Скандинавский аромат за 14 400 рублей и еще 9 впечатляющих новинок апреля

Это не очередной парфюм из Парижа с любовью, новинка создана в Швеции. И этим сказано все: лаконичный дизайн, безупречно стильная упаковка, которую саму по себе можно считать произведением искусства — в общем, идеальная оправа для аромата, который не похож ни на что из того, что вы слушали ранее. С одной стороны, это ода мускусу, но он здесь очень необычный, приправленный анисом, анималистическим звучанием и оттененный деликатными нотами розы. В общем, скандинавский взгляд на парфюмерию, определенно, заслуживает внимания.

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