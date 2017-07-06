С ванной у многих связаны теплые приятные эмоции, она расслабляет и успокаивает, очищает и тщательно увлажняет, а может и даже бодрить. Хотя утром, конечно, именно душ справляется с последней задачей и может подарить ощущение свежести и окончательное пробуждение, но вот вечером…

Чтобы сделать процедуру максимально эффективной, выбирайте любимые эфирные масла и морскую соль, которые добавите в ванну. Помимо привычной всем ванны с морской солью или увлажняющей ванны с содой, существуют еще более интересные способы насладиться вечерним купанием. Например, омолаживающая ванна — уксусная. Добавьте два стакана яблочного уксуса в ванну — и на 12 часов лифтинг-эффект обеспечен. Эту ванну даже считают альтернативой хирургической подтяжке, правда, к сожалению, кратковременной. Однако для того, чтобы купание в ванне было действительно приятным и полезным, нужно соблюдать некоторые правила. Мыться в ванне лучше не чаще двух раз в неделю, чтобы не нарушать кожный баланс тела, что может вызвать сухость и шелушение. Сначала примите быстрый душ, чтобы смыть грязь с тела и ног. Мыться лучше средством, содержащим мыло — это удалит кислотно-жировую пленку с поверхности кожи. После ванны завернитесь в махровый халат или большое полотенце, чтобы продлить ощущение уюта и тепла. Кстати, не стоит принимать ванну сразу после еды, чтобы не перегружать желудок и сердце. Помимо обычного очищающего и расслабляющего, ванна имеет еще и детокс-эффект, а о том, как его достичь, нам рассказал специалист спа-индустрии.

Анастасия Волкова, бренд-менеджер спа-салонов Fresh Spa by Natura Siberica

Чтобы подготовить кожу к детокс-процедурам, следует сначала распарить и очистить ее, удалить омертвевшие клетки с помощью скраба с натуральными абразивными частицами (например, измельченной скорлупой кедровых орехов) или мочалки — так кожа станет более восприимчивой к воздействию полезных веществ. Активному детоксу через кожу способствуют маски, ванны и обертывания с такими натуральными компонентами в составе, как лечебные грязи, глины и соли, а также мед. Обильное питье — как чистой воды, так и отваров целебных трав (зверобоя, таволги, березы, лопуха, розмарина) — ускоряет процессы самоочищения организма. Идеальная температура воды для принятия ванны для детокс-эффекта — 38-40 градусов. Принимать такую ванну рекомендуется около 15-20 минут. В более холодной воде вам будет некомфортно находиться дольше пяти минут, а слишком горячая может дать лишнюю нагрузку на сердце. Горячая ванна (до 40 градусов) стимулирует обмен веществ. В такую ванну хорошо добавить морскую соль, лечебную грязь или настой водорослей. При этом важно не погружаться полностью, а оставлять поверх воды грудь, чтобы избежать нагрузки на сердце. Теплая ванна (37 градусов) расслабляет и успокаивает, помогает снять напряжение и сделать сон более спокойным. Для усиления эффекта добавьте в ванну настой мяты или лаванды. Прохладные ванны (до 36 градусов) принимают, чтобы стимулировать работу нервной и сердечно-сосудистой систем и повысить тонус кожи. Еще ванны могут быть питательными, с добавлением молока, масел и меда. Смягчающие — с крахмалом, если есть проблемы с дерматитами и псориазом. Очищающие — с чередой, ромашкой и чистотелом. Энергетические — с женьшенем и родиолой розовой. А вот для детокс-эффекта вы можете добавить в воду морскую соль или рапу (целебную соль лиманов), лечебную грязь или отвары трав.

Недавно в магазинах Natura Siberica появился абсолютно новый уникальный продукт — органические глубоководные водоросли в морской соли для принятия ванн. Это высушенные пласты дальневосточной ламинарии, собранной в районе органической фермы Natura Siberica на острове Кунашир. Ламинария, выросшая на большой глубине вдали от солнечного света в холодных соленых водах Тихого океана, богата йодом, калием, фосфором, магнием, цинком и другими ценными микроэлементами. Она комплексно воздействует на весь организм, не только увлажняя и питая кожу, но и гармонизируя эндокринную систему и улучшая обмен веществ, способствуя похудению.