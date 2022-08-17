Что делать, если лень одолела, но спортом заниматься нужно: отвечает фитнес-тренер

Первое что нужно сделать – открыть ежедневник и посмотреть, где в течение недели у вас есть «окошки», в которые вы могли бы позаниматься. Причем не нужно сразу целиться в часовые тренировки 2-3 раза в неделю, ищите любые перерывы от 10-15 минут и больше.

Если график совсем уж плотный, попробуйте выделить время утром (чуть сдвинуть время подъема) или вечером. Также поищите время, которые вы тратите на привычки, от которых вам хочется избавиться, и которые можно заменить упражнениями. Например, вместо 1-2 дня в неделю вместо ежевечернего просмотра сериала займитесь упражнениями, или вместо 2 утренних чашек кофе, выпейте 1 и сделайте несколько простых упражнений.

Какие это должны быть упражнения

Упражнения должны быть простыми для вас. Одна из самых распространенных ошибок – считать, что, если вы не устали очень сильно / не вспотели, то вы и не потренировались. Это неправда. Даже 2-3 простых доступных упражнения на растяжку, работа с осанкой из пилатеса или банальные 20-30 скручиваний на пресс – это уже тренировка. А если вы будете делать это каждый день, обязательно увидите результат уже через пару недель, и возможно, заходите увеличить нагрузку и сделать что-то еще. Так шаг за шагом вы незаметно для себя начнете тренироваться регулярно и достаточно интенсивно. Просто не торопитесь сразу взобраться на Эверест, двигайтесь маленькими шагами.