Близнецам — йога, Ракам — кроссфит: какой вид спорта вам подходит, согласно знаку зодиака
Овен
Если сказать Овнам прямо, что они очень поправились на самоизоляции, можно нажить смертельного врага. Не спасет даже то, что это говорят звезды. Люди этого созвездия — великолепные спортивные теоретики, однако до занятий дело доходит не так часто, как хотелось бы. Единственный способ заставить этот знак зодиака активно тренироваться — сказать, что у Стрельца пресс кубиками, а ягодицы как орех. В попытке доказать обратное Овен доведет себя до состояния фитнес-бикини. Потому что нет такой вещи, в которой Стрельцу допустимо быть лучше Овна. При этом Овны – молодцы: вряд ли вы найдете кого-то, кто лучше исполняет выпады как язвительные в сторону недоброжелателей, так и классические, те, которые ногами. Чтобы подключить к этому движению не только ноги, но и руки, рекомендуем использовать эспандер.
Телец
Как самый прагматичный знак зодиака, эти товарищи продумали план тренировок и питания еще прошлым летом. Но отвлеклись на другие важные дела, и самоизоляция подкосила все планы на корню.
В арсенале Тельца есть все, что нужно, чтобы прокачать все тело. При этом задействуются и прадедушкины гири, и мамины гетры, в которых она занималась аэробикой в 80-х. Все потому, что они бережно хранят все то, что другие знаки нещадно отправляют в мусорное ведро. Тельцам мы советуем этим летом делать упражнения лежа — таких вариантов масса, при этом можно задействовать все группы мышц и не изменять своим гедонистическим наклонностям. Хорошо бы еще раба с опахалом, но скорее всего, он уже трудится у Льва.
Близнецы
Мастера спорта по чесанию языком, Близнецы легко дают слово себе и другим регулярно заниматься и так же легко забирают его обратно. Это идеальный знак зодиака для совместных занятий. Если вы давно хотели найти компаньона для тренировок, лучше Близнецов не найти. Правда, через пару занятий и самих Близнецов будет не найти — они вдруг увлекутся фридайвингом или альпинизмом и надолго пропадут из поля зрения. Близнецы, не забудьте, что лето уже стучится в ваши двери. Жаркое солнышко не растопит зимний жирок, придется прикладывать усилия для тренировок. Подходящие упражнения для Близнецов в теплый сезон — те, во время которых можно продолжать разговаривать. А значит, вам рекомендованы неспешные занятия вроде йоги или пилатеса.
Раки
Мнительные Раки, скорее всего, держатся в форме, невзирая на режим самоизоляции. Все потому, что каждый прием пищи сопровождается долгими стенаниями у зеркала — а не отложились ли лишние два кусочка авокадо ненавистными складками на боках и целлюлитом на ягодицах? Причем Рак замучает этим вопросом не только свое отражение в зеркале, но и всех, кто попадется на глаза. Почему это злит? Потому что Раки настолько стройны, что чаще всего способны полностью скрыться за ближайшим столбом. С учетом огромной рачьей любви к страданиям, упражнения лучше подбирать такие, чтобы после них хотелось лечь и умереть. Только кроссфит, только хардкор! Зато после интенсивной тренировки Раки будут душками, каких еще поискать.
Фото: архив пресс-службы
Лев
Представительницы этого знака зодиака – признанные царицы. По крайней мере, они в этом уверены на 100%. Львица должна быть великолепна во всем, и ей это без труда удается. У кого самые крутые селфи из спортзала? Чей фитнес-костюм прекрасно гармонирует с лучшими в мире тренировочными кроссовками и даже волосы собраны в пучок резинкой нужного цвета? Ответ очевиден!
Рекомендовать Львам упражнения опасно. Ведь они уже все изучили и сами лучше знают, что им подойдет. Непрошеные советчики рискуют провести начало лета в травматологическом отделении, потому что все физические упражнения представительницы этого знака отработают на них. В условиях закрытых фитнес-клубов свет львиной фитнес-звезды не должен погаснуть. Текущим летом гороскоп велит Львам постить идеальные видео с идеальных домашних тренировок. А для этого жизненно необходимо фотогеничное оборудование. Астрологи рекомендуют яркие и прочные фитнес-ленты.
Дева
Девы педантичны и аккуратны во всем. Иногда даже с перегибами. Тот самый случай, когда в гостях у Девы вы вышли попудрить носик, а хозяйка уже помыла и убрала на место вашу чашку. Тренировки у этого знака зодиака тоже всегда по графику. Зимний жирок должен быть побежден 31 мая в 18:00, и поверьте, так и будет. Перфекционизм Девы заставляет ее выполнять план пятилетки за три дня.
Идеалистка Дева прицельно работает над каждой группой мышц отдельно и до полного изнеможения. В своем воображении прекрасные представительницы этого знака рисуют себя в белой пачке у балетного станка. Но реальность упорно возвращает ее к домашним тренировкам с подручными средствами. Звезды намекают Деве: пока нет записи в школу балета, лучше запастись легким и компактным оборудованием вроде эспандеров. Говорят, все маленькие Девы в детстве вынашивали план по порабощению мира. Милые Девы, этот час настал: пленяйте всех своей неземной красотой.
Весы
Извечные эстеты со всеми вытекающими последствиями, Весы за долгими разговорами о высоких материях под бокал вина совсем забыли, что лето близко, а зимние запасы согревающего подкожного еще не растрачены. Хрупкое душевное равновесие представительниц этого знака практически недостижимо. Единственное, что поможет успокоить этих вечно сомневающихся товарищей — интенсивная тренировка. Весам отлично подойдет тренировка с друзьями. Например, можно взять в напарники Близнецов, и вот у вас уже мини-группа (с учетом близнецовского раздвоения личности). Звезды хотят от вас активного движения этим летом! Но не колебательного, к которому вы так привыкли, а уверенного и активно-спортивного. Спортивные площадки ждут – как только снимут карантинные ограничения.
Скорпион
Скорпион считает, что он и так бесконечно прекрасен, и не перестает всем об этом регулярно напоминать. Представительницы этого знака любят себя в любом виде, но, если есть возможность сделаться еще прекраснее, непременно ею воспользуются. Заставлять их делать то, чего они не хотят – это все равно что уговаривать мышку станцевать полонез. Поэтому подопечный-Скорпион – страшный сон любого тренера. Но к общему благу их и тренеров, сейчас фитнес-клубы закрыты. Посему Скорпиону придется апгрейдиться в обществе себя любимого. Лучшие упражнения для них — те, после которых они получат прибавление поклонников в свой фан-клуб. Подойдет силовой тренинг, который заметно подтянет мышцы и создаст рельеф.
Фото: архив пресс-службы
Стрелец
Независимо от того, спрашивали вы или нет, Стрелец обязательно донесет вам свое авторитетное мнение по любому вопросу: будь то тренировки, питание или отдых. Именно поэтому из них получаются отличные тренеры. Беда в том, что чаще всего Стрельцы причиняют пользу и наносят добро в те моменты, когда им красноречиво дают понять, что этого делать не нужно. Да и использовать эти знания себе во благо Стрельцу чаще всего лень. Несмотря на это, выглядят они (в основном) чудесно.
Стрельцы, звезды будут очень ругаться этим летом, если вы не остановите свою неуемную любовь к еде. Природную склонность к красивым пропорциям легко профукать на пикниках и шашлыках.
Козерог
Вы видели людей, которые молча пашут в залах без перерывов на селфи у зеркала и телефонные звонки. Почти стопроцентно это Козероги. Любители семи потов и мокрой одежды, они неукоснительно выполняют любую команду тренера в надежде стать звездой пляжа. Делают это они не ради славы, просто Козерогов-бездельников не существует в природе. Поскольку личностный рост – главная цель жизни Козерога, самые полезные упражнения для этого знака зодиака те, что помогут ему преодолеть себя. А значит, приветствуется дополнительный инвентарь и нагрузка. Трудолюбивые наши Козероги, звезды благодарят вас за проделанную работу и предупреждают: чтобы сохранить результат, нельзя останавливаться!
Фото: архив пресс-службы
Водолей
Суперспособность Водолея — нравиться абсолютно каждому, несмотря на то, что он не червонец. Именно поэтому у него нет нужды искать «лучшую версию себя» — зачем? Водолей — «универсальный солдат». Он может делать все, что от него потребуют обстоятельства, тренер или внутренний цензор. Проблема в том, что от этих милашек, как правило, ничего не требуют, поэтому чаще всего представители этого знака зодиака перестают следить за своей физической подготовкой.
Водолей, душенька, звезды предрекают, что еще лет пять ты продержишься на природном обаянии и харизме. Но затем желание каждого вкусно тебя накормить обернется спасательным кругом на талии и зашкаливающей стрелкой на весах. Поэтому начиная уже с наступающего лета вводи в привычку ежедневные тренировки на все группы мышц.
Рыбы
Рыбий жир полезен только в капсулах, а не на бедрах и животах Рыб. Скорее всего, Рыбы врали себе весь сезон, что ели мало и что практически не поправились. А потом обиделись на весы за то, что данные на циферблате не соответствуют их ожиданиям. Кстати, угрызениям совести за лишнюю вкусняшку Рыбы подвержены сильнее остальных знаков.
Представителям этого знака зодиака не полезны быстрые или экстремальные виды спорта. Самый сок для них – заниматься в собственном размеренном ритме. Тогда настроение сохраняется позитивным, а лишний вес тает на глазах. Рыбы, звезды знают, как разорвать порочный круг поедания сладостей и привести себя в форму. Начните с коротких тренировок на все тело – сразу почувствуете прилив сил. Затем постепенно увеличивайте число подходов.
Фото: depositphotos, архив пресс-службы
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