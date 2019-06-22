Все плюсы и минусы тренировок на свежем воздухе, о которых вам стоит узнать заранее

Плюсы тренировок на улице

Я вижу в тренировках на улице одни только плюсы. Среди главных могу выделить:

Доступность разнообразных комплексов упражнений

Можно тренироваться не только на площадках воркаут, но также использовать лестницы на стадионе, коробки и любой доступный инвентарь.

Работа в команде единомышленников

Сейчас очень много тренировок проводят спортивные бренды на различных площадках Москвы - всегда есть возможность выбрать удобную локацию и заниматься в группе друзей и единомышленников – так веселее и интереснее.

Возможность тренироваться абсолютно всем

За занятия на улице не надо платить, не надо покупать абонемент, потому они доступны всем, было бы желание. Для молодых мам такие тренировки – идеальный источник восстановления фигуры. Пока малыш спит в коляске на улице, можно спокойно позаниматься.

Спортзал можно организовать где угодно

Вы можете тренироваться рядом с домом или в любом доступном месте, где вам больше нравится. Локации можно менять чуть ли не каждый день.