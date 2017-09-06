Сколько фруктов в день можно съесть без вреда для фигуры
Фрукты — важный компонент рациона, потому что помогают поддерживать иммунитет. Они являются источниками антиоксидантов и клетчатки. Так как по своей сути это углеводистые продукты, богатые простыми сахарами, их потребление нужно контролировать.
В день старайтесь съедать одну-две порции фруктов. Одна порция — примерно 100 граммов (одно яблоко, груша, банан, горсть ягод).
В эту норму включены свежие, замороженные, консервированные фрукты, сухофрукты и соки.
Съев одну порцию фруктов, вы получаете заряд энергии и прилив сил, поэтому их не стоит есть на ночь, чтобы не поднимать уровень сахара в крови и тем самым мешать организму готовиться ко сну. Фрукты лучше есть в первой половине дня или когда вам предстоит активная работа. Свежевыжатые соки можно выпить перед соревнованиями, чтобы зарядиться энергией.
Однако если вы ведете малоподвижный образ жизни, то можете отдать предпочтение овощам, а не фруктам. Во всех фруктах и ягодах есть клетчатка, в плодах ее 0,5-2,7%, а в ягодах — до 5%. В яблоках содержится преимущественно клетчатка, которая подвергается расщеплению и усвоению, она помогает выведению холестерина из организма. Содержание пектиновых веществ в плодах — 0,5-1,5%, наиболее ими богаты яблоки, абрикосы, крыжовник, слива, смородина.
Конечно, фрукты, как и овощи, богаты витаминами: С, К, Р, группы В, минералами: кальций, железо, магний, фосфор. Также присутствуют органические кислоты: яблочная, лимонная, винная. Более углеводистые — это сухофрукты: банан (89 ккал), инжир (74 ккал), виноград (69-66 ккал), гранат (68 ккал), гуава (68 ккал).
А менее калорийны арбуз (25 ккал), лимон (31 ккал), клюква (32 ккал), грейпфрут (32 ккал), клубника (32 ккал). Исследования в разных странах мира показали, что каждая порция фруктов или овощей сокращает риск преждевременной смерти, однако после пяти порций в день это перестает действовать.
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