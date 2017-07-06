Как правильно принимать ванну: рекомендации и лайфхаки
Чтобы сделать процедуру максимально эффективной, выбирайте любимые эфирные масла и морскую соль, которые добавите в ванну. Помимо привычной всем ванны с морской солью или увлажняющей ванны с содой, существуют еще более интересные способы насладиться вечерним купанием.
Например, омолаживающая ванна — уксусная. Добавьте два стакана яблочного уксуса в ванну — и на 12 часов лифтинг-эффект обеспечен. Эту ванну даже считают альтернативой хирургической подтяжке, правда, к сожалению, кратковременной.
Однако для того, чтобы купание в ванне было действительно приятным и полезным, нужно соблюдать некоторые правила. Мыться в ванне лучше не чаще двух раз в неделю, чтобы не нарушать кожный баланс тела, что может вызвать сухость и шелушение.
Сначала примите быстрый душ, чтобы смыть грязь с тела и ног. Мыться лучше средством, содержащим мыло — это удалит кислотно-жировую пленку с поверхности кожи. После ванны завернитесь в махровый халат или большое полотенце, чтобы продлить ощущение уюта и тепла. Кстати, не стоит принимать ванну сразу после еды, чтобы не перегружать желудок и сердце.
Помимо обычного очищающего и расслабляющего, ванна имеет еще и детокс-эффект, а о том, как его достичь, нам рассказал специалист спа-индустрии.
Чтобы подготовить кожу к детокс-процедурам, следует сначала распарить и очистить ее, удалить омертвевшие клетки с помощью скраба с натуральными абразивными частицами (например, измельченной скорлупой кедровых орехов) или мочалки — так кожа станет более восприимчивой к воздействию полезных веществ.
Активному детоксу через кожу способствуют маски, ванны и обертывания с такими натуральными компонентами в составе, как лечебные грязи, глины и соли, а также мед. Обильное питье — как чистой воды, так и отваров целебных трав (зверобоя, таволги, березы, лопуха, розмарина) — ускоряет процессы самоочищения организма.
Идеальная температура воды для принятия ванны для детокс-эффекта — 38-40 градусов. Принимать такую ванну рекомендуется около 15-20 минут. В более холодной воде вам будет некомфортно находиться дольше пяти минут, а слишком горячая может дать лишнюю нагрузку на сердце.
Горячая ванна (до 40 градусов) стимулирует обмен веществ. В такую ванну хорошо добавить морскую соль, лечебную грязь или настой водорослей. При этом важно не погружаться полностью, а оставлять поверх воды грудь, чтобы избежать нагрузки на сердце.
Теплая ванна (37 градусов) расслабляет и успокаивает, помогает снять напряжение и сделать сон более спокойным. Для усиления эффекта добавьте в ванну настой мяты или лаванды.
Прохладные ванны (до 36 градусов) принимают, чтобы стимулировать работу нервной и сердечно-сосудистой систем и повысить тонус кожи.
Еще ванны могут быть питательными, с добавлением молока, масел и меда. Смягчающие — с крахмалом, если есть проблемы с дерматитами и псориазом. Очищающие — с чередой, ромашкой и чистотелом. Энергетические — с женьшенем и родиолой розовой. А вот для детокс-эффекта вы можете добавить в воду морскую соль или рапу (целебную соль лиманов), лечебную грязь или отвары трав.
Недавно в магазинах Natura Siberica появился абсолютно новый уникальный продукт — органические глубоководные водоросли в морской соли для принятия ванн. Это высушенные пласты дальневосточной ламинарии, собранной в районе органической фермы Natura Siberica на острове Кунашир. Ламинария, выросшая на большой глубине вдали от солнечного света в холодных соленых водах Тихого океана, богата йодом, калием, фосфором, магнием, цинком и другими ценными микроэлементами. Она комплексно воздействует на весь организм, не только увлажняя и питая кожу, но и гармонизируя эндокринную систему и улучшая обмен веществ, способствуя похудению.
Водорослевая ванна с дальневосточной ламинарией — домашний аналог салонной процедуры. Для принятия ванны предварительно замочите 1/10 часть содержимого коробки с водорослями в горячей воде на 40 минут, затем наполните ванну и добавьте полученный настой (вместе с водорослями). Принимайте такую ванну 20 минут. После завершения процедуры не принимайте душ, просто слегка промокните кожу полотенцем, чтобы целебные компоненты (альгинаты, микроэлементы, гиалуроновая кислота) продолжили свое действие на коже. При необходимости нанесите сверху любимый крем для тела. И скорее отдыхать под плед с любимой книгой!
Текст: Анастасия Бурмистрова, Дарья Бударова
Фото: shutterstock, архивы пресс-служб