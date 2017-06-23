Мы привыкли уделять особое внимание коже лица, забывая при этом о руках, а ведь они испытывают на себе регулярное воздействие химикатов, которые мы используем при уборке или мытье посуды. Что же с этим делать?

Между прочим, в коже рук мало подкожно-жировой ткани и сальных желез, а вот потовых желез много. Получается, что они быстро теряют влагу, а механизмы восстановления и увлажнения работают слабо и недостаточно насыщают кожу. Поэтому именно она страдает и демонстрирует следы старения в первую очередь. Есть даже понятие «возрастные руки»: визуально усохшие, грубые, с более рельефным сосудистым рисунком, кожа на кистях легко собирается в складочки, появляются морщинки, пигментные пятна. Отсутствие ухода за руками грозит их сухостью, тусклым цветом, утратой эластичности, появлением мелких морщин, пигментных пятен и сверхчувствительностью.

Но если раньше вы никогда не задумывались о здоровье и красоте своих рук, не стоит волноваться сейчас. Благодаря трудам косметологов, дерматологов и других экспертов были изобретены специальные увлажняющие кремы и процедуры для глубокого и даже экстренного восстановления.

Но прежде чем бежать в магазин и в клиники, поменяйте несколько привычек, связанных с обычной жизнью.

Не мойте руки слишком горячей водой и всегда тщательно вытирайте их, так как обилие влаги разрушает липидный баланс, а при резком перепаде температур руки начинают шелушиться. Зимой носите перчатки только из натуральных материалов, так как в синтетике руки потеют — и это приводит к обезвоживанию.

Пейте больше воды и принимайте витамины А, С, Е, так как именно они предотвращают разрушение волокон коллагена и появление пигментных пятен.

Увлажняющие средства для рук