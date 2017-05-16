Существует множество домашних способов ухода за телом, лицом и волосами — взять хотя бы обертывания. Говорят, что они и объемы уменьшают, и качество кожи улучшают. Но как их правильно делать и на что они действительно способны? Давайте разбираться вместе с экспертом.

Дарья Поддубная ведущий технолог-эксперт компании «Аравия»

Как работают обертывания

Принцип действия обертываний основан на усилении микроциркуляции в тканях. Благодаря усилению кровообращения к жировым клеткам поступают полезные вещества и кислород, а благодаря оттоку лимфы из тканей выводится избыточная жидкость и токсины.

Помимо того, в составе средств для обертываний присутствует комплекс из натуральных активных компонентов – экстрактов растений, витаминов, масел. Благодаря применению специальной пленки во время обертывания все активные компоненты средств хорошо поглощаются кожей и дают быстрый видимый эффект. В результате объемы тела уменьшаются, целлюлит разглаживается, а кожа остановиться более подтянутой, упругой и увлажненной.

Все обертывания делятся на два вида: активные и пассивные. При первом вы должны заниматься физической нагрузкой, а при втором — расслабленно лежать. Также обертывания делятся на горячие и холодные в зависимости от температуры состава. Первые помогают вывести из организма шлаки и токсины через поры, раскрывающиеся под воздействием тепла. Холодные же сужают поры, позволяя токсинам выйти через выделительную систему.

Обертывание не может быть разовым, необходим курс как минимум из 10-12 процедур, чтобы вы увидели какие-то серьезные изменения. Обертывания нужно делать через день, чтобы дать коже отдохнуть.

Конечно, обертывания вам предложит любой приличный спа-салон, но сэкономить время и деньги помогут домашние процедуры.