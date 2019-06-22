logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Все плюсы и минусы тренировок на свежем воздухе, о которых вам стоит узнать заранее

Тренировки на улице – на первый взгляд это идеальный вид физической активности в теплое время года. И воздух свежий, и хорошая погода – все способствует отличному настроению и эффективной тренировке. Кроме того, налицо существенная экономия: не надо тратиться на персонального тренера и абонемент в фитнес-клуб. А есть ли у таких тренировок какие-либо недостатки? Редакция Passion.ru разбирается, к чему надо быть готовым, а также выясняет у профессионалов схему идеальной тренировки на улице.
Алена Везун
Инструктор по сайклингу Zaryad.studio

Плюсы тренировок на улице

Я вижу в тренировках на улице одни только плюсы. Среди главных могу выделить:

Доступность разнообразных комплексов упражнений

Можно тренироваться не только на площадках воркаут, но также использовать лестницы на стадионе, коробки и любой доступный инвентарь.

Работа в команде единомышленников

Сейчас очень много тренировок проводят спортивные бренды на различных площадках Москвы - всегда есть возможность выбрать удобную локацию и заниматься в группе друзей и единомышленников – так веселее и интереснее.

Возможность тренироваться абсолютно всем

За занятия на улице не надо платить, не надо покупать абонемент, потому они доступны всем, было бы желание. Для молодых мам такие тренировки – идеальный источник восстановления фигуры. Пока малыш спит в коляске на улице, можно спокойно позаниматься.

Спортзал можно организовать где угодно

Вы можете тренироваться рядом с домом или в любом доступном месте, где вам больше нравится. Локации можно менять чуть ли не каждый день.

Полина Соловьева
Фитнес-инструктор, танцовщица, организатор фитнес-туров

К плюсам тренировок на свежем воздухе я бы также отнесла:

Отдых от замкнутого пространства

Квартира-машина-офис-ресторан-офис-машина-квартира – таков круг жизни современного человека. Но ученые доказали, что постоянное нахождение в замкнутом пространстве не лучшим образом влияет на психику. Почему бы тогда не совместить тренировку и прогулку? Даже если вы будете передвигаться по площадке 40 квадратных метров, зелень деревьев и перспектива будут положительно влиять на нервную систему. И неважно, занимаетесь вы растяжкой или подтягиваетесь на брусьях.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Удовольствие ощущений

Ощущение ветра на коже, тепло солнечных лучей на восходе, пение птиц поднимут настроение и сделают ваше занятие более приятным. А если еще и хороший вид…

1+1=3, или синергетический эффект от тренировок

Йога, растяжка и другие направления mind and body, энергетические практики будут более эффективны за счет успокоения, созерцания, расслабления и ощущения гармонии с природой.

Минусы тренировок на свежем воздухе

Натали Луговских
Фитнес-эксперт, тренер программы «Взвешенные и счастливые люди» на СТС, почетный гость Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM.

Тренировки на улице во всех отношениях прекрасное начинание, но и у них есть недостатки, которые, впрочем, не должны вас остановить в желании стать прекраснее и здоровее. Просто учитывайте следующие нюансы:

Изменение погоды

Дождь, ветер, палящее солнце – погода бывает очень переменчивой и не всегда можно предугадать ее настроение.

Не всегда адекватная реакция окружающих

К сожалению, мы привыкли чаще видеть людей, сидящих на лавочке с бутылкой пива, а не отжимающихся от нее же здоровых парней и девушек в спортивных костюмах, потому надо быть готовыми к шуточкам и насмешкам, но пусть это вас не останавливает.

В мегаполисе найти чистый, насыщенный кислородом воздух сложновато

Однако, если у вас есть возможность на лето перебраться на дачу или же рядом с домом есть большой парк, то для вас этот минус не проблема.

Качество покрытия площадок

Качество площадок, вроде бы специально оснащенных для тренировок порой может оставлять лучшего и не всегда позволяет полноценно тренироваться.

Краткосрочность лета

Лето в нашей стране быстротечно, потому заниматься на улице более 3-4 месяцев в году вряд ли возможно, да и отсутствие увеличения нагрузки не приведет к прогрессу».

Недостаток знаний для самостоятельной тренировки

Если вы не так давно начали тренироваться, вам не всегда хватит знаний для составления правильной и комплексной программы тренировок и получения в дальнейшем хорошего результата.

Как тренироваться на свежем воздухе: 5 упражнений от эксперта

Оксана Яшанькина-Николаева
Чемпионка России и Европы по спортивной гимнастике, мастер спорта международного класса, фитнес-тренер звезд шоу-бизнеса, создатель популярного видео-блога о здоровом питании и почетный гость Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM.

Упражнение на трицепс

Садимся на скамейку, руки ставим около своих бедер, приподнимаем таз и делаем один шаг вперед и получается, что мы висим на руках. Начинаем сгибать и выпрямлять руки (отжиматься). Это упражнение на трицепс. Мы часто видим, как кто-то (а может, и мы сами) держится за поручень в метро, и рука дрябло свисает. Так вот, чтобы подтянуть эту зону необходимо данное упражнение. Можно сделать 2 подхода по 15 раз.

Выпады на дорожке

Делаем шаг, приседаем так, чтобы угол переднего колена был 90 градусов, корпус располагался ровно между двух ног и задняя нога согнута также под углом 90 градусов. Шагаем вперед на каждую ногу до конца прямой дорожки.

Упражнение для ягодиц и бедер

Еще одно упражнение со скамейкой — делаем шаг вперед от скамейки, она у нас остается сзади, ставим ноги на ширине плеч, приседаем так, как будто хотим сесть на скамейку, касаемся ее ягодицами и сразу приподнимаемся. Важно — вы не садитесь на скамейку полностью, а лишь аккуратно касаетесь ее. Это упражнение хорошо укрепляет переднюю часть бедра, заднюю и ягодицы. Делайте 2-3 подхода по 20-25 повторений.

Упражнение для красивой груди

Для тренировки грудных мышц мы тоже задействуем скамейку — поворачиваемся к ней лицом и ставим на нее руки. Получается, что принимаем упор лежа. Сгибаем руки, опускаемся, но не касаясь грудью скамейки выпрямляем руки. Сделайте 2-3 подхода по 10-12 повторений.

Упражнение для бицепса

На улице можно сделать еще очень много разных упражнений, задействовать любые камни в качестве спортивных снарядов, если они большие. Выберите камень под свой вес, и он послужит вам отягощением. Также подойдут бутылки с водой. Поднимаем камень/бутылку перед собой, делаем не очень глубокие приседы, или же тренируем бицепс — сгибаем руки к себе и выпрямляем. На самом деле, на улице можно сделать отличную многофункциональную тренировку, поэтому даже если у вас нет возможности ходить в зал, тренироваться вы все равно можете».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...