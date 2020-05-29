Близнецам — йога, Ракам — кроссфит: какой вид спорта вам подходит, согласно знаку зодиака

Овен

Если сказать Овнам прямо, что они очень поправились на самоизоляции, можно нажить смертельного врага. Не спасет даже то, что это говорят звезды. Люди этого созвездия — великолепные спортивные теоретики, однако до занятий дело доходит не так часто, как хотелось бы. Единственный способ заставить этот знак зодиака активно тренироваться — сказать, что у Стрельца пресс кубиками, а ягодицы как орех. В попытке доказать обратное Овен доведет себя до состояния фитнес-бикини. Потому что нет такой вещи, в которой Стрельцу допустимо быть лучше Овна. При этом Овны – молодцы: вряд ли вы найдете кого-то, кто лучше исполняет выпады как язвительные в сторону недоброжелателей, так и классические, те, которые ногами. Чтобы подключить к этому движению не только ноги, но и руки, рекомендуем использовать эспандер.

Телец

Как самый прагматичный знак зодиака, эти товарищи продумали план тренировок и питания еще прошлым летом. Но отвлеклись на другие важные дела, и самоизоляция подкосила все планы на корню.

В арсенале Тельца есть все, что нужно, чтобы прокачать все тело. При этом задействуются и прадедушкины гири, и мамины гетры, в которых она занималась аэробикой в 80-х. Все потому, что они бережно хранят все то, что другие знаки нещадно отправляют в мусорное ведро. Тельцам мы советуем этим летом делать упражнения лежа — таких вариантов масса, при этом можно задействовать все группы мышц и не изменять своим гедонистическим наклонностям. Хорошо бы еще раба с опахалом, но скорее всего, он уже трудится у Льва.

Близнецы

Мастера спорта по чесанию языком, Близнецы легко дают слово себе и другим регулярно заниматься и так же легко забирают его обратно. Это идеальный знак зодиака для совместных занятий. Если вы давно хотели найти компаньона для тренировок, лучше Близнецов не найти. Правда, через пару занятий и самих Близнецов будет не найти — они вдруг увлекутся фридайвингом или альпинизмом и надолго пропадут из поля зрения. Близнецы, не забудьте, что лето уже стучится в ваши двери. Жаркое солнышко не растопит зимний жирок, придется прикладывать усилия для тренировок. Подходящие упражнения для Близнецов в теплый сезон — те, во время которых можно продолжать разговаривать. А значит, вам рекомендованы неспешные занятия вроде йоги или пилатеса.

Раки

Мнительные Раки, скорее всего, держатся в форме, невзирая на режим самоизоляции. Все потому, что каждый прием пищи сопровождается долгими стенаниями у зеркала — а не отложились ли лишние два кусочка авокадо ненавистными складками на боках и целлюлитом на ягодицах? Причем Рак замучает этим вопросом не только свое отражение в зеркале, но и всех, кто попадется на глаза. Почему это злит? Потому что Раки настолько стройны, что чаще всего способны полностью скрыться за ближайшим столбом. С учетом огромной рачьей любви к страданиям, упражнения лучше подбирать такие, чтобы после них хотелось лечь и умереть. Только кроссфит, только хардкор! Зато после интенсивной тренировки Раки будут душками, каких еще поискать.