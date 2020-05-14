Умеренный макияж, отсутствие диет и еще 9 бьюти-секретов соблазнительной Моники Беллуччи
Беллуччи – настоящая звезда кино и модных подиумов. Ее фигура никогда не соответствовала модельным стандартам, однако это не помешало ей блистать на показах от-кутюр в Милане и Париже. Ее миндалевидные карие глаза, роскошная копна длинных темных волос, горделивая осанка и соблазнительные изгибы фигуры буквально сводили с ума всех, кто оказывался в зоне влияния ее харизмы.
Актриса регулярно подчеркивает, что никогда в жизни не прибегала к услугам пластических хирургов и не знает никаких особенных секретов сохранения молодости. «Быть красивой в 20 лет – естественно. Но когда вы красивы в 35 или в 45 – это уже жизненная позиция», – заявила она в одном из интервью, однако тут Беллуччи слегка лукавит, ведь в данном вопросе она не полагается исключительно на генетику – есть в ее уходе и определенные бьюти-привычки, которых она придерживается на протяжении многих лет.
Грамотный макияж
Беллуччи настолько красива, что всегда могла себе позволить появиться на публике не накрашенной, однако она признается, что мейкап для нее – своеобразная форма защиты: она будто надевает на себя броню, чтобы создать некую дистанцию между собой и другими людьми, а заодно сделать себя красивее – как для окружающих, так и для себя. Однако, по ее мнению, очень важно, чтобы макияж был правильным и подчеркивал индивидуальность женщины. «Я предпочитаю естественные оттенки. Мне нравятся средства, которые позволяют моей коже дышать. Для повседневного макияжа я выбираю очень легкие тени для век светло-серые или коричневые, словом, такие, которые подчеркивают мой цвет глаз. Я всегда пользуюсь тушью, обычно черной. Она помогает сделать образ более законченным», — отметила Моника в интервью британскому изданию Daily Mail.
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
Ни дня без помады
Помада, по мнению актрисы, главное косметическое оружие женщины. Моника признается, что у нее их неприлично много. Чаще всего она отдает предпочтение нюдовым оттенкам, однако есть в ее косметичке и классическая красная помада – она привлекает внимание к губам, делает образ более сексуальным, ярким и женственным.
Никакой пластики без острой необходимости
Беллуччи считает, что в любом возрасте особенно важно сохранять свою индивидуальность, потому перекраивать свое лицо до неузнаваемости она не намерена. Долгое время она была ярой противницей пластических операций и утверждала, что стареть надо красиво. Однако со временем ее позиция стала не столь категоричной: в одном из интервью актриса призналась, что хотя пока она не прибегала к услугам хирургов, в дальнейшем она не исключает такой возможности. «Вероятно, однажды я сделаю подтяжку. Иногда я вижу, каких превосходных результатов можно добиться при помощи хирургии. И я говорю себе: "Почему бы и нет?"» — говорила она в недавнем интервью.
Фото: eastnews.ru
Оливковое масло и минеральная вода в уходе за волосами
Волосы актрисы на протяжении всей ее жизни были исключительно густыми и выглядели просто роскошно. Моника меняла стрижки, смело меняя длинные локоны на короткие стильные стрижки, но одно оставалось неизменно: ее волосы всегда были блестящими и здоровыми. И это несмотря на постоянные укладки и воздействие высоких температур. Беллуччи считает, что такого эффекта ей удалось добиться при помощи совсем несложных правил. Первое из них – мыть голову не чаще двух раз в неделю, чтобы не пересушить волосы. Второе – разбавлять шампунь минеральной водой для понижения концентрации искусственных добавок в нем. Третье – в качестве маски для волос использовать хорошее оливковое масло. Четвертое – стараться обходиться без фена, если есть возможность высушить волосы естественным способом.
Принимать контрастный душ
Именно с этой процедуры Беллуччи начинает каждое свое утро. Также она регулярно, 2-3 раза в неделю, использует скраб для тела, а затем наносит на кожу маску из масла миндаля, которую делает самостоятельно. Для нее нужно смешать 4 чайные ложки миндаля с пюре из свежего авокадо и 6 чайными ложками сливок. Перед нанесением бьюти-средство должно настояться в течение 15 минут.
Регулярно расслабляться
Отдых – залог долгой молодости и хорошего самочувствия. Беллуччи признается, что много путешествует, однако чаще всего по работе. А отдыхать она больше любит дома, в кругу своей семьи, где они собираются за большим столом, вкусно едят и много общаются. Самым лучшим бьюти-ритуалом для релаксации актриса искренне считает принятие ванной. «В свободные минуты люблю принять ванну. Подарить только себе любовь в эти 45 минут или час очень важно», – однажды отметила она, и с ней сложно не согласиться.
Фото: Globallookpress.com
Обязательно увлажнять губ
Беллуччи знает, что у нее очень полные, чувственные губы, которые неизменно привлекают внимание, потому важно, чтобы они всегда выглядели безупречно. Звезда признается, что кожа ее губ склонна к сухости, потому она регулярно увлажняет их при помощи бальзамов, масок и кремов.
Пить много воды
В одном из интервью Моника обмолвилась, что для сохранения молодости кожи ее регулярно надо тщательно очищать и увлажнять (да-да, это нужно не только губам). Для этого звезда использует качественную косметику с хорошим составом, а также пьет много воды – это придает коже сияющий, здоровый вид и предупреждает появление преждевременных морщин.
Всегда вкусно есть
Беллуччи не придерживается никаких диет и выступает против них. Как истинная итальянка, актриса питает слабость ко вкусной и сытной пище. По ее словам, если придется выбирать между тарелкой пасты или пиццей и стройной фигурой, она без сомнений выберет первое. «Я итальянка и просто обожаю еду. Я всеядна, но итальянскую кухню люблю больше всего. Мои дочки на меня в этом похожи. Они обожают пасту и пармезан», – неоднократно повторяла она в своих интервью. А если для роли звезде надо похудеть, она переходит на мясо, рыбу и овощи, ест при этом небольшими порциями. Правда после рождения второго ребенка, в возрасте 45 лет Беллуччи стала тщательнее следить за своим рационом и все же уменьшила количество углеводов.
Плавание вместо силовых тренировок
По словам актрисы, для регулярных занятий спортом она слишком ленива, а силовые тренировки и вовсе не для нее, потому в качестве физической активности звезда выбирает йогу или плавание. Плавает она 2-3 раза в неделю – это подтягивает живот и укрепляет мышцы. А бывший муж Венсан Кассель приучил ее к кикбоксингу и капоэйре, но даже ими она не занимается каждый день, потому она лучше будет следить за размером порций еды, чем заниматься спортом. Так ей жить гораздо легче.
При любых условиях любить себя
Актриса точно знает, что, чтобы выглядеть на все 100%, не надо быть идеальной красавицей с точеной фигурой, гораздо важнее любить себя, осознавать себя женщиной, понимать все грани своей сексуальности. Однажды Беллуччи заявила: «Я чувствую себя очень комфортно, и не потому, что люди говорят, будто я хорошенькая, а потому, что я живу жизнью, которую выбрала. Я люблю жизнь. Это мой самый главный бьюти-секрет».
Фото: dpa, eastnews, globallook, gettyimages
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