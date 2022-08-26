Повышение мобильности: 6 факторов, которые влияют на подвижность суставов

Определить, как говорят фитнес-тренеры, «мобильность суставов», довольно просто. Если вы с легкостью и без дискомфорта можете выполнять упражнения с большой амплитудой, значит, все в порядке. Если нет, важно развивать спортивные навыки. В противном случае, отсутствие движений или гиподинамия приводит к тому, что кровь хуже циркулирует в организме и приводит ухудшению общего физического состояния. Для здоровья и бодрости важно каждый день двигаться: ходить, бегать, прыгать, наклоняться, поднимать что-то с пола или, наоборот, держать над головой. Необходимо вести не только активный образ жизни, но и заниматься фитнесом. Конечно, все мы разные, каждый из нас имеет особое строение костей и, как следствие, суставов, однако есть общие факторы, которые влияют на подвижность и гибкость. И их стоит учитывать во время тренировки.

Фактор 1. У женщин суставы более подвижны, чем у мужчин

Преобладание подвижности суставов у женщин объясняется особенностями соединительной ткани, в частности связочного аппарата, а также меньшей массой скелетной мускулатуры и более высоким уровнем эстрогенов (женских половых гормонов). При этом, если уровень эстрогенов в организме снижается, то растягивать тело становится сложнее.