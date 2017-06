Кристина Комиссарова Косметолог итальянского салона Domenico Castello

В летний период необходимо избегать бесконтрольного контакта с солнцем, стоит пользоваться успокаивающими и увлажняющими средствами. Для кожи летом полезны маски более легкие, с охлаждающим и противовоспалительным эффектом.

Например, альгинатные маски дают прекрасное увлажнение и оказывают противовоспалительное действие.

Моделирующая альгинатная маска «Магия сияния» Rubber Mask, Dr.Jart+, 1905 руб., Тканевая маска для лица «Авокадо», Sephora, 250 руб., Набор из масок Aqua Tank Hydro Plus Water-full Mask, Cremorlab, 4300 руб., Тканево-гелевая маска для сияния Jelly Mask Brightening, I’m Sorry For My Skin, 365 руб.

Косметологи также рекомендуют использовать восстанавливающие маски с пантенолом, витаминами, особенно Е, гиалуроновой кислотой, маслом ши. Также для более зрелой кожи рекомендуем обратить внимание на коллагеновые маски, которые увлажняют, тонизируют и усиливают защитные барьеры кожи.

Самыми универсальными масками считаются тонизирующие, например, с кофеином, гиалуроновой кислотой и различными витаминными комплексами. В состав масок должны входить только безопасные и преимущественно природные ингредиенты.

Не стоит забывать и про регулярное посещение косметологического кабинета для профессионального и грамотного ухода. Специалисты помогут устранить осложнения после отпускного сезона и восстановить эпидермис. Например, в итальянском салоне красоты Domenico Castello есть специальная экспресс-процедура с нанесением эффективной восстанавливающей маски с использованием витаминной сыворотки и увлажняющего крема.

Как правильно наносить маску

Важно наносить маску на предварительно очищенную кожу лица, избегая области под глазами, губ и краевой зоны волос. Для удобства можно использовать специальную кисточку. Обычно маски наносят на 15 минут, но лучше посмотреть инструкцию. Если маска с глиной, то с ней необходимо полежать 10-15 минут, чтобы не оттягивать кожу. Снимать маску следует теплой водой, без применения гелей и других очищающих средств.