличить, то можно брать такие текстуры, но лучше не делать весь макияж глаз таким образом, а добавить лишь несколько акцентов.

Цвета

Можно почеркнуть радужку, используя контрастный цвет оправы. Например, если у вас зеленые глаза, то подойдут винные, красно-коричневые, черепаховые оправы. Для карих глаз удачно будут смотреться холодные синие оттенки. Вообще всем идут черные, серые оправы. Это ахроматические цвета, в которых нет цветового пигмента, именно поэтому они подходят всем.

Если хочется зону глаз просто выделить, то, наверное, многие обращали внимание на то, что очки без диоптрий используются как эффект для наведения порядка на лице. Такой прием используют многие известные личности с не совсем симметричными, правильными чертами лица. Выбирайте оправу интересного цвета и формы, например, cat eye («кошачий глаз»). Если еще сделать неяркий макияж с небольшим акцентом на губы, то все вместе это будет очень выигрышно смотреться на лице.

Средства

У оправы бывают разные так называемые носовые упоры. Если упоры крупные, то они будут соприкасаться с областью щек. В таких случаях нужно, чтобы средства для макияжа были фиксирующими. Если само по себе средство не фиксирующее, то его надо очень тонко припудрить. Тогда на оправе не останется следов, а с макияжем ничего не случится.

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