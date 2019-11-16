5 явных ошибок, которые мешают вам накачать идеальный пресс

Ошибка 2. Уверенность в том, что, «если буду заниматься, смогу есть все подряд»

Нет, нет и еще раз нет. Если уж решили слегка помучить себя, не потейте напрасно, заедая тренировку сахарами, жирной и мучной пищей. На самом деле кубики есть у всех, просто они скрываются под прослойкой жира. Так что для начала сядьте на диету, подсушитесь и начинайте активные действия. Результат придет скорее и порадует вас. И вообще, следите за питанием, если уж речь идет о фигуре.

Ошибка 3. Делать только то, что явно связано с напряжением живота

Тоже неверная установка. Для того, чтобы от скручиваний, вакуума, подъема ног и «велосипеда» была польза, включите в расписание упражнения на все группы мышц и, главное, на мышцы кора. Это могут быть пробежки, отжимания, жимы и приседания. Все эти упражнения задействуют несколько групп мышц, в том числе и мышц живота. Комплексный подход – наше все. Всегда выполняйте общую разминку и заминку.