Кожа рук: 9 гарантированных способов сохранить ее красивой и здоровой в холода

В период межсезонья наша кожа подвергается перепадам температур, воздействию холодного ветра, отопления в помещениях. Организм наш испытывает стресс, результат может быть виден на коже рук и ногтях, так как это индикатор здоровья человека.

Есть основные правила ухода за кожей и ногтями в холодное время года, которые помогут избежать такой неприятной, досадной проблемы!