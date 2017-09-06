Всем нам кажется, что фрукты исключительно полезны. Но это далеко не так. Любой фрукт — источник сахара, а значит и калорий. Давайте разбираться, сколько фруктов на самом деле можно есть без вреда для стройных форм.

Фрукты — важный компонент рациона, потому что помогают поддерживать иммунитет. Они являются источниками антиоксидантов и клетчатки. Так как по своей сути это углеводистые продукты, богатые простыми сахарами, их потребление нужно контролировать. В день старайтесь съедать одну-две порции фруктов. Одна порция — примерно 100 граммов (одно яблоко, груша, банан, горсть ягод). В эту норму включены свежие, замороженные, консервированные фрукты, сухофрукты и соки. Съев одну порцию фруктов, вы получаете заряд энергии и прилив сил, поэтому их не стоит есть на ночь, чтобы не поднимать уровень сахара в крови и тем самым мешать организму готовиться ко сну. Фрукты лучше есть в первой половине дня или когда вам предстоит активная работа. Свежевыжатые соки можно выпить перед соревнованиями, чтобы зарядиться энергией.