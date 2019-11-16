5 явных ошибок, которые мешают вам накачать идеальный пресс
Если вы решили что-то в себе поменять и хотите начать с коррекции фигуры, а точнее, с подтяжки в области живота, у вас может быть несколько вариантов. Можно пойти в зал и начать заниматься с личным тренером, можно пойти в зал и начать тренировки самостоятельно, а можно начать изменения не с покупки абонемента в зал, а с выполнения упражнений в домашних условиях. Во втором и третьем случае рекомендуем ознакомиться с теорией, прежде чем окунаться с головой в интенсивную практику. Чтобы ваши усилия не были напрасными и даже опасными для здоровья, представляем список типичных ошибок при работе с мышцами живота (мы же с вами понимаем, что «пресс» – это общее понятие для внутренней и внешней косых, прямой и поперечной мышц живота).
Ошибка 1. Уверенность, что качать пресс надо так, как учили на физкультуре
Убеждение, что лучший способ увидеть в зеркале кубики пониже груди, повыше пояса – это найти партнера или как-то иначе зафиксировать ноги, а потом из положения лежа поднимать верхнюю часть корпуса до колен – неверно. Так вы, скорее всего, будете напрягать шею и мышцы тазобедренного сустава, но не проработаете прямую мышцу живота. А именно она отвечает за «прокачку», и проработать ее можно, как бы приближая ребра к пупку. То есть вам нужно лечь на спину на пол, согнуть ноги в коленях и приподнимать над полом плечи и лопатки. Главное – не отрывать поясницу от пола.
Фото: vostock-photo
Ошибка 2. Уверенность в том, что, «если буду заниматься, смогу есть все подряд»
Нет, нет и еще раз нет. Если уж решили слегка помучить себя, не потейте напрасно, заедая тренировку сахарами, жирной и мучной пищей. На самом деле кубики есть у всех, просто они скрываются под прослойкой жира. Так что для начала сядьте на диету, подсушитесь и начинайте активные действия. Результат придет скорее и порадует вас. И вообще, следите за питанием, если уж речь идет о фигуре.
Ошибка 3. Делать только то, что явно связано с напряжением живота
Тоже неверная установка. Для того, чтобы от скручиваний, вакуума, подъема ног и «велосипеда» была польза, включите в расписание упражнения на все группы мышц и, главное, на мышцы кора. Это могут быть пробежки, отжимания, жимы и приседания. Все эти упражнения задействуют несколько групп мышц, в том числе и мышц живота. Комплексный подход – наше все. Всегда выполняйте общую разминку и заминку.
Фото: vostock-photo
Ошибка 4. Каждый день делать одно и то же, увеличивая количество повторов
Не стоит думать, что если вы будете каждый день выполнять один и тот же набор упражнений, увеличивая количество повторений и подходов, придет быстрый успех. Да, нагрузки надо постепенно увеличивать, но при этом не забывать пробовать новое. Разнообразие нагрузок, изучение техник поможет вам найти то, что сделает ваш животик плоским, как монгольская степь, через 2-3 месяца. При этом не забывайте отдыхать – давайте себе день-два на восстановление, иначе забитые мышцы будут в постоянном стрессе, организм включит режим самосохранения – и никаких больше фитнес-вечеринок.
Ошибка 5. Думать о теле только на тренировке
Чтобы дойти до цели, попробуйте обращать внимание на образ жизни, следите за дыханием и осанкой в течение дня: не сидите, согнувшись, за компьютером, старайтесь всегда держать плечи ровно, делайте растяжки утром и вечером.
Главное, не сдавайтесь на полпути. Красивый живот – дело времени, и у каждого свой срок. Так что терпите, работайте, найдите то, что помогает вам чувствовать напряжение там, где нужно, а не во всем теле.
Фото: vostock-photo
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