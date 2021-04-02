Скандинавский аромат за 14 400 рублей и еще 9 впечатляющих новинок апреля
Аромат Darin’s Musk от SweDoft
Это не очередной парфюм из Парижа с любовью, новинка создана в Швеции. И этим сказано все: лаконичный дизайн, безупречно стильная упаковка, которую саму по себе можно считать произведением искусства — в общем, идеальная оправа для аромата, который не похож ни на что из того, что вы слушали ранее. С одной стороны, это ода мускусу, но он здесь очень необычный, приправленный анисом, анималистическим звучанием и оттененный деликатными нотами розы. В общем, скандинавский взгляд на парфюмерию, определенно, заслуживает внимания.
Умный девайс для микротоковой терапии BEAR от FOREO Sweden
Отметить окончание зимней спячки и ворваться в тепло во всеоружии поможет микротоковая терапия. И организует ее прямо у вас на дому новый технологический гаджет-«медвежонок» от шведского бренда. Он сочетает в себе микротоки и пульсации T-Sonic. Вместе эти технологии тонизируют и укрепляют кожу, делая овал четким, а цвет лица — здоровым и сияющим.
Линейка декоративной косметики Les Essentiels du Maquillage от EISENBERG
Долгожданный запуск станет настоящим открытием для всех любителей декоративной косметики. Бренд подошел к делу основательно и не ограничился запуском только помады или туши для ресниц — в коллекции есть все необходимые средства для создания полноценного макияжа на все случаи жизни, которые еще и будут ухаживать за кожей. Судите сами: в линейке — 2 туши для ресниц (одна для драматичного эффекта, другая — для естественного), 4 оттенка бальзама для губ (от нюда до красного), праймер под мейкап, 5 оттенков корректора и 8 оттенков тональной основы.
Дымка для волос Good girl gone Bad от by KILIAN
Культовый аромат парфюмерного дома обрел новый формат — дымки для волос. Она наносится в самом конце, после парфюма, и идеально дополняет его, подчеркивая и делая его шлейф объемным и многослойным. Тщательно разработанная формула спрея сочетает в себе максимально насыщенный аромат и новейшие научные разработки. Она увлажняет волосы и содержит солнцезащитные фильтры, помогающие предотвратить сухость, вызванную ультрафиолетовым излучением.
Увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой Wonder Hyaluronic Super Cream от Mimi Luzon
Новинка создана на основе лучших натуральных увлажняющих компонентов, компенсирующих основные потребности кожи. Гиалуроновая кислота, сквалан, масло жожоба, абрикосовое масло способствуют увлажнению и смягчению кожи. Кроме того, эти компоненты стимулируют рост новых коллагеновых волокон, возвращая коже более молодой и свежий вид.
Лимитированная коллекция Black Cherry от M.A.C.
Полноценная коллекция средств для макияжа лица, глаз и губ продлит краткий миг цветения вишни на целый сезон. Палитра оттенков навеяна прекрасными лепестками сакуры, пурпурными в лунном свете и ярко-розовыми в лучах солнца. Следуй за ними туда, куда ведет тебя вдохновение. Каждое средство представлено в лимитированной подарочной упаковке, украшенной цветами сакуры на темном фоне. В линейке — 3 губные помады с матовым финишем, 4 оттенка бальзамов для губ, кремовые румяна в 4 оттенках, фиксирующее средство в спрее, база для губ, накладные ресницы и подводка для глаз.
Lipo спиртовой двухфазный уход Biphase Lipo от Bioderma
В это непростое время тщательное мытье рук с мылом и использование дезинфицирующих средств на спиртовой основе стали неотъемлемыми правилами безопасности в текущей ситуации. Из-за разрушения липидного слоя и нарушения функционирования микробиома кожа становится сухой, раздраженной и шелушащейся, появляются зуд и трещины — естественный барьер ослабевает. А новое средство двойного действия уничтожает вирусы, бактерии, грибы и при этом насыщает липидами для дезинфекции кожи рук.
Мерцающее увлажняющее масло Shimmering Body Oil от Dr Sebagh
Новинка восстанавливает естественный защитный барьер кожи, интенсивно увлажняет и питает, а также обладает лифтинг-эффектом — подтягивает, выравнивает текстуру кожи, делая ее более упругой, гладкой, мягкой и бархатистой. Благодаря «сухой текстуре» масло мгновенно впитывается и равномерно распределяется на коже, не оставляет следов на одежде или ощущения липкости после нанесения.
Коллекция губных помад Kisskiss Shine Bloom от Guerlain
Новая сияющая губная помада на 95% состоит из натуральных ингредиентов. Ее формула включает в себя экстракт масла зимней розы, известный своими разглаживающими свойствами, а также такие органические ингредиенты, как масло ши, полученные без использования растворителей или консервантов с применением процесса холодной экстракции, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. В коллекции — 20 сияющих оттенков, которые в рамках эксклюзивного мирового прелонча до 19 апреля будут представлены в магазинах и на сайте SEPHORA.
Линия средств ухода для чувствительной кожи Calm-Essentiel от CLARINS
Линейка разработана специально для чувствительной кожи и позволяет каждой женщине адаптировать ритуал ухода к своим потребностям. В коллекции — комфортная эмульсия, которая обеспечивает коже интенсивное увлажнение и надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды; успокаивающий гель для чувствительной кожи, устраняющий ощущение сухости и стянутости и восстанавливающее масло для чувствительной кожи, обеспечивающее эпидермису интенсивное увлажнение и питание и помогающее ей оставаться нежной и упругой.
Противовозрастной крем для лица Crème Elastine от Biologique Recherche
В основе формулы новинки — фрагмент эластина растительного происхождения. Уникальная текстура крема имитирует структуру кожи для усиления увлажнения без создания окклюзионной жирной пленки. Эпидермис восстанавливает свою эластичность, комфорт и мягкость и остается молодым: динамические и статические морщины становятся менее заметными, а кожа разглаживается.
Маска для лица из розовой глины от Skind8
Новинка, приехавшая к нам прямо из Австралии, полностью экологична и при этом очень эффективна: всего за 15 минут она очистит кожу от загрязнений и микробов, восстановит гладкость и сияние и не пересушивает ее. При нанесении маска ровно ложится на кожу лица без пузырьков и трещин, а оттенок millennial pink сделает уход еще более стильным и фотогеничным.
Фото: depositphotos, архив пресс-служб
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