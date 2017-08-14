Все мы мечтаем о чудо-процедуре, которая преобразит нас за один-два часа. Есть ли такое в вопросах похудения? Абсолютного волшебства мы, конечно, не нашли, но кое-что нас приятно удивило. Давайте разбираться в современных процедурах.

Безоперационная липосакция Это звучит как мечта? Но нет, современная косметология и медицина действительно позволяют убрать лишние сантиметры без хирургического вмешательства. Так, аппарат UltraShape Contour V3 — один из самых современных и эффективных способов для коррекции локальных жировых отложений. Чтобы их убрать, не нужно проходить специальные обследования, а после процедуры не нужна дополнительная реабилитация. UltraShape Contour V3 воздействует фокусированными ультразвуковыми волнами на подкожный жировой слой. Но надо отметить, что окружающих тканей (кровеносных и лимфатических сосудов, кожи и нервных окончаний) аппарат не касается. Процедура не имеет термического эффекта, температура в тканях не повышается. Вам нужно будет провести в кабинете косметолога не больше 90 минут, после которых вы сразу же заметите результат, который в течение двух недель будет только заметнее. В среднем девушки худеют на два размера после одной процедуры на этом аппарате!

Аппарат легко удаляет избыточную подкожно-жировую клетчатку с различных участков тела — живота, бедер, боков, ягодиц, спины, рук. С помощью трехуровневого фокусированного ультразвука, излучаемого в импульсном режиме, полностью разрушается подкожно-жировой слой. С чем может помочь справиться эта процедура? С жировыми отложениями в области живота, внутренней поверхности бедер, ягодиц и спины. Цена — 24 000 рублей за одну зону в клинике «Лантан» Криолиполиз Еще один действенный способ быстро похудеть — Zeltiq (Зелтик). За одну процедуру на этом аппарате уходит до 40% подкожно-жировой клетчатки. Это моделирование холодом, которое проводится в амбулаторных условиях, без разрезов и проколов кожи, не требует обезболивания, реабилитации и ношения компрессионного белья. Вы замечали, как на холоде все немножко сжимается и уменьшается? А исследования показывают, что на холоде организм тратит больше энергии. Таким образом действует и аппарат. Он запускает естественный процесс разрушения жировых отложений без повреждения окружающих тканей. Низкая температура заставляет жировые клетки постепенно «сдуваться». К тому же они начинают испытывать энергетический голод, вследствие чего отмирают. Затем жир попадает в лимфу и выводится из организма естественным образом. Эта процедура легко уберет жир из таких зон, как руки, область лопаток, предплечья, спина, живот и талия («спасательный круг»), внутренние и внешние поверхности бедер («галифе»), бока («уши»), колени. Цена — 18 000 рублей за маленькую насадку в ЦИДК в Москве Инъекции липолитиков