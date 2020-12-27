Заусенцы: причины их появления, скрытые опасности и решения проблемы

Различные заболевания.

Слишком частое мытье рук щелочным мылом, использование антисептиков, резиновых перчаток и стресс в целом.

10 правил профилактики появления заусенцев

Правило 1. Регулярно используйте крем для рук

Увлажняющий — летом, а в холодное время года — питательный. В идеале увлажнение необходимо после каждого мытья рук, но старайтесь хотя бы два раза в день наносить крем. Утром — средство с более легкой и быстро впитывающейся текстурой, а вечером — более плотной и жирной.

Правило 2. Мойте руки только теплой комфортной водой

Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная — вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи.

Правило 3. Защищайте кожу рук от солнца и холода

УФ-излучение и мороз одинаково негативно влияют на кожу: от солнца она иссушается, а от мороза — трескается и шелушится. Поэтому перед выходом из дома летом наносите крем с SPF-фильтром, а зимой — защитный.

Правило 4. В холодное время года носите перчатки и варежки

Выбирайте аксессуары только из натуральных материалов — кожа, шерсть, хлопок, так как в синтетике эпидермис не дышит потеет и теряет влагу.