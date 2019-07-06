6 опасных ошибок фитнес-новичков, которые могут привести к неприятным последствиям

Конечно, с появлением множества фитнес-клубов во всех городах России было бы глупо утверждать, что проникновение активного досуга в массы идет медленно. Так или иначе, но фитнес у людей на слуху, и почти не осталось респондентов, хотя бы в общих чертах не представляющих смысл этого понятия. Кроме того, Интернет и социальные сети кричат о здоровом образе жизни, предлагают массу марафонов, методик, авторских программ и упражнений. И когда выбор сделан, заветное членство приобретено, происходит знакомство с фитнес-клубом.

Многие клубы предлагают широкий ассортимент услуг и в первые посещения могут возникнуть муки выбора, основанные на незнании или стеснении. Тогда мы начинаем тренироваться самостоятельно, подчас без комплексного понимания того, что мы делать будем. Чтобы сделать процесс максимально комфортным и безопасным, и, самое главное, по-настоящему интересным, мы попросили экспертов рассказать об основных ошибках и методах их исправления.