Интервальные тренировки — виды, особенности и секрет невероятной популярности у звезд

В чем популярность интервальных тренингов

Их популярность заключается в том, что процесс жиросжигания активно начинается после завершения основной работы. То есть в классической низкоинтенсивной тренировке процесс жиросжигания идет непосредственно во время работы. А у интервальной тренировки он немного отложен и длится еще несколько часов после завершения такой работы. Это объясняется тем, что организм после тренировки начинает резко восполнять все потери, которые были получены в результате этой мощной работы. И свои энергоресурсы он восполняет за счет жировой ткани, поэтому у нас начинается так называемый эффект дожигания калорий, когда «умирающий» организм старается максимально быстро себя восстановить.

Интервальные тренировки повышают выносливость, что подтверждает их активное использование в спорте, особенно в игровых видах спорта.

Преимущества интервального тренинга