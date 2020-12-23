Ботокс парализует и зрения лишает: смешные и не очень мифы вокруг ботулотоксина

Миф: ботокс «закачивают» в губы

Процедура увеличения губ относится к контурной пластике. Чтобы увеличить объем, либо поднять уголки губ, убрать морщинки вокруг, используются объемные наполнители. Есть те, что рассасываются, например, на основе гиалуроновой кислоты. А есть те, что не рассасываются — на основе полимеров, силикона. В нашей стране последние уже, насколько знаю, не используют. Ботулотоксин в губы не колят, иначе вашему взору представится жуткая картина. Человек не сможет ни закрыть, ни открыть рот — слюна будет стекать на пол, так как ботокс парализует мышцы рта. Так никто не делает, выражение «накачала губы ботоксом» появилось от незнания механизма действия ботулотоксина. Думаю, сейчас уже большинство знают, что в губы «закачивают» гели. Гель может комковаться, неровно ложиться — такую картину можно наблюдать.

Как правило для контурной пластики используются гели на основе модифицированной гиалуроновой кислоты — врач после введения активно распределяет препарат пальцами. Когда препарат введен симметрично, в равном объеме с одной и другой стороны, все будет хорошо. Если лег комками, значит косметолог не распределил его сразу после процедуры. Тут ничего сложного нет — подобные биодеградируемые (рассасывающиеся) гели легко распределяются.

А вот когда мы говорим о фиброзных капсулах (рубцовые образования как ответ организма на чужеродное вещество), то там все иначе. В таких случаях мы можем иметь дело с полимерами. Пациенток завлекают тем, что препарат стоит дешевле, а стойкость его выше, мол дольше не рассасывается. Это «серая» косметология, где в ход идут самые разные методы. Пользуется спросом, так как ряд пациентов хочет сэкономить. Нужно понимать, что для использования годятся только биодеградируемые препараты — через 4-5 месяцев (у кого-то держится дольше) они распадаются и выводятся из организма. Да, придется повторять процедуру, но как иначе? Если попадете на гель с полимерами, то потом потратите гораздо больше денег, чтобы устранить последствия. Иногда могут помочь уже только пластические хирурги.

Всегда проверяйте у врача наличие диплома и документ, подтверждающий легитимность препарата, который вам собираются ввести. Это документ, где будет указано, что это либо лекарственное средство, либо изделие медицинского назначения.