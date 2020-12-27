Заусенцы: причины их появления, скрытые опасности и решения проблемы
Заусенцы на пальцах — это проблема, с которой каждый человек сталкивался хотя бы раз в жизни. Однако очень часто этот безобидный кусочек «кожицы» превращается в многодневный кошмар для своего обладателя. Для начала давайте поймем, что такое заусенец (лат. reduvial). Это разрыв кожи ногтевого валика, который обычно появляется на боковом (латеральном) валике, реже на заднем валике ногтевой пластины.
Причины появления заусенцев
Причины появления заусенцев могут быть разнообразными, и к ним стоит отнести:
Некачественный маникюр. Неправильная технология обрезания кутикулы и использование тупых инструментов могут привести к подобным проблемам.
Не вовремя сделанный маникюр. Ногтевая пластина растет и начинает тянуть за собой кутикулу, а если последней не хватает увлажнения, эластичности, она рвется, и получаются заусенцы.
Неправильное питание. Отсутствие в рационе свежих овощей, переизбыток мучных изделий и сладостей, нарушение водного режима негативно скажутся на состоянии организма и в том числе ногтей.
Длительный контакт с водой и абразивными чистящими и химическими средствами для дома, во время уборки.
Отсутствие должного ухода за руками, и, в частности, за кутикулой.
Опасная привычка грызть ногти, появившаяся в детстве или во взрослом возрасте, с которой необходимо бороться.
Воздействие других веществ/предметов на кожу рук — на работе, на вредных производствах, работа с водой и бумагами.
Нехватка витаминов. Из-за дефицита полезных веществ эластичность кожи снижается, особенно витаминов А, Е и группы В, что приводит к сухости и повреждению эпидермиса.
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Различные заболевания.
Слишком частое мытье рук щелочным мылом, использование антисептиков, резиновых перчаток и стресс в целом.
10 правил профилактики появления заусенцев
Правило 1. Регулярно используйте крем для рук
Увлажняющий — летом, а в холодное время года — питательный. В идеале увлажнение необходимо после каждого мытья рук, но старайтесь хотя бы два раза в день наносить крем. Утром — средство с более легкой и быстро впитывающейся текстурой, а вечером — более плотной и жирной.
Правило 2. Мойте руки только теплой комфортной водой
Чрезмерно горячая вода приводит к сухости кожи, а холодная — вызывает ее шелушение. При этом всегда тщательно вытирайте руки, поскольку обильная влажность нарушает водно-липидный баланс кожи.
Правило 3. Защищайте кожу рук от солнца и холода
УФ-излучение и мороз одинаково негативно влияют на кожу: от солнца она иссушается, а от мороза — трескается и шелушится. Поэтому перед выходом из дома летом наносите крем с SPF-фильтром, а зимой — защитный.
Правило 4. В холодное время года носите перчатки и варежки
Выбирайте аксессуары только из натуральных материалов — кожа, шерсть, хлопок, так как в синтетике эпидермис не дышит потеет и теряет влагу.
Фото: depositphotos
Правило 5. Мойте посуду и убирайте только в резиновых перчатках
Химия, которая содержится в моющих средствах, разрушает и высушивает рН-баланс кожи, появляются заусеницы. При этом лучше сначала надеть тонкие тканевые перчатки, а сверху каучуковые, так как резиновые изделия часто вызывают аллергическую реакцию.
Правило 6. Следите за кутикулой
Если ваша кутикула быстро разрастается, ее нужно регулярно — 3-5 раз в день — смазывать специальными маслами/гелями/кремами, которые есть в продаже, так как они имеют такую молекулярную структуру, которая легко проникает вглубь клеток, увлажняя и питая кутикулу. Втирайте их массажными движениями подушечкой пальца. Этот способ замедлит ее разрастание и предотвратит появление заусенцев.
Правило 7. Придерживайтесь здорового питания
Красота идет изнутри. Сократите количество соленой, острой, сладкой и жирной пищи. Откажитесь от вредных привычек — курения и алкоголя. Больше гуляйте на свежем воздухе. Соблюдайте питьевой режим (1,5-2 литра чистой воды в сутки).
Правило 8. Ухаживайте за ногтями
Регулярный правильный маникюр важен для поддержания ваших рук в идеальном порядке. Не снимайте сами гель-лак, доверьте это профессионалу.
Правило 9. В помещении, где находитесь, увлажняйте воздух
Либо при помощи специальных увлажнителей, либо поставьте тару с чистой водой, либо повесьте на батарею мокрое полотенце.
Правило 10. 1-2 раза в неделю делайте домашний спа-уход для рук
Делайте пилинги, маски и ванночки для рук — они благотворно влияют на кожу, сохраняя ее гладкой, шелковистой, ухоженной. Такие уходы состоят из распаривания, очищения, увлажнения и питания. Рецепты можно найти в интернете либо приобрести готовые спа-программы. Хорошо помогут салонные процедуры, например, парафинотерапия и питательные маски.
Что делать, если заусенцы уже появились
Если неприятные заусенцы все же появились, самое первое, что нужно сделать, — отставить панику и затем как можно скорее приступить к программе исцеления.
распарьте руки в теплой воде с добавлением морской соли;
обсушите кожу мягким полотенцем;
обработайте кожу антисептиком;
отрежьте заусенцы при помощи специальных маникюрных ножниц (инструмент должен быть острый и стерильный);
снова обработайте антисептиком;
нанесите на пораженную кожу лечебную мазь (ихтиоловая, мазь Вишневского, левомеколь или левомицетин);
чтобы случайно не травмировать обработанную кожу одеждой или волосами, нужно наклеить на палец фиксирующий пластырь с марлевой прокладкой. Это же можно сделать до проведения процедуры. Желательно делать эту процедуру на ночь. Эффект видно после первой же процедуры.
Что нельзя делать при лечении заусенцев
Срывать заусенец или откусывать его зубами, так как это вызовет дополнительный прилив боли и кровотечение. Могут травмироваться здоровые участки кожи, возникнет дополнительный очаг воспаления.
Оставлять заусенцы без внимания также нельзя.
Фото: depositphotos
Какие осложнения могут вызвать заусенцы
Способствовать появлению заусенцев могут и неблагоприятные погодные условия. Например, в зимний период, во время морозов и излишней сухости воздуха в помещениях, шансы обрести столь неприятную проблему возрастают в разы. Вызвать проблему могут и болезни желудка или кишечника; дисбактериоз; сахарный диабет; онихофагия (навязчивое обкусывание ногтей).
Самое неприятное в этой истории, что такая мелочь, как заусенцы, может привести к серьезным осложнениям. И самые неприятные из них — это паронихий и панариций.
Паронихий — это гнойное воспаление валика возле ногтя. Если вовремя не предотвратить воспалительный процесс, он может привести к деформации ногтевой пластины и/или ее отслоению. Если процесс протекает в легкой форме, с паронихием можно справиться при помощи медикаментозного лечения локального характера, а в запущенных случаях может понадобиться оперативное лечение. Паронихий характеризуется инфильтрацией либо нагноением, локальным повышением температуры. Это может сопровождаться дергающей болью. Из ранки может выделяться гной. В таких ситуациях лучше обратиться к квалифицированному специалисту.
Панариций — это гнойное воспаление пальца, чаще обусловленное наличием стафилококковой инфекции. Осложнения при этом заболевании очень опасны, при несвоевременном лечении могут привести даже к сепсису. При панариции появляются сильная боль, отечность, повышение температуры в зоне воспалительного процесса. В самых сложных случаях бывает значительное повышение температуры тела. При появлении таких симптомов срочно необходимо обратиться к врачу.
Фото: depositphotos
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