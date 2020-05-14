Умеренный макияж, отсутствие диет и еще 9 бьюти-секретов соблазнительной Моники Беллуччи

Беллуччи – настоящая звезда кино и модных подиумов. Ее фигура никогда не соответствовала модельным стандартам, однако это не помешало ей блистать на показах от-кутюр в Милане и Париже. Ее миндалевидные карие глаза, роскошная копна длинных темных волос, горделивая осанка и соблазнительные изгибы фигуры буквально сводили с ума всех, кто оказывался в зоне влияния ее харизмы.

Актриса регулярно подчеркивает, что никогда в жизни не прибегала к услугам пластических хирургов и не знает никаких особенных секретов сохранения молодости. «Быть красивой в 20 лет – естественно. Но когда вы красивы в 35 или в 45 – это уже жизненная позиция», – заявила она в одном из интервью, однако тут Беллуччи слегка лукавит, ведь в данном вопросе она не полагается исключительно на генетику – есть в ее уходе и определенные бьюти-привычки, которых она придерживается на протяжении многих лет.

Грамотный макияж

Беллуччи настолько красива, что всегда могла себе позволить появиться на публике не накрашенной, однако она признается, что мейкап для нее – своеобразная форма защиты: она будто надевает на себя броню, чтобы создать некую дистанцию между собой и другими людьми, а заодно сделать себя красивее – как для окружающих, так и для себя. Однако, по ее мнению, очень важно, чтобы макияж был правильным и подчеркивал индивидуальность женщины. «Я предпочитаю естественные оттенки. Мне нравятся средства, которые позволяют моей коже дышать. Для повседневного макияжа я выбираю очень легкие тени для век светло-серые или коричневые, словом, такие, которые подчеркивают мой цвет глаз. Я всегда пользуюсь тушью, обычно черной. Она помогает сделать образ более законченным», — отметила Моника в интервью британскому изданию Daily Mail.