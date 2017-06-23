Как вернуть рукам молодость: косметические новинки и салонные процедуры
Между прочим, в коже рук мало подкожно-жировой ткани и сальных желез, а вот потовых желез много. Получается, что они быстро теряют влагу, а механизмы восстановления и увлажнения работают слабо и недостаточно насыщают кожу. Поэтому именно она страдает и демонстрирует следы старения в первую очередь. Есть даже понятие «возрастные руки»: визуально усохшие, грубые, с более рельефным сосудистым рисунком, кожа на кистях легко собирается в складочки, появляются морщинки, пигментные пятна. Отсутствие ухода за руками грозит их сухостью, тусклым цветом, утратой эластичности, появлением мелких морщин, пигментных пятен и сверхчувствительностью.
Но если раньше вы никогда не задумывались о здоровье и красоте своих рук, не стоит волноваться сейчас. Благодаря трудам косметологов, дерматологов и других экспертов были изобретены специальные увлажняющие кремы и процедуры для глубокого и даже экстренного восстановления.
Но прежде чем бежать в магазин и в клиники, поменяйте несколько привычек, связанных с обычной жизнью.
Не мойте руки слишком горячей водой и всегда тщательно вытирайте их, так как обилие влаги разрушает липидный баланс, а при резком перепаде температур руки начинают шелушиться. Зимой носите перчатки только из натуральных материалов, так как в синтетике руки потеют — и это приводит к обезвоживанию.
Пейте больше воды и принимайте витамины А, С, Е, так как именно они предотвращают разрушение волокон коллагена и появление пигментных пятен.
Увлажняющие средства для рук
Обязательно приобретите крем, который будет надежно защищать ваши руки зимой и питать в любое другое время года. Заведите привычку перед сном смазывать руки полюбившимся увлажняющим кремом для рук. Кстати, такой ритуал вскоре поможет вам легче засыпать, так как организм уже через несколько раз будет считать это сигналом ко сну. А для того чтобы усилить приятный релаксационный эффект, выберите тот крем, который не только подходит вам по активному действию, но и по запаху. Так вы совместите приятное с полезным.
Процедуры для рук в кабинете косметолога
Если вы хотите в быстрые сроки и с максимальной эффективностью восстановить кожу рук, то, безусловно, вам стоит посетить салон красоты или маникюра. Среди самых популярных Spa-процедур — разнообразные тонизирующие, расслабляющие, восстанавливающие ванночки для рук, а также ванночки с морской водой, пилинг и скрабирование, маски. Кстати, все эти процедуры можно повторить дома самостоятельно. Многие производители косметики уже запускают средства для пилинга, скрабирования, а также различные маски для рук. Безусловно, для ванночек существует огромное количество народных рецептов.
В некоторых медицинских центрах и центрах косметологии можно сделать процедуру по биоревитализации рук или инъекцию для омоложения рук. Это процесс насыщения поверхностных слоев кожи гиалуроновой кислотой при помощи курсов инъекций. Цель этой процедуры — улучшить тонус кожи и как можно дольше задержать процесс старения с помощью активного увлажнения. Эффект будет заметен уже через один-два дня. Противопоказаний у этой процедуры немного, так что она считается одной из самых безопасных и эффективных.
Еще существует лазерное омоложение, или шлифовка рук. С помощью излучения неодимового лазера активизируется синтез коллагена кожи. В итоге кожа разглаживается, становится более плотной. Возможность действовать на глубине до 1 мм позволяет удалять рубцы, выраженные морщины и шрамы.
В косметологии существует также липофилинг — метод хирургической коррекции, который изменяет внешний вид кистей рук с помощью восполнения подкожной жировой клетчатки. На настоящий момент процедур для омоложения рук очень много, но выбирать ту, которая подойдет именно вам, нужно осторожно, опираясь на состояние кожи и рекомендации врача.
Текст: Дарья Бударова
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