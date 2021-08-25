Водянова и другие звезды, которые принципиально не бреют пух на ногах

В домашних условиях можно использовать кремы и полоски для депиляции . Они содержат вещества, которые ослабляют волосяные фолликулы. Эффект после процедуры сохраняется до 4 дней. Но этот способ избавиться от волосяного покрова может вызвать раздражение кожи и болевые ощущения. Еще один минус — косметические средства стоят недешево.

Одним из самых популярных домашних методов удаления волос на теле остается электроэпилятор. Прибор подойдет для ног и подмышек, но его трудно использовать в интимной зоне из-за высокой чувствительности кожи. Поверхность тела остается гладкой до 5 дней, но ради красоты придется потерпеть: электроэпилятор — довольно болезненный способ борьбы с волосяным покровом.

Как ухаживать за кожей после бритья

Если вы остаетесь поклонниками недорогих методов домашней депиляции, нужно научиться правильно ухаживать за кожей, чтобы не было раздражения после процедуры. Успокоить кожный покров помогут косметические средства на основе экстракта алоэ вера.

Для лечения покраснений и раздражений широко используется декспантенол и кремы на его основе. Средство ускоряет регенерацию и хорошо устраняет следы бритья, но может вызвать аллергию.

Еще один эффективный препарат — цинковая мазь на основе оксида цинка. Она хорошо дезинфицирует, подсушивает и заживляет. Средство наносят на чистую сухую кожу до 6 раз в день. Из аптечных препаратов можно воспользоваться растворами хлоргексидина, салициловой кислоты или перекиси водорода. Они устраняют воспаление и препятствуют проникновению в ранку инфекции. Удалять волосы с тела или нет, каждая женщина решает сама. Но общество пока настороженно принимает новые веяния. Если вы хотите оставаться в рамках привычных стандартов красоты, помните: эпиляция или депиляция — кропотливая процедура, к которой нужно отнестись внимательно и запастись комфортными средствами и инструментами.