Наталья Водянова c мужем-миллиардером Антуаном Арно и детьми отдыхает в Италии
Сейчас Наталья наслаждается итальянской кухней, палящим солнцем и теплым морем на побережье Амальфи, где отдыхает с с 44-летним мужем Антуаном Арно и пятью детьми: 20-летним Лукасом, 15-летней Невой, 14-летним Виктором, 7-летним Максимом и 5-летним Романом. «Самый невероятный отдых ala familia», — поделилась она в своем Instagram. Кроме членов семьи, с ними поехала подруга Водяновой, итальянская супермодель Мариякарла Босконо со своей дочерью.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @natasupernova
Супермодель поделилась и первыми впечатлениями: «Изюминкой поездки является маленькая деревушка Равелло с ее потрясающими садами и роскошными видами. Очень рекомендую идти пешком, а не на машине, так как виды заставили меня лично заплакать. Подъем занимает примерно один час, с детьми это нелегко, но оно того стоит! Каждый по-праву заслужил вкусное мороженое!», — передала она честные эмоции в посте.
Наталья часто путешествует с семьей и только недавно делилась фотографиями с отдыха в Испании. Напомним, старшие дети родились у Натальи в браке с британским аристократом Джастином Портманом, а двое младших — в браке с нынешним мужем, французским предпринимателем и владельцем многомиллионного состояния Антуаном Арно, младший брат которого, недавно женился на своей девушке Жеральдин.
Фото и видео: Insagram, Global Press Look
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