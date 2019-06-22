Все плюсы и минусы тренировок на свежем воздухе, о которых вам стоит узнать заранее

Плюсы тренировок на улице
Я вижу в тренировках на улице одни только плюсы. Среди главных могу выделить:
Доступность разнообразных комплексов упражнений
Можно тренироваться не только на площадках воркаут, но также использовать лестницы на стадионе, коробки и любой доступный инвентарь.
Работа в команде единомышленников
Сейчас очень много тренировок проводят спортивные бренды на различных площадках Москвы - всегда есть возможность выбрать удобную локацию и заниматься в группе друзей и единомышленников – так веселее и интереснее.
Возможность тренироваться абсолютно всем
За занятия на улице не надо платить, не надо покупать абонемент, потому они доступны всем, было бы желание. Для молодых мам такие тренировки – идеальный источник восстановления фигуры. Пока малыш спит в коляске на улице, можно спокойно позаниматься.
Спортзал можно организовать где угодно
Вы можете тренироваться рядом с домом или в любом доступном месте, где вам больше нравится. Локации можно менять чуть ли не каждый день.
К плюсам тренировок на свежем воздухе я бы также отнесла:
Отдых от замкнутого пространства
Квартира-машина-офис-ресторан-офис-машина-квартира – таков круг жизни современного человека. Но ученые доказали, что постоянное нахождение в замкнутом пространстве не лучшим образом влияет на психику. Почему бы тогда не совместить тренировку и прогулку? Даже если вы будете передвигаться по площадке 40 квадратных метров, зелень деревьев и перспектива будут положительно влиять на нервную систему. И неважно, занимаетесь вы растяжкой или подтягиваетесь на брусьях.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Удовольствие ощущений
Ощущение ветра на коже, тепло солнечных лучей на восходе, пение птиц поднимут настроение и сделают ваше занятие более приятным. А если еще и хороший вид…
1+1=3, или синергетический эффект от тренировок
Йога, растяжка и другие направления mind and body, энергетические практики будут более эффективны за счет успокоения, созерцания, расслабления и ощущения гармонии с природой.
Минусы тренировок на свежем воздухе
Тренировки на улице во всех отношениях прекрасное начинание, но и у них есть недостатки, которые, впрочем, не должны вас остановить в желании стать прекраснее и здоровее. Просто учитывайте следующие нюансы:
Изменение погоды
Дождь, ветер, палящее солнце – погода бывает очень переменчивой и не всегда можно предугадать ее настроение.
Не всегда адекватная реакция окружающих
К сожалению, мы привыкли чаще видеть людей, сидящих на лавочке с бутылкой пива, а не отжимающихся от нее же здоровых парней и девушек в спортивных костюмах, потому надо быть готовыми к шуточкам и насмешкам, но пусть это вас не останавливает.
В мегаполисе найти чистый, насыщенный кислородом воздух сложновато
Однако, если у вас есть возможность на лето перебраться на дачу или же рядом с домом есть большой парк, то для вас этот минус не проблема.
Качество покрытия площадок
Качество площадок, вроде бы специально оснащенных для тренировок порой может оставлять лучшего и не всегда позволяет полноценно тренироваться.
Краткосрочность лета
Лето в нашей стране быстротечно, потому заниматься на улице более 3-4 месяцев в году вряд ли возможно, да и отсутствие увеличения нагрузки не приведет к прогрессу».
Недостаток знаний для самостоятельной тренировки
Если вы не так давно начали тренироваться, вам не всегда хватит знаний для составления правильной и комплексной программы тренировок и получения в дальнейшем хорошего результата.
Как тренироваться на свежем воздухе: 5 упражнений от эксперта
Упражнение на трицепс
Садимся на скамейку, руки ставим около своих бедер, приподнимаем таз и делаем один шаг вперед и получается, что мы висим на руках. Начинаем сгибать и выпрямлять руки (отжиматься). Это упражнение на трицепс. Мы часто видим, как кто-то (а может, и мы сами) держится за поручень в метро, и рука дрябло свисает. Так вот, чтобы подтянуть эту зону необходимо данное упражнение. Можно сделать 2 подхода по 15 раз.
Выпады на дорожке
Делаем шаг, приседаем так, чтобы угол переднего колена был 90 градусов, корпус располагался ровно между двух ног и задняя нога согнута также под углом 90 градусов. Шагаем вперед на каждую ногу до конца прямой дорожки.
Упражнение для ягодиц и бедер
Еще одно упражнение со скамейкой — делаем шаг вперед от скамейки, она у нас остается сзади, ставим ноги на ширине плеч, приседаем так, как будто хотим сесть на скамейку, касаемся ее ягодицами и сразу приподнимаемся. Важно — вы не садитесь на скамейку полностью, а лишь аккуратно касаетесь ее. Это упражнение хорошо укрепляет переднюю часть бедра, заднюю и ягодицы. Делайте 2-3 подхода по 20-25 повторений.
Упражнение для красивой груди
Для тренировки грудных мышц мы тоже задействуем скамейку — поворачиваемся к ней лицом и ставим на нее руки. Получается, что принимаем упор лежа. Сгибаем руки, опускаемся, но не касаясь грудью скамейки выпрямляем руки. Сделайте 2-3 подхода по 10-12 повторений.
Упражнение для бицепса
На улице можно сделать еще очень много разных упражнений, задействовать любые камни в качестве спортивных снарядов, если они большие. Выберите камень под свой вес, и он послужит вам отягощением. Также подойдут бутылки с водой. Поднимаем камень/бутылку перед собой, делаем не очень глубокие приседы, или же тренируем бицепс — сгибаем руки к себе и выпрямляем. На самом деле, на улице можно сделать отличную многофункциональную тренировку, поэтому даже если у вас нет возможности ходить в зал, тренироваться вы все равно можете».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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