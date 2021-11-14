Кожа рук: 9 гарантированных способов сохранить ее красивой и здоровой в холода

Кожа рук: 9 гарантированных способов сохранить ее красивой и здоровой в холодаРазбираем с экспертами комплексную программу защиты и ухода
Крем для рук как средство защиты: как часто его надо использовать
Майя Голдобина
Медицинский эксперт марки CeraVe, врач-дерматолог, косметолог
Регулярный домашний уход – основа здоровья кожи рук. Крем для рук можно использовать от 2 до 5 раз в день, обновляя его по мере необходимости. Желательно, чтобы ваш крем для рук полноценно питал и увлажнял кожу. Ищите в составе средства церамиды, холестерол, свободные жирные кислоты, фитосфингозин, гиалуроновую кислоту, глицерин. Это те компоненты, которые полноценно восстанавливают кожный барьер, создавая ощущение гладкости и увлажненности кожи. Важно, чтобы средство быстро впитывалось, не оставляя ощущения липкости, и не смывалось сразу при повторном мытье рук, сохраняя длительное чувство комфорта.
Как сделать так, чтобы привычка регулярно пользоваться кремом для рук появилась сама собой? Небольшой трюк: ставьте тюбик с кремом так, чтобы сложно было про него забыть. Или положите еще одну упаковку в сумочку или в машину, то есть туда, где вы с большой долей вероятности его найдете и вспомните о необходимости использовать крем.
Как можно дополнительно помочь рукам
Вам помогут маски и парафиновые аппликации. Их можно делать как в салоне красоты, так и в домашних условиях. Например, когда вы занимаетесь домашними делами и надеваете перчатки, хорошим вариантом будет использовать кремовую маску для рук. Последовательность нанесения в данном случае будет такой:
Фото: freepik.com
- вымыть руки
- высушить их полотенцем
- нанести толстым слоем маску для рук
- надеть перчатки
- заниматься домашними делами, желательно в теплой воде, чтобы усилить действие маски
- через 30 минут снять перчатки, смыть остатки маски, высушить руки и нанести крем. Повторять подобный «активный уход между делом» можно 2-3 раза в неделю.
Что касается парафиновых аппликаций, удобнее доверить эту процедуру профессионалам. Но если вы хотите поэкспериментировать дома, то не забудьте, пожалуйста, о необходимости нанести плотный слой крема или маски под парафин, чтобы избежать возможного ожога кожи.
9 основных правил ухода за кожей рук в осенний период
Елена Лихова
Мастер-наставник федеральной сети салонов «Пальчики»
В период межсезонья наша кожа подвергается перепадам температур, воздействию холодного ветра, отопления в помещениях. Организм наш испытывает стресс, результат может быть виден на коже рук и ногтях, так как это индикатор здоровья человека.
Есть основные правила ухода за кожей и ногтями в холодное время года, которые помогут избежать такой неприятной, досадной проблемы!
Фото: freepik.com
Регулярно используйте именно питательный крем для рук в течение дня.
Мойте руки только теплой комфортной водой. Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная – вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи.
Защищайте кожу рук от холода. За 10 минут до выхода из дома наносите защитный крем.
Носите перчатки и варежки только из натуральных материалов – кожа, шерсть, хлопок так как в синтетических материалах кожа не дышит потеет и теряет влагу. Надевать их лучше в помещении, перед выходом.
Мойте посуду и убирайте в резиновых перчатках, поскольку химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает pH-баланс кожи, появляются сухость, стянутость кожи и заусеницы.
Следите за кутикулой. Если ваша кутикула быстро разрастается, есть заусенцы, то ее нужно регулярно 3-5 раз в день смазывать специальным маслом или кремом для кутикулы.
Придерживайтесь здорового питания, потому что красота идет изнутри. Сократите количество соленой, острой, сладкой и жирной пищи. Придерживайтесь здоровых привычек. И соблюдайте питьевой режим. Пользуйтесь увлажнителями воздуха в помещениях.
Ухаживайте за ногтями. Регулярный правильный маникюр также важен для поддержания ваших рук в идеальном порядке. Не снимайте сами гель лак, доверьте это профессионалу! В салонах предлагают различные средства для витаминизации и защиты ногтевой пластины. Рекомендую присмотреться и пользоваться.
Проще регулярно ухаживать за кожей рук, чем потом стараться исправлять результаты изменений кожи. поэтому раз-два раза в неделю радуйте свои руки домашним спа-уходом. Пользуйтесь салонный профессиональные спа-процедуры не только подарят, расслабление и комфорт, ещё и эффективный уход – воспользуйтесь предложением вашего мастера.
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Фото: архив пресс-служб
Максим Корбан
Топ-мастер студии Poroshok
«Как ухаживать за руками осенью, чтобы сохранить кожу и ногти здоровыми? Это самый часто задаваемый вопрос всех клиентов салона. Первое, что я посоветую: замените увлажняющий крем на более питательный и старайтесь наноситесь его после каждого мытья рук. Основную часть продукта наносите на тыльную сторону рук, активно втирая крем в кутикулу, чтобы избежать сухости и быстрого нарастания кутикулы. 1-2 раза в неделю лучше наносить питательные маски на руки. можно использовать и крем, но его более обильно.Сделайте своего рода «коктейль»: смещайте питательный крем с натуральным маслом (миндаля, например) и нанесите плотным слоем на руки, затем наденьте тканевые перчатки. После 5-10 минут кожа будет нежной и напитанной. Ну и, конечно, надевайте перчатки! Это самая главная защита вашей кожи в холодное время года!»
Фото: globallook, GettyImages