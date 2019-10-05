Аквааэробика и еще 6 жиросжигающих тренировок, которые помогут получить фигуру мечты

Известно, что 1 кг жира эквивалентен 7000-7500 калориям. То есть, чтобы сжечь 1 кг жира, нужно сжечь на 7000 ккал больше, чем употребить. Немало. А чтобы похудеть на 500 г, то вам нужно сжечь, соответственно, 3500 ккал.

Какие тренировки максимально эффективны для достижения цели?

Силовые тренировки

Этот вид тренировок чаще всего остается за пределами внимания худеющих – но зря! Во время силовой тренировки активизируется мощный гормональный отклик в организме, который запускает процессы жиросжигания за счет роста мышечной массы в течение 24-36 часов после самой тренировки.

В среднем занятия с отягощениями (например, в тренажерном зале) позволяют сжечь от 7 до 9 калорий в минуту. К примеру, если вы занимаетесь 60 минут, то ваши энергозатраты составят 360-540 ккал.

HIIT

HIIT, или высокоинтенсивные интервальные тренировки, основан на интервалах максимальной интенсивности, чередующихся с интервалами активного отдыха. Например, 30 секунд спринта и 1 минута ходьбы, чередующиеся в течение 15 минут.

Количество калорий, которое сжигается во время тренировки практически одинаковое по сравнению с силовым тренингом в тренажерном зале.

То есть девушка весом в 60 кг за час занятий сожжет 480 ккал. Девушка в 100 кг – 800 ккал. Однако обычно для HIIT-тренировок достаточно 35-45 минут, чтобы выложится полностью на 100% и запустить процессы жиросжигания. В этом случае будет справедливо высказывание: «больше» на значит «лучше». С интенсивным тренингом главное – не переборщить, чтобы не было обратного эффекта.