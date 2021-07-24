Наталья Водянова c мужем-миллиардером Антуаном Арно и детьми отдыхает в Италии

Супермодель поделилась и первыми впечатлениями: «Изюминкой поездки является маленькая деревушка Равелло с ее потрясающими садами и роскошными видами. Очень рекомендую идти пешком, а не на машине, так как виды заставили меня лично заплакать. Подъем занимает примерно один час, с детьми это нелегко, но оно того стоит! Каждый по-праву заслужил вкусное мороженое!», — передала она честные эмоции в посте.