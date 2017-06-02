Если вы страдаете отеками, которые становятся более актуальными в летнее время, то эти процедуры вам очень понравятся. Все они направлены на выведение лишней жидкости из организма.

Причин, по которым жидкость скапливается и не спешит выходить из нас, существует целое множество. Возможно, вы просто простудились, а значит, ваша лимфатическая система несколько заблокирована. Отеки могут быть последствием применения лекарств или изменения гормонального фона, а могут быть, конечно, и следствием любви к алкогольным напиткам и постоянным перелетам. Но сейчас мы будем говорить не о предпосылках отеков, а о том, как же с ними борется современная косметология.

Ручной массаж

Наталья Лихолай Практикующий дипломированный и сертифицированный мастер массажа и косметологии, тренер, основатель «Мастерской массажа»

За движение жидкости в организме отвечает лимфатическая система, с помощью массажа мы ускоряем обмен веществ и влияем на работу всей системы, запуская внутренние процессы. Во время массажа мы расщепляем жир, он распадается на жирные кислоты и воду, соответственно, продукты распада выходят из организма вместе с жидкостью в течение 72 часов. Все просто, однако надо помнить, что каждый человек индивидуален, и прежде чем влиять на такие важные внутренние процессы, необходимо проконсультироваться со специалистом. Мы очень строго подходим к этому вопросу, поэтому все мастера имеют медицинское образование.

Чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется делать массаж каждые 72 часа или через два дня на третий. Нужно понимать, что данная процедура является вспомогательной, она эффективна и дает хороший результат, если вместе с массажем придерживаться правильного питания. За один сеанс массажа по нашей методике уходит от 1,5 до 3 см. Кроме того, происходит улучшение тургора кожи, ведь массаж работает не только с подкожно-жировой клетчаткой, но и с двумя первыми слоями. Пропадает бугристость, улучшается эластичность. Но чтобы сохранить эффект, массаж нужно делать регулярно.

Существует множество методик, однако самая безопасная и эффективная — это моделирующий массаж. Он хорош тем, что в процессе его выполнения учитываются все особенности строения фигуры. Можно корректировать свой силуэт и одновременно избавляться от жира. Также есть антицеллюлитный массаж, это более грубое воздействие, направленное именно на разрушение жировых отложений. Он болезненный, но тоже очень эффективный.