Ботокс парализует и зрения лишает: смешные и не очень мифы вокруг ботулотоксина
Миф: ботокс — это наркотик, который парализует мышцы
Ботокс — это название препарата ботулинического токсина, которое стало нарицательным. Может ли он вызывать паралич мышц? Может, для этой цели и используют. Важно знать меру и колоть один раз в год. Если использовать чаще, каждые полгода, то действительно может наблюдаться частичная атрофия мышц. Последние потом будет очень сложно восстановить. Напомню, что ботокс работает только с мимическими морщинами, со статическими — нет, он их не устраняет. Мимические морщины — это те, что образуются, когда мы часто щуримся, морщим лоб. С такими морщинами хорошо работает ботокс. Он парализует мышцу, разглаживая кожу. Если мышца долгое время не работает, то происходит ее атрофия.
Чтобы избежать вышеупомянутого результата, нужно делать перерывы между сеансами ботулотоксина. А еще мне как врачу нравится в этом плане фейс-фитнес — морщины гимнастика, конечно, не уберет, но чтобы восстановить мышечную двигательность, этот способ очень хорош. И конечно ботокс не является наркотиком — разумеется, это миф. Но сама процедура вызывает у некоторых женщин привыкание — это да. Поэтому важно не увлекаться и колоть ботокс не чаще раза в год.
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Миф: из-за ботокса можно лишиться зрения или существенно ухудшить его
Это миф. Из-за ботокса не может ухудшиться зрение, так как его не вводят в зрительный нерв. А вот брови «упасть», безусловно, могут. Мышцы на лице в отличие от мышц на теле чем отличаются? Мышцы на теле «концами» прикрепляются к кости и каждую можно выделить — прокачать. А мышцы на лице одним «концом» крепятся к кости, а другим «вплетаются» в кожу. Одну мышцу выделить, прокачать нельзя. Если говорим о бровях, все мышцы, расположенные выше, будут поднимать брови, а те, что ниже — опускать. Чтобы получить эффект упавших бровей, нужно ввести неадекватную дозу препарата. Брови может и «перекосить», когда она становится выше другой — такое сплошь и рядом вижу. Здесь очень важен профессионализм врача. Опытный косметолог может корректировать высоту подъема бровей. А вот чтобы вернуть «упавшие» брови в нормальное состояние, понадобится физиотерапия. И быстро исправить это не получится.
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Миф: начинать колоть ботокс нужно как можно раньше
Лично я как специалист с этим согласен. Ботулотоксин в косметологии всегда использовался только с одной целью — отучить пациента хмуриться, морщиться. Конечно, мы не говорим про шестнадцатилетних девушек, но уже после двадцати пяти лет эта привычка видна на лице. Если долго не исправлять, мимические морщинки закрепляются изломом — его убрать гораздо сложнее. В возрасте 50+ начинать колоть ботокс можно, но изломы уже никуда не уйдут. Так что ботулотоксин является хорошей профилактикой образования морщин.
Миф: ботокс омолаживает старческие руки
Первый раз слышу подобное. Ботулотоксин по определенному механизму парализует мышцы. На руках мышцы мы не парализуем — там нет мимических. В противном случае вы просто не сможете нормально функционировать. Ботокс в кисти рук никто не колет. Есть другие средства, например, срединный пилинг, либо поверхностный. Зависит от степени возрастных изменений. Вот с помощью пилинга легко можно омолодить кожу рук.
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Миф: ботокс «закачивают» в губы
Процедура увеличения губ относится к контурной пластике. Чтобы увеличить объем, либо поднять уголки губ, убрать морщинки вокруг, используются объемные наполнители. Есть те, что рассасываются, например, на основе гиалуроновой кислоты. А есть те, что не рассасываются — на основе полимеров, силикона. В нашей стране последние уже, насколько знаю, не используют. Ботулотоксин в губы не колят, иначе вашему взору представится жуткая картина. Человек не сможет ни закрыть, ни открыть рот — слюна будет стекать на пол, так как ботокс парализует мышцы рта. Так никто не делает, выражение «накачала губы ботоксом» появилось от незнания механизма действия ботулотоксина. Думаю, сейчас уже большинство знают, что в губы «закачивают» гели. Гель может комковаться, неровно ложиться — такую картину можно наблюдать.
Как правило для контурной пластики используются гели на основе модифицированной гиалуроновой кислоты — врач после введения активно распределяет препарат пальцами. Когда препарат введен симметрично, в равном объеме с одной и другой стороны, все будет хорошо. Если лег комками, значит косметолог не распределил его сразу после процедуры. Тут ничего сложного нет — подобные биодеградируемые (рассасывающиеся) гели легко распределяются.
А вот когда мы говорим о фиброзных капсулах (рубцовые образования как ответ организма на чужеродное вещество), то там все иначе. В таких случаях мы можем иметь дело с полимерами. Пациенток завлекают тем, что препарат стоит дешевле, а стойкость его выше, мол дольше не рассасывается. Это «серая» косметология, где в ход идут самые разные методы. Пользуется спросом, так как ряд пациентов хочет сэкономить. Нужно понимать, что для использования годятся только биодеградируемые препараты — через 4-5 месяцев (у кого-то держится дольше) они распадаются и выводятся из организма. Да, придется повторять процедуру, но как иначе? Если попадете на гель с полимерами, то потом потратите гораздо больше денег, чтобы устранить последствия. Иногда могут помочь уже только пластические хирурги.
Всегда проверяйте у врача наличие диплома и документ, подтверждающий легитимность препарата, который вам собираются ввести. Это документ, где будет указано, что это либо лекарственное средство, либо изделие медицинского назначения.
Фото: Pexels.com
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