Повышение мобильности: 6 факторов, которые влияют на подвижность суставов
Валерий Сабынин
Персональный тренер тренажерного зала Hills
Определить, как говорят фитнес-тренеры, «мобильность суставов», довольно просто. Если вы с легкостью и без дискомфорта можете выполнять упражнения с большой амплитудой, значит, все в порядке. Если нет, важно развивать спортивные навыки. В противном случае, отсутствие движений или гиподинамия приводит к тому, что кровь хуже циркулирует в организме и приводит ухудшению общего физического состояния. Для здоровья и бодрости важно каждый день двигаться: ходить, бегать, прыгать, наклоняться, поднимать что-то с пола или, наоборот, держать над головой. Необходимо вести не только активный образ жизни, но и заниматься фитнесом. Конечно, все мы разные, каждый из нас имеет особое строение костей и, как следствие, суставов, однако есть общие факторы, которые влияют на подвижность и гибкость. И их стоит учитывать во время тренировки.
Фактор 1. У женщин суставы более подвижны, чем у мужчин
Преобладание подвижности суставов у женщин объясняется особенностями соединительной ткани, в частности связочного аппарата, а также меньшей массой скелетной мускулатуры и более высоким уровнем эстрогенов (женских половых гормонов). При этом, если уровень эстрогенов в организме снижается, то растягивать тело становится сложнее.
Фактор 2. На подвижность суставов влияет возраст
В раннем возрасте развить подвижность и силу суставов намного проще. И начинать лучше с 6-7 лет, когда мышечно-связочный аппарат уже окрепнет, а его растяжимость останется по-прежнему высокой. Также важно знать, что гибкость крупных суставов увеличивается до 13-14 лет, а к 16-17 годам стабилизируется. Но не на всю жизнь: с возрастом волокна, из которых состоят связки, теряют свою извилистость, и к 70-80 годам она становится минимальной.
Фактор 3. Подвижность суставов зависит не только от генетики, но и от регулярности тренировок
Предрасположенность к спорту, выносливость и гибкость обусловлены наследственными факторами. Однако добиться эластичности мышцы и мобильности суставов может каждый. Главное – желание и время. И если прикладывать к этому усилия и регулярно заниматься, то к 70 годам будете иметь подвижные суставы. И наоборот: если лениться, то и гибкое от природы тело можно запустить.
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Фактор 4. Для того, чтобы суставы стали более подвижными, нужно разогревать тело, а не комнату
Многие считают, что тело лучше тянется при повышенной температуре воздуха. Да, это происходит заметно быстрее, но нет необходимости специально заниматься на улице в жару или в разогретом помещении. Из-за теплого воздуха происходит излишняя нагрузка на кардио-респираторную систему, а это может доставлять дискомфорт (излишнее потоотделение, затрудненное дыхание). В итоге тренировка вряд ли пойдет на пользу. К тому же свободное дыхание – один из ключевых факторов психологического преодоления дискомфортных ощущений в суставно-связочном и мышечном аппарате. Для лучшего результата эффективнее и полезнее перед занятием разогреть тело с помощью упражнений.
Фактор 5. Подвижность суставов обычно лучше вечером, чем утром
Вечернее время - лучшее время для развития гибкости. Утром мышцы имеют некую скованность, так что тело необходимо тщательнее подготовить к тренировке, на занятие уходит больше времени. Зато к концу дня разминка проходит легче, так как мы уже двигались в течение дня.
Фактор 6. Для развития подвижности суставов лучше заниматься индивидуально с тренером
На самом деле, все очень индивидуально. И даже общие факторы могут у кого-то не сработать. Вот почему стоит заниматься с тренером, который на основе ваших данных подберет программу для улучшения тела и здоровья. И грамотный специалист в любом виде спорта уделит время развитию мобильности суставов, так как это помогает минимизировать риск травмы во время нагрузок.
Фото: freepik.com