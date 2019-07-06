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6 опасных ошибок фитнес-новичков, которые могут привести к неприятным последствиям

Вы решились приобщиться к регулярному спорту и даже решительно приобрели карту в фитнес-клуб. Поздравляем! Вы на верном пути к стройности, подтянутой фигуре. Однако призыв «to be fit» может обернуться неожиданными «но», потому что вы пока еще ничего не знаете о том, как тренироваться правильно. Редакция Passion.ru решила восполнить этот пробел и разобраться с основными ошибками неофитов.

Конечно, с появлением множества фитнес-клубов во всех городах России было бы глупо утверждать, что проникновение активного досуга в массы идет медленно. Так или иначе, но фитнес у людей на слуху, и почти не осталось респондентов, хотя бы в общих чертах не представляющих смысл этого понятия. Кроме того, Интернет и социальные сети кричат о здоровом образе жизни, предлагают массу марафонов, методик, авторских программ и упражнений. И когда выбор сделан, заветное членство приобретено, происходит знакомство с фитнес-клубом.

Многие клубы предлагают широкий ассортимент услуг и в первые посещения могут возникнуть муки выбора, основанные на незнании или стеснении. Тогда мы начинаем тренироваться самостоятельно, подчас без комплексного понимания того, что мы делать будем. Чтобы сделать процесс максимально комфортным и безопасным, и, самое главное, по-настоящему интересным, мы попросили экспертов рассказать об основных ошибках и методах их исправления.

Руслан Панов
Эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit

Ошибка 1. Отсутствие цели или ее неправильная постановка

Постановка четкой цели пребывания в тренировочном процессе – это то, с чего необходимо начать. Так, цель «хочу похудеть» неконкретна и очень размыта. В противовес ей лучше поставить цель «снизить процент жировой ткани (после прохождения услуги «Состав тела», к примеру) на 3 кг», и отвести на это конкретный срок в 2 месяца. Такой постановкой можно даже сформировать в голове примерный план тренировок на этот период.

Ошибка 2. Неправильный выбор программы тренинга

Следующий этап – выбор спортивного направления. Современные технологии тренировочной деятельности позволяют решать задачи в разных средах: бассейн, тренажерный зал, групповые программы. И все, что остается – попробовать каждое подразделение (для этого компании часто включают в членство «стартовый пакет» с ознакомительными персональными тренировками по каждому направлению).

Фото: vostock-photo

Ошибка 3. Решение тренироваться самостоятельно

Желание сэкономить на услугах персонального тренера вполне понятно, но тем не менее ошибочно, особенно если вы в зале новичок. В современном фитнес-образовании любителей, каким бы оно ни было разносторонним и глубоким, есть огромный минус – как бы качественно ни объяснялись техника и методика составления режима занятий, Интернет или видеоуроки не научат ощущению правильной техники. Это можно прочувствовать только в процессе выполнения под контролем специалиста. Все просто: суставы имеют определенную биомеханику, и нарушение ее (а суставов, даже основных, много в теле) резко повышает риск получения травм, особенно при работе с отягощением. В плюс к безопасности можно добавить действительно профессиональные знания, не доступные любителям. Потому покупка блока персональных тренировок – не прихоть, а необходимость.

Ошибка 4. Стеснение

Это очень важное – не стесняться общаться с профессионалами и обращаться к ним за помощью. Тренеры находятся в фитнес-клубе исключительно для того, чтобы вам помогать определяться с нагрузками, упражнениями и задачами. Но только вы можете им помочь узнать, что вам нужна помощь или консультация, и ваши результаты будут результатами ваших совместных усилий, что, помимо технической стороны решения задачи, даст приятное чувство удовлетворения от собственного прогресса.

Инна Тычкина
Основательница сети студий персонального тренинга ART OF PILATES

Ошибка 5. Переоценка собственных возможностей

Не только неправильно подобранная программа упражнений могут оказать вам медвежью услугу и отбить желание заниматься спортом, но и слишком высокая нагрузка или сложные упражнения, подходящие только профессионалам.

Слишком интенсивная нагрузка может навредить вашему здоровью, так как в результате нее повышается риск получения травмы при выполнении упражнений, появляются упадок сил и головокружение после тренировки – эти симптомы указывают на состояние перетренированности организма.

На начальном этапе следует подбирать более простые по координации, упражнения, которые подготовят тело к дальнейшим нагрузкам. Простые вовсе не означает «неэффективные», напротив, в них проще сконцентрироваться и почувствовать работу всех необходимых мышц.

Ошибка 6. Неравномерное распределение нагрузки

Равномерно распределять нагрузку на все тело, задействуя в работу основные мышечные группы пресса, спины, мышцы рук и ног – важно потому, что это позволит увеличить вашу выносливость и поднять общий тонус всех групп мышц, в результате тело быстрее отреагирует на нагрузки, и уже через несколько занятий вы почувствуете и увидите первые положительные результаты.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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